James H. Billington stirbt im Alter von 89 Jahren; herausragender Gelehrter und Autor war 13. Leiter der Kongressbibliothek

Washington (ots/PRNewswire) - James Hadley Billington - leitender Bibliothekar der US-Kongressbibliothek, einer der wichtigsten Historiker für Russland und führender amerikanischer Forscher und Autor, der in Harvard und Princeton lehrte, bevor er 42 Jahre lang als CEO von vier bundesstaatlichen kulturellen Institutionen tätig war - verschied gestern nach kurzer Krankheit friedlich in Washington (DC) im Kreise seiner Familie. Er erreichte das Alter von 89 Jahren.

Dr. Billington wurde 1987 von Präsident Ronald Reagan zum 13. leitenden Bibliothekar der US-Kongressbibliothek ernannt, eine Berufung, die vom Senat einstimmig bestätigt wurde. Am 30. September 2015 ging er in den Ruhestand.

Im Zeitraum von 28 Jahren gründete er zusammen mit First Lady Laura Bush das National Book Festival, das John Kluge Center und den Prize for the Study of Humanity, den Gershwin Prize und das National Audio Visual Conservation Center.

Im Lauf eines Lebens im Dienste von Forschung und Gesellschaft war Dr. Billington seit den 60ern und bis zu seiner Pensionierung unter jedem Präsidenten und Kongress tätig und spielte eine einzigartige Rolle in der Konservierung, Förderung und Verbreitung des reichen kulturellen Erbes Amerikas.

Er wurde am 1. Juni 1929 in Bryn Mawr (Pennsylvania) geboren und besuchte die öffentlichen Schulen im Raum Philadelphia. Dr. Billington war Klassenbester von Lower Merion High School und Princeton University, die er 1950 mit Auszeichnung abschloss. 1953 erwarb er den Doktorgrad in moderner russischer Geschichte auf dem Balliol College der University of Oxford, die er mit einem Rhodes- Stipendium besuchte.

Dr. Billington erhielt 42 akademische Ehrengrade und zudem die US Presidential Citizen's Medal, den Orden der Freundschaft der russischen Föderation sowie das Kreuz als Ritter der französischen Ehrenlegion.

Nach seinem Militärdienst in Präsident Eisenhowers Office of National Estimates unterrichtete er von 1957 bis 1962 Geschichte an der Harvard University und der Princeton University, wo er von 1964 bis 1974 ein geschätzter Professor war.

Von 1973 bis 1987 war Dr. Billington Direktor des Woodrow Wilson International Center for Scholars und dort Gründer des Kennan Institute for Advanced Russian Studies, sowie von sieben weiteren neuen Programmen und des Wilson Quarterly.

Dr. Billington verfasste neun Bücher, darunter die klassische russische Kulturgeschichte The Icon and the Axe und The Face of Russia, ein Begleitbuch zur Fernsehreihe des Senders PBS.

Dr. Billington verbrachte mehr als 50 Jahre damit, Führung und Bürgern der USA die frühere Sowjetunion und deren Nachfolgerstaaten näherzubringen. Er leistete einen Beitrag dazu, dass die Werte und Institutionen Amerikas in Ländern, die ein Drittel des Globus umspannen, besser verstanden werden.

Er besuchte Russland erstmals 1958 und begleitete Präsident und First Lady Ronald und Nancy Reagan 1988 nach Moskau für das Gipfeltreffen von Ronald Reagan mit Michael Gorbatschow.

In seinen 28 Jahren an der Kongressbibliothek hat Dr. Billington öffentliche Bereiche des Thomas Jefferson Building vergrößert und technisch ausgebaut und hat ihm einen neuen Zweck als nationalem Ausstellungsbereich verliehen, in dem mehr als 100 Ausstellungen gezeigt wurden, viele davon mit Materialien, die zuvor in Amerika nicht öffentlich zu sehen waren.

Er verdoppelte die Größe der herkömmlichen analogen Sammlungen der Bibliothek auf mehr als 160 Millionen Artikel und leitete innovative Initiativen zur Konservierung. Dr. Billington war bahnbrechend bei der Rekonstruktion von Thomas Jeffersons ursprünglicher Bibliothek und nutzte private Mittel des James Madison Council der Bibliothek, dessen Begründer er war.

Dr. Billington gründete zudem das Open World Leadership Center, das mehr als 27.000 Führungsfiguren aus Europa und Asien in demokratische Prozesse einführte. Gleichzeitig schuf er eine massive Internetpräsenz der Kongressbibliothek und führte eine Reihe innovativer Programme der Bibliothek ein, um die reichen Bildungsmöglichkeiten der Bibliothek Millionen Amerikanern und weltweit zugänglich zu machen.

Hinterbliebene von Dr. Billington sind seine Gattin Marjorie Anne Brennan, mit der er 61 Jahre verheiratet war, und die er seine "unersetzliche, gleichberechtigte Partnerin in allen Aspekten und Phasen seines Erwachsenenlebens" nannte; vier Kinder: Dr. Susan Billington Harper, Anne Billington Fischer, Reverend James Hadley Billington Jr. und Thomas Keator Billington sowie zwölf Enkel.

Ein Foto von Dr. Billington in hoher Auflösung ist hier verfügbar.

