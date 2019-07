Krane Funds Advisors, LLC

KraneShares MSCI China A Share UCITS ETF (KBA LN) an der Londoner Börse gelistet

Krane Funds Advisors, LLC, ("KraneShares"), eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die für ihre auf China ausgerichteten börsengehandelten Fonds (Exchange-Traded Funds, ETFs) und innovativen China-Anlagestrategien bekannt ist, gibt die Einführung des KraneShares MSCI China A Share UCITS ETF (Tickersymbol: KBA LN) an der Londoner Börse bekannt. Der Fonds orientiert sich am MSCI China A Index, der Large- und Mid-Cap-Aktien abbildet, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind (A-Shares). KraneShares setzt die gleiche Strategie über einen an der New York Stock Exchange gelisteten ETF seit 2014 um. KBA US kann die längste Erfolgsbilanz mit MSCI-gekoppelten China A Share ETF in den Vereinigten Staaten1 vorweisen.

Die Einbeziehung von A-Shares durch den globalen Indexanbieter MSCI wird voraussichtlich Zuflüsse von über 300 Milliarden US-Dollar2 für Wertpapiere bringen, die im MSCI China A Index, KBAs Benchmark, erfasst werden. Der MSCI China A Index ist seit Jahresbeginn um über 26% gestiegen3. Der Index bildet insgesamt 427 Konstituenten4 ab, die Large-Cap-, Mid-Cap- und geeignete ChiNext-Wertpapiere umfassen und für ein diverses Engagement in China A-Aktien stehen. Die Hongkonger Aktienbörse (SEHK) hat am 11 März 2019 eine Lizenzvereinbarung mit MSCI zur Einführung von Futures-Kontrakten im MSCI China A Index5 angekündigt.

"Im Zuge der fortschreitenden Einbeziehung in den MSCI China A sehen wir ein starkes Interesse von Seiten der europäischen Anleger an Chinas A-Aktien. Mit 1,8 Billionen US-Dollar allein im MSCI EM Index werden die potenziellen Zuflüsse erheblich sein", erklärt Jonathan Krane, CEO von KraneShares. "Unser KBA UCITS Fonds bietet europäischen Investoren einen strategischen Zugang zu Investitionsmöglichkeiten in Festlandchina".

Weitere Informationen finden Sie unter www.Europe.KraneShares.com/KBALN.

Informationen zu KraneShares

Krane Funds Advisors, LLC ist der Investmentmanager für KraneShares ETFs. Das Spektrum unserer China-fokussierten ETFs bietet Anlegern Lösungen, die Chinas wesentlicher Bedeutung für ein gut gestaltetes Investmentportfolios Rechnung tragen. Unser Ziel ist, innovative First to Market-Strategien anzubieten, die auf Basis unserer soliden Partnerschaften und unserer fundierten Investitionskenntnisse entwickelt werden. Wir helfen den Anlegern, bei globalen Markttrends auf dem Laufenden zu bleiben und setzen auf sinnvolle Diversifikation. Krane Funds Advisors, LLC ist mehrheitlich im Besitz der China International Capital Corporation (CICC).

1 Daten von Morningstar (Stand 30. Juni 2019) 2 Basierend auf den jüngsten Assetdaten im MSCI Emerging Market Index von MSCI; berechnet mit 17% Inklusionsfaktor. Abgerufen am 30. Juni 2019. 3 Daten von Bloomberg (Stand 30. Juni 2019) 4 MSCI China A Share Factsheet, Stand 28. Juni 2019 5 South China Morning Post, "Hong Kong to Launch MSCI China A Index futures for global investors to hedge against risks in Asia's largest stock market", vom 11. März 2019

Diese Informationen werden von KraneShares übermittelt, einem bestellten Vertreter von DMS Capital Solutions UK Limited, das von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich unter folgender Referenznummer zugelassen und reguliert ist: 503325. R-KS-DMS

