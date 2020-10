Eat the World

Historische Stadtführung: Mit Meet the World und GEO EPOCHE Hamburger Geschichte hautnah erleben

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Meet the World baut sein Angebot weiter aus und bietet in Kooperation mit dem Geschichtsmagazin GEO EPOCHE ab sofort historische Touren an. Das neuartige Stadterlebnis feiert in der Hamburger Speicherstadt Premiere und führt mitten durch das einzigartige UNESCO Weltkulturerbe der Hansestadt. Das Besondere: Die vielfältigen Stationen der Tour wurden von einem GEO EPOCHE Fakten-Checker gemeinsam mit Meet the World ausgewählt.

Der zweistündige Rundgang liefert Tourist*innen und Einheimischen interessantes Hintergrundwissen über die einzigartige Speicherstadt mit ihren historischen Backsteingebäuden, Brücken und Museen. Die Tour-Guides, selbst echte Geschichtsexperten, nehmen die Gruppe mit auf eine eindrucksvolle Zeitreise in die Vergangenheit des größten zusammenhängenden Lagerhauskomplexes der Welt. Dabei tauchen sie mit den Teilnehmer*innen in das Leben interessanter Persönlichkeiten ein, schildern wichtige, historische Ereignisse und erzählen lustige Anekdoten. Sie fördern den Austausch untereinander und machen die Tour dank ihres Insiderwissens zu einem ganz persönlichen und besonderen Erlebnis, das es so nur bei Meet the World gibt. Die Erzählungen werden von einer Auswahl hochwertiger historischer Fotos begleitet, die die spannende Exkursion durch die Hamburger Geschichte lebendig machen.

Tickets zur Tour können ab sofort online für 25 Euro pro Person gebucht werden.

Sämtliche Informationen zu den historischen Stadtführungen mit GEO EPOCHE finden Sie unter: https://www.meet-the-world.de/hamburg/stadt/speicherstadt-historische-tour/.

Bildmaterial für Ihre Berichterstattung können Sie unter https://cloud.guj.de/index.php/s/FMPMiTQKG3I0dJ7 honorarfrei herunterladen.

Passwort: Geschichte

Meet the World ist eine Marke von Eat the World, dem Marktführer im Bereich kulinarisch-kultureller Stadtführungen. Die Touren vereinen Genuss, Kultur und Stadtgeschichte und machen die schönsten Städte Deutschlands durch ihr einzigartiges Tour-Konzept mit allen Sinnen erlebbar. Abseits üblicher Touristenwege lernen Einheimische und Touristen die charmantesten Ecken eines Stadtteils kennen und probieren erlesene Köstlichkeiten aus authentischen inhabergeführten Gastronomie-betrieben. Seit 2019 bietet Eat the World mit dem Bereich Meet the World weitere Stadterlebnisse mit Rätseltouren, ART- Galerietouren, Outdoor Escape Games, Fototouren und historischen Touren an.

Pressekontakt:

Mia Klöting

PR / Kommunikation Meet the World

Gruner + Jahr GmbH

Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 38 76

E-Mail kloeting.marina@guj.de

Original-Content von: Eat the World, übermittelt durch news aktuell