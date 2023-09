Saudi Aramco

Aramco erwirbt Anteile an MidOcean Energy und steigt damit ins globale LNG-Geschäft ein

Dhahran, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

- Aramco stimmt zu, für 500 Mio. Dollar eine strategische Minderheitsbeteiligung an MidOcean Energy zu erwerben, mit einer Option zur Erhöhung der Aktienbeteiligung

- Die strategische Partnerschaft ermöglicht Aramco die Erschließung internationaler LNG-Möglichkeiten

Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat endgültige Vereinbarungen zum Erwerb einer strategischen Minderheitsbeteiligung an MidOcean Energy für 500 Millionen Dollar unterzeichnet. MidOcean Energy ist ein Unternehmen für Flüssigerdgas (LNG), das von EIG, einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gegründet wurde und verwaltet wird.

MidOcean Energy erwirbt derzeit Beteiligungen an vier australischen LNG-Projekten und verfolgt eine Wachstumsstrategie zur Schaffung eines diversifizierten globalen LNG-Geschäfts. Die strategische Partnerschaft mit MidOcean Energy ist die erste internationale Investition von Aramco in LNG.

Die Vereinbarung baut auf der Beziehung zwischen Aramco und EIG auf, das Teil eines Konsortiums war, das im Jahr 2021 eine 49%ige Beteiligung an der Aramco Oil Pipelines Company, einer Tochtergesellschaft von Aramco, erwarb.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt Bedingungen, zu denen auch behördliche Genehmigungen gehören. Aramco hat auch die Option, seine Beteiligung und die damit verbundenen Rechte an MidOcean Energy in Zukunft zu erhöhen.

Amin H. Nasser, Präsident und CEO von Aramco, erklärte: „Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit EIG durch diese Akquisition zu stärken, die die erste internationale Investition von Aramco in LNG darstellt. Wir erwarten ein starkes nachfrageorientiertes Wachstum für LNG, während die Welt ihre Energiewende fortsetzt, wobei Gas ein wichtiger Brennstoff und Rohstoff für verschiedene Industrien ist. Wir glauben, dass Gas eine wichtige Rolle bei der Deckung des weltweit steigenden Bedarfs an sicherer, zugänglicher und nachhaltigerer Energie spielen wird."

Nasir K. Al-Naimi, Aramco Upstream Präsident, bemerkte: „Dies ist ein wichtiger Schritt in Aramcos Strategie, ein führender globaler LNG-Anbieter zu werden. Wir sehen erhebliche Chancen auf diesem Markt, der für ein strukturelles, langfristiges Wachstum bereit ist. MidOcean Energy ist gut gerüstet, um von der steigenden LNG-Nachfrage zu profitieren, und diese strategische Partnerschaft spiegelt unsere Bereitschaft wider, mit führenden internationalen Akteuren zusammenzuarbeiten, um neue Chancen auf globaler Ebene zu identifizieren und zu erschließen."

Blair Thomas, EIG Chairman und CEO, erklärte: „Die Energiewende beeinflusst jede unserer Investitionsentscheidungen, und wir glauben, dass LNG eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, einen geordneten Übergang zu ermöglichen, der die zwei gesellschaftlichen Ziele von Dekarbonisierung und Energiesicherheit in Einklang bringt. Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass die LNG-Branche reif für Veränderungen ist und ein wendiges, reines Unternehmen wie MidOcean Energy dort seinen Platz hat. Obwohl wir uns zunächst auf die angekündigten Transaktionen in Australien konzentrieren, sind wir der Meinung, dass globale Chancen bestehen. Wir freuen uns, unsere bestehende Partnerschaft mit Aramco mit dieser wichtigen Initiative auszuweiten."

De la Rey Venter, CEO von MidOcean Energy, kommentierte: „Es ist eine Ehre für MidOcean Energy, Aramco als wichtigen Aktionär und strategischen Partner zu haben. Wir teilen die Überzeugung, dass LNG ein integraler Wegbereiter der globalen Energiewende ist, und wir glauben, dass die globale LNG-Industrie über solide Grundlagen für die nächsten Jahrzehnte verfügt. Synergistische Partnerschaften sind für MidOcean Energy von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, Geschäfte zu machen, zu wachsen und zu gedeihen. Mit Aramco haben wir einen Partner gefunden, für den langfristiges Denken selbstverständlich ist und der sich unermüdlich für langwährende Zusammenarbeit einsetzt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam viele neue Möglichkeiten zu verfolgen."

Informationen zu Aramco

Aramco ist ein weltweit tätiges integriertes Energie- und Chemieunternehmen. Wir werden von unserer Grundüberzeugung angetrieben, dass Energie eine Chance ist. Von der Produktion von etwa einem von acht Barrel des weltweiten Ölangebots bis hin zur Entwicklung neuer Energietechnologien – unser globales Team ist bestrebt, bei allem, was wir tun, etwas zu bewirken. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen. Dies trägt zur Förderung von Stabilität und langfristigem Wachstum auf der ganzen Welt bei. www.aramco.com

Informationen zu EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 22,9 Milliarden Dollar (Stand: 30. Juni 2023). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis spezialisiert. In seiner 41-jährigen Geschichte hat EIG mehr als 45,0 Milliarden Dollar in den Energiesektor investiert, und zwar in über 400 Projekte oder Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu EIGs Kunden gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Informationen zu MidOcean Energy

MidOcean Energy ist ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, das den Aufbau eines diversifizierten, widerstandsfähigen, kosten- und kohlenstoffsparenden LNG-Portfolios anstrebt. Es spiegelt EIGs Überzeugung wider, dass LNG ein entscheidender Faktor für die Energiewende ist und die Bedeutung von LNG als geopolitisch strategischer Energieressource wächst. MidOcean Energy wird von De la Rey Venter geleitet, einem Branchenveteranen mit 25 Jahren Erfahrung, der eine Reihe von Führungspositionen innehatte, unter anderem als Global Head of LNG bei Shell Plc.

Weitere Informationen finden Sie auf EIGs Website unter www.eigpartners.com oder auf der Website von MidOcean Energy unter www.midoceanenergy.com.