Statements und Kommentare führender nationaler und internationaler Figuren, die Dr. Billington gut kannten:

Statement von Laura W. Bush:

"Präsident Bush und ich nehmen mit tiefer Trauer zur Kenntnis, dass die USA Dr. James Billington verloren haben. Dr. Billington war 28 Jahre lang der leitende Bibliothekar der Nation und bahnte den Weg der Kongressbibliothek in das digitale Zeitalter. 2001 war er entscheidend an der Gründung des National Book Festival beteiligt, das hunderttausende Buchliebhaber in die National Mall und die Kongressbibliothek brachte. Dr. Billingtons Interesse galt ein Leben lang der Forschung und Konservierung der Geschichte. Dies wird dafür sorgen, dass die wertvollsten literarischen Schätze Amerikas für kommende Generationen verfügbar sind. Präsident Bush und ich sprechen Marjorie, der Witwe von Dr. Billington, und seinen vier Kindern unser tiefstes Beileid aus. Wir werden ihn vermissen."

Statement von Nancy Pelosi, Fraktionsführerin der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten:

"Das Hinscheiden von Dr. James Billington ist ein großer Verlust für seine Familie und Freunde, wie auch für unsere Nation. Dr. Billington wurde im Laufe einer langen und produktiven Karriere ein unermüdlicher Förderer der amerikanischen Geschichte und half bei Schutz und Konservierung der nationalen Schätze für kommende Generationen von Amerikanern.

Dr. Billington stand mit herausragender Intelligenz, Hingabe und Vision im Dienst der Gesellschaft. In seiner Zeit an der Kongressbibliothek wurden die Sammlung der Bibliothek verdoppelt und der Anfang für die mittlerweile umfassenden Internetressourcen gesetzt. Dr. Billington glaubte fest daran, dass die Schätze amerikanischer Geschichte, für die er verantwortlich war, dem Volk gehören und er arbeitete engagiert daran, dass Amerikaner im ganzen Land Zugriff auf diese Sammlungen von unschätzbarem Wert erhalten.

In seiner Lehrtätigkeit in Harvard und Princeton, in der Zusammenarbeit mit Experten und Forschern und als Lehrer und Berater des Vertrauens für zahllose Kongressabgeordnete war Dr. Billington engagiert als Lehrender tätig. Sein Engagement für den Ausbau des Bildungsprogramms der Bibliothek hat einer ganzen Generation junger Amerikaner ermöglicht, ihr Interesse an Geschichte zu entdecken und an unseren demokratischen Institutionen teilzunehmen.

Unsere Nation hat einen echten Patrioten und einen unermüdlichen Fürsprecher verloren. Das Leben und bemerkenswerte Erbe von Dr. Billington haben unsere einzigartige amerikanische Geschichte beeinflusst und ermöglichen Generationen junger Menschen aus der Geschichte, die er ihnen nahebrachte, zu lernen und Schlüsse zu ziehen. Möge es seiner Witwe Marjorie, den Kindern Susan, Anne, James Jr. und Thomas sowie der gesamten Billington-Familie ein Trost sein, dass wir gemeinsam mit Ihnen trauern."

Statement der früheren US Außenministerin Condoleeza Rice:

"Ich bin tief betrübt von der Nachricht, dass Dr. Jim Billington dahinschied. Er war eine herausragende Persönlichkeit: brillant, ein tiefer Denker und von freundlichem Wesen. Er leitete die Kongressbibliothek mit Kompetenz und Engagement. Persönlich war er für mich als Gelehrter und Person im Dienst der Gesellschaft ein exzellentes Vorbild. Sein zeitloses The Icon and the Axe ist buchstäblich der Band, der mich vom Studium der Musik zum Studium der Sowjetunion brachte. Er war in der Lage, solchen Einfluss auszuüben. Ich stelle mich in die Reihe der Freunde und Kollegen, welche seiner Witwe Marjorie und der gesamten Billington-Familie unser tiefstes Beileid aussprechen."

Statement von Nina Chruschtschowa, Professorin für International Affairs an der New School und Enkelin von Leonid Chruschtschow, des ältesten Sohnes des früheren sowjetischen Premiers Nikita Chruschtschow:

"Dr. Billington war im Feld der Russlandstudien und der Beziehungen zwischen den USA und Russlands eine solch überragende Persönlichkeit, dass er noch Jahrzehnte vermisst werden wird. In seiner Arbeit als Gelehrter und Leiter der Kongressbibliothek vereinte er auf brillante Weise Kunst und Politik. Dies geschah stets zu dem Zweck, in den USA bessere Kenntnis und mehr Verständnis anderer Kulturen der Welt zu fördern. Russland war hier als sein Fachgebiet in besonders günstiger Position. James Billingtons Buch "The Icon and the Axe" war in sich ein Symbol für Generationen von Russen und Slawisten. In den dunklen Tagen der Sowjetunion haben wir als Russen versucht, unsere eigene Kultur mittels der kritischen, fundierten und einfühlsamen Sichtweise von Dr. Billington zu verstehen. Gleichzeitig war sein philosophischer und historischer Ansatz zum Verständnis des komplexen Landes von Bomben, Ballett und Brüdern Karamasow eine Karte für das Studium russischer Kultur und Politik für viele Gelehrte in seinen Fußstapfen. Möge er in Frieden ruhen."

Statement von David M. Rubenstein zum Tode von Dr. James Billington am 21. November 2018:

"Jim Billington gehörte unter den Personen des öffentlichen Lebens und Amerikanern, die zu kennen ich die Ehre hatte, zu den beeindruckendsten. Aufgrund seiner Hingabe für unser Land und seiner nahezu drei Jahrzehnte im Dienste der Kongressbibliothek stehen alle Amerikaner in seiner Schuld. Jim leistete einen großen Beitrag, die Kongressbibliothek in eine Bibliothek des amerikanischen Volkes zu verwandeln, einen nationalen Schatz, der allen Amerikanern zur Verfügung steht und ihnen nutzt. Diejenigen unter uns, die das Glück hatten, ihn zu kennen und mit ihm zu arbeiten, werden ihn zutiefst vermissen."

