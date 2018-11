Amsterdam (ots/PRNewswire) - /OFF HOLD OFF HOLD OFF HOLD -- KickStart Europe 2019, PIV946451 The following release: "Branchenführer treffen sich auf der KickStart Europe 2019, um über den dringenden Handlungsbedarf für Investitionen in die digitale Infrastruktur zu diskutieren" is now OFF HOLD. Distribution time: 22 Nov 2018 09:20 GMT

Rekordverdächtige Investitionen sind nicht genug, um mit der wachsenden Marktnachfrage Schritt zu halten

Investitionen in Europas Rechenzentren und digitale Infrastruktur liegen derzeit auf Rekordniveau, können dennoch nicht mit der Wirtschaftsnachfrage Schritt halten. Höhere Investitionen in Rechenzentren, Netzwerke, die zugrundeliegende Infrastruktur zur Stromversorgung und in die Effizienz sind notwendig, um das volle Potenzial der digitalen Wirtschaft zu erschließen. Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) treiben das Wachstum von hyperskalierten, Datenhub-, regionalen und Edge-Rechenzentren, sowie von See- und Landkabeln an. Das sind die vorläufigen Schlussfolgerungen der KickStart-Zukunftsstudie, die am 15. Januar 2019 in Amsterdam, während der KickStart Europe 2019-Veranstaltung präsentiert wird.

Auf der KickStart Europe, der jährlichen Digitale-Infrastruktur-Konferenz über Trends und Investments, kommen weltweit führende Unternehmen und Experten zusammen, um sich über ihr Wissen und ihre Erkenntnisse auszutauschen und um über Lösungen für die wachsenden Herausforderungen zu diskutieren.

Digitale Infrastruktur für die digitale Wirtschaft

Die Datenrevolution hat den Wandel und das Wachstum in allen Sektoren beschleunigt. IDC Research kam zu dem Ergebnis, dass bis 2021 mehr als die die Hälfte des weltweiten BIP aus der digitalen Wirtschaft kommen wird. Eine hervorragende Rechenzentrums- und Netzwerkinfrastruktur ist Grundvoraussetzung für eine solche florierende digitale Wirtschaft.

"Die digitale Infrastrukturindustrie ist Dreh- und Angelpunkt der Herausforderung der Konnektivität, doch die aktuelle Infrastruktur ist nicht in der Lage, mit der sich schnell entwickelnden Wirtschaft Schritt zu halten, jedenfalls nicht ohne höhere Investitionen", sagt Stijn Grove, Managing Director von Digital Gateway to Europe und Vorsitzender der KickStart-Europe-Konferenz.

"Bezüglich der Konnektivität stellen das vertikale und horizontale Skalieren (Scale-up und Scale-out) sowie Investitionen in Seekabel nur einige der Herausforderdungen dar. Auf der technischen Seite sollten die Verarbeitung riesiger Datenmengen und die hohe Rechenleistung, die KI erfordert, ebenfalls berücksichtigt werden."

Veranstaltungsdaten

Die KickStart Europe 2019 findet am Donnerstag, den 15. Januar 2019 im Messe- und Kongresszentrum Amsterdam RAI statt. Am Abend des 14. Januars wird ein informeller Empfang zur Begrüßung der Konferenzteilnehmer organisiert.

KickStart Europe ist eine Initiative von Digital Gateway to Europe und wird gefördert von den Gründungspartnern Vertiv, Unica Datacenters, NIBC, Caransa Groep, CBRE, ICT Room and Development Agency Noord-Holland Noord & Agriport A7. Hauptpartner sind ABB, e-shelter und Iron Mountain.

Zur Teilnahme an der KickStart Europe können Sie sich hier anmelden: http://www.kickstartconf.eu.

