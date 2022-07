iChongqing

Viertes WCIFIT zur Vertiefung der Zusammenarbeit durch CCI-ILSTC ins Leben gerufen

Chongqing, China (ots/PRNewswire)

Ein Nachrichtenbericht von iChongqing:

Die vierte Western China International Fair for Investment and Trade (WCIFIT) Eröffnungsfeier und das 2022 CCI-ILSTC International Cooperation Forum wurden am 22. Juli im Südwesten Chinas in der Stadt Chongqing abgehalten.

Führende Persönlichkeiten und Experten aus allen Branchen erörterten auf dem Forum, wie die unterstützende Rolle der regionalen Industrie- und Lieferkette verbessert werden kann, und brachten neue Ideen zur Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit durch den neuen internationalen Land-See-Handelskorridor (ILSTC) ein.

„Interkonnektivität ist das Herzstück der Widerstandsfähigkeit von Lieferketten, wobei die Visualisierung einer der Schlüsselaspekte ist", sagte Josephine Teo, Ministerin für Kommunikation und Information und zweite Innenministerin von Singapur.

„PSA und das Hafen- und Logistikamt von Chongqing haben begonnen, gemeinsam die Durchführbarkeit der China-Singapur (Chongqing) International Dedicated Connectivity zu prüfen", sagte sie. „Sobald dies gelungen ist, können Spediteure und Frachteigentümer den Status ihrer Waren effizienter überprüfen und ein flexibleres Lieferkettenmanagement erreichen."

Die CCI-ILSTC sei nicht nur ein Korridor für den Handel, sondern trage auch die Vision einer gemeinsamen Entwicklung in sich, sagte Kho Choon Keng, Präsident der Chinesischen Industrie- und Handelskammer in Singapur.

„Die chinesisch-singapurische Zusammenarbeit hat verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen, wie Industrialisierung, Urbanisierung und grüne Nachhaltigkeit", sagte er. „Jetzt holt sie die Welle der Entwicklung in der digitalen Wirtschaft und der Informationstechnologie ein."

Nach dem Forum wurden der Entwicklungsindex 2021 und das International Trade Single Window der ILSTC in Westchina veröffentlicht.

Die Daten zeigen, dass der ILSTC-Entwicklungsindex im Jahr 2021 bei 112,9 lag, wobei die drei Indikatoren der ersten Ebene - Umfang, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit - ein Wachstum verzeichneten. Der Gesamtbetrieb des ILSTC hat ein neues Niveau erreicht, was seine positive Wirkung auf die Entwicklung der Regionen entlang der Strecke unterstreicht.

Auf der vierten WCIFIT haben Chongqing und Sichuan 71 Großprojekte mit einem Investitionsvolumen von 227,03 Milliarden Yuan (ca. 33,53 Milliarden US-Dollar) unterzeichnet, die sich auf die Bereiche neue Energiefahrzeuge, elektronische Information, Biomedizin und moderne Finanzwirtschaft konzentrieren. Insgesamt nahmen 1.212 Unternehmen aus 26 Ländern und Regionen an der Ausstellung teil.

Fortune-500-Unternehmen bringen brandneue Produkte und Technologien auf die Veranstaltung. eBay, Amazon, Microsoft, Google, Ailesco und andere Akteure des grenzüberschreitenden E-Commerce stellen auf der Messe ebenfalls ihre neuesten Ergebnisse und Produkte vor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864616/20220722172116.jpg

Original-Content von: iChongqing, übermittelt durch news aktuell