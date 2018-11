Mayoly Spindler: Neue Studie untermauert kosteneffektives Management der Symptome und Folgen von Infektionen durch Helicobacter pylori-Bakterien mittels Harnstoff-Atemtest, kann Magengeschwüren und Magenkrebs vorbeugen

Paris (ots/PRNewswire) - Helicobacter pylori-Infektionen stellen eine große Gefahr für die Volksgesundheit dar; 60 % der Weltbevölkerung sind betroffen und 90 % aller Magengeschwüre und 80 % aller Magenkarzinome werden mit Hp-Infektionen in Verbindung gebracht.

Mit Unterstützung eines internationalen Expertengremiums, dem Prof. Javier Gisbert & Dr. Adrian McNicholl (Spanien), Prof. Francesco Franceschi (Italien), Prof. Peter Malfertheiner (Deutschland) und Methodiker angehören, wurde eine neue Studie durchgeführt, um verschiedene Strategien für die Diagnose und erfolgreiche Bekämpfung von Helicobacter pylori-Infektionen zu untersuchen.

Die Resultate wurden am 14. September 2018 von Dr. Adrian McNicholl (Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, Spanien) auf dem XXXI. International Workshop on Helicobacter & Microbiota in Inflammation and Cancer in Kaunas (Litauen) im Rahmen einer "State of the Art"-Sitzung präsentiert.

Die Studie hat gezeigt, dass eine Strategie aus "Test & Behandlung", einschließlich der Verwendung von Harnstoff-Atemtests wie in Spanien empfohlen, so effektiv ist wie eine Endoskopie alleine. Sie ist außerdem billiger und kosteneffektiver als die symptomatische Behandlungsstrategie beim Management dyspeptischer Patienten. Diese Strategie scheint darüber hinaus die kostengünstigste Präventionsmethode für Magenkrebs zu sein.

Prof. Javier Gisbert (Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, Spanien), erklärte: "Diese Strategie aus 'Test & Behandlung' ist in verschiedenen Ländern richtlinienmäßig verankert. Die Analyse des europäischen Hp-Registers mit mehr als 20.000 Patienten zeigt aber, dass sie nicht immer implementiert wird. Wir müssen unsere Kollegen darüber aufklären, sich bei der klinischen Praxis an den Richtlinien zu orientieren. Die Ergebnisse dieser Studie zur Kosteneffektivität sind hierfür der ideale Ausgangspunkt."

Jean-Nicolas Vernin, President von Mayoly Spindler, fügte hinzu: "Mayoly Spindler ist einer der Marktführer, wenn es um das Management von Helicobacter pylori-Infektionen geht. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeit an diesem Projekt. Ziel ist die Verbesserung von Diagnose und Management bei Patienten mit Hp-Infektion und die Prävention von Magengeschwüren und Magenkarzinomen rund um den Globus."

Mit der Studie soll bei Gesundheitsbehörden, Krankenkassen, Ärzten, Apothekern und Patienten das Bewusstsein für eine frühe Diagnose und Bekämpfung von Hp-Infektionen geschärft werden. Sie dient als Grundlage für Programme zur Vorbeugung von Magengeschwüren und Magenkrebs.

