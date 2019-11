GCW Global Customised Wealth LLP

GCW Global Customised Wealth gibt die Ernennung von Ramy Goldstein zum Senior Adviser bekannt

Die weltweit tätige Investmentgesellschaft GCW Global Customised Wealth gab heute bekannt, dass Ramy Goldstein als Senior Adviser in die Firma aufgenommen wurde. Herr Goldstein ist in London ansässig und wird mit dem GCW-Managementteam als strategischer Unternehmensberater bei der Entwicklung und dem Wachstum des GCW-Geschäfts zusammenarbeiten. GCW, das heute über Mitarbeiter in London, Kalifornien und New York verfügt, arbeitet mit internationalen Kunden. Sie investieren weltweit und bieten Privatpersonen umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen an.

David Bizer, Managing Partner bei GCW, kommentierte: "Ramys umfangreiche Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen und seine beeindruckende Erfolgsbilanz als Unternehmer werden eine unschätzbare Ressource für den weiteren Aufbau unseres Unternehmens sein. Wir freuen uns sehr, dass er zu GCW kommt."

Ramy Goldstein ist ein Vorreiter für datengesteuerte Unternehmen im Finanzbereich. Er war im Jahr 2003 Mitbegründer von IVC, einem der ersten Anbieter in Europa für Hochfrequenzhandel und leitete diese Firma 10 Jahre lang. Zuvor war er Vizepräsident der Union Bank of Switzerland (UBS Limited) in London, wo er die globale Abteilung für Aktienderivate von UBS gründete. Ramy Goldstein war in verschiedenen anderen leitenden Positionen bei UBS und bei der CSFB in New York, Tokio und London tätig. Derzeit investiert, berät und betreut er andere Branchen im Bereich datengesteuerter Aktivitäten.

Ramy Goldstein kann auf eine lange und erfolgreiche Erfolgsgeschichte bei der Gründung und dem Betrieb profitabler Unternehmen zurückblicken, wobei er seine umfassende, praktische Erfahrung im Bereich Enterprise Risk Management und Finanzen einsetzte. Er erhielt seinen Ph.D., M.Phil. und M.A. in Wirtschaftswissenschaften von der Yale University und seinen B.A. in Wirtschaftswissenschaften von der Cambridge University. Er ist Gründungsmitglied der Foundation of the Advancement of Research in Financial Economics und Gründungsmitglied des Yale Development Council.

Ramy Goldstein fügte hinzu: "GCW beeindruckte mich mit seinen sehr sachkundigen Umsetzungsfähigkeiten in Verbindung mit einer hochmodernen Anlagemethodik, die es GCW ermöglicht, erstklassige Investmentdienstleistungen anzubieten. Ich freue mich, zu ihren zukünftigen Erfolgen beitragen zu können."

Informationen zu GCW Global Customised Wealth

GCW Global Customised Wealth bietet umfassende Portfolio-Lösungen für anspruchsvolle Privatanleger und ausgewählte Institutionen an. Die Kunden von GCW suchen Anlagemöglichkeiten, die über ihr persönliches Netzwerk hinausgehen, transparent sind und nicht unter Interessenkonflikten leiden. GCW arbeitet mit internationalen Kunden, investiert weltweit und hat seinen Hauptsitz in London mit Teams in New York und Kalifornien.

