Eat the World

Valentinstags-Special 2021: Mit Meet the World Vorfreude auf eine Auszeit vom Alltag verschenken

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Pünktlich zum anstehenden Tag der Verliebten am 14. Februar startet Meet the World heute mit "WOW zum Valentinstag" eine groß angelegte Rabattaktion und bietet damit das perfekte Geschenk für alle, die ihren Lieben eine unvergessliche Erfahrung bereiten möchten: Im Zeitraum vom 01. bis 14. Februar 2021 gibt es die Gutscheine der Erlebnis-Marke mit einem Rabatt von 20%. Die Wertgutscheine für die vielfältigen Meet the World Events gelten übergreifend für alle Erlebnisse und Städte und sind drei Jahre gültig.

Ob rätselhafte Krimitouren oder spannende Outdoor-Escape Games, die Gutscheine stellen eine optimale Möglichkeit dar, schon jetzt einen Ausblick auf schöne Tage zu verschenken und die eigene Stadt zusammen mit Freunden und Familie aus einer neuartigen Perspektive kennenzulernen.

Ausgewählte Tour-Erlebnisse im Detail

Krimi-Rätseltour: Krimi- und Rätselbegeisterte auf packender Spurensuche: Bei der Krimi-Rätseltour agieren die Teilnehmer*innen als verdeckte Ermittler*innen. Dabei müssen Hinweise verfolgt, Indizien gesammelt und Codes geknackt werden. An jeder Station gibt es ein neues Rätsel, dessen Lösung den Hinweis auf den nächsten Ort der Tour bereithält. Mit abwechslungsreichen Knobelaufgaben erlangen die Teilnehmer*innen auf der Route vorbei an bekannten Wahrzeichen und versteckten Winkeln innerhalb des Stadtteils neue Erkenntnisse über den Kriminalfall und entdecken dabei gemeinsam die interessanten Ecken des Viertels.

Mehr erfahren.

Outdoor Escape Game: Nervenkitzel pur: Mit dem Outdoor Escape Game entwickelt Meet the World das beliebte Konzept des "Escape Rooms" weiter und bringt das Spielfeld nach draußen auf die Straßen. Mit einem hochwertigen Tablet ausgestattet wird beim Outdoor Escape Game eine herausfordernde Mission gemeinsam als Team und im Kampf gegen die Zeit gelöst. In Kleingruppen von vier bis sieben Personen meistern die Teams knifflige Aufgaben und knacken Codes, um im Spiel weiterzukommen und im großen Finale die Stadt zu retten.

Mehr erfahren.

Historische Tour mit GEO Epoche: Hamburger Geschichte hautnah erleben: Der zweistündige Rundgang, entwickelt in Kooperation mit dem Geschichtsmagazin GEO EPOCHE, liefert Tourist*innen und Einheimischen interessantes Hintergrundwissen über die einzigartige Speicherstadt mit ihren historischen Backsteingebäuden, Brücken und Museen. Die Tour-Guides, selbst echte Geschichtsexpert*innen, nehmen die Gruppe mit auf eine eindrucksvolle Zeitreise in die Vergangenheit des größten zusammenhängenden Lagerhauskomplexes der Welt.

Mehr erfahren.

ART-Galerietour: In einer kleinen Gruppe werden verschiedene - gemeinsam mit dem renommierten ART-Magazin ausgewählte - Galerien in spannenden und pulsierenden Stadtteilen besucht. Im Austausch mit dem*der Guide, Galerist*innen und anderen Kunstinteressierten erfahren die Teilnehmer*innen inspirierende Hintergründe zum Stadtviertel, den besuchten Galerien und Ausstellungen sowie den aktuellen Entwicklungen der Galerien- und Kunstszene.

Mehr erfahren.

Alle Details zum Meet the World Valentinstags-Special und alle Touren im Überblick finden Sie unter:https://www.meet-the-world.de/valentinstag-2021/

Honorarfreies Bildmaterial für Ihre Berichterstattung gibt es HIER zum Download.

Sicherheit und Hygienemaßnahmen

Sobald die Events wieder stattfinden können, ist es das Ziel von Meet the World, unvergessliche Erlebnisse draußen an der frischen Luft und in der gewohnten hohen Qualität anzubieten. Um die Sicherheit während der Events zu gewährleisten, wird das Hygienekonzept fortlaufend den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Aktuelle Informationen sowie sämtliche Sicherheitshinweise zu den Touren und COVID-19 gibt es unter: https://www.meet-the-world.de/coronavirus/.

Original-Content von: Eat the World, übermittelt durch news aktuell