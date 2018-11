4DAGE stellt 3D Rekonstruktions-Technologie für mobile Endgeräte auf der Third China-Germany Artificial Intelligence Conference vor

Peking (ots/PRNewswire) - Am 15. November fand die Third China-Germany Artificial Intelligence Conference in Zhuhai statt. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf die jüngsten Entwicklungen und bahnbrechenden Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz in China und Deutschland. Auf der Konferenz präsentierte 4DAGE die weltweit aktuellsten F&E-Entwicklungen.

3D Rekonstruktions-Technologie für mobile Endgeräte erweckt "Klone" in den Händen der Nutzer zum Leben

Am Vormittag stellte Cui Yan, Gründer und CEO von 4DAGE sowie Dekan des China-Germany Artificial Intelligence Institute (CGAII) am Hauptveranstaltungsort die neuesten Errungenschaften vor, die aus der Zusammenarbeit mit Deutschland hervorgingen und informierte zusätzlich über 3D Rekonstruktions-Technologie, die erstmals eigenständig von 4DAGE entwickelt wurde.

Durch die Kombination von 4DAGEs jüngsten Forschungsergebnissen und 3D-Digitalisierung macht diese Kerntechnologie Ihr persönliches Mobiltelefon zu einem 3D-Digitalisierungsgerät.

Sie müssen lediglich ein Video aufnehmen und hochladen, um nach einer kurzen Bearbeitungszeit ein digitales 3D-Modell einer Person oder eines Gegenstandes geschaffen zu haben. Durch die Anwendung von 3D-, AR- oder anderen AI-Vision-Technologien können Nutzer besagte Modelle auf realistische Weise auf ihren Telefonen herumlaufen und tanzen lassen.

Weltweit erste verbraucherorientierte 3D-Kamera mit 100 Millionen Pixelauflösung aufgerüstet

Bei der 4DKanKan, die weltweit erste vebraucherorientierte von 4DAGE auf den Markt gebrachte 3D-Kamera, handelt es sich um ein digitales 3D-Gerät in der Größe eines Mobiltelefons, das auf binokulare Optik und intelligente Bildverarbeitungsalgorithmen zurückgreift, um Nutzern die Möglichkeit zu bieten, Offline-Szenarien rasch in dreidimensionale Bildräume mit garantierter 4K-Bildauflösung umzuwandeln. Nachdem das Gerät im Mai dieses Jahres auf den Markt gebracht wurde, gab 4DAGE heute offiziell seine sechslinsige HD Professional Edition 4DKanKan auf der Third China-Germany Artificial Intelligence Conference frei. Ein 4DAGE-Repräsentant erklärte, dass die HD-Optimierung der Bildverarbeitungshardware für die professionelle Version sowie Upgrades der Algorithmen sich spezifisch an die Segmente der dreidimensionalen digitalen Nutzergruppen richteten.

Die ursprüngliche 4K-Bildqualität wurde in der kürzlich freigegebenen 4DKanKan Professional Edition auf 7K verbessert, einschließlich einer vierfach verbesserten Auflösung und mehreren 100 Millionen Pixeln. Gleichzeitig optimierte 4DAGE seine 3D-Bildmodellierungsalgorithmen sowie GPU-Beschleunigung, was zu einer deutlichen Verbesserung der 3D-Bildmodellierungsgeschwindigkeit führte.

In Bezug auf Software-Optimierung konnte 4DAGE seine cloudbasierte intelligente 3D-Modellierungsplattform von PCs auf Mobiltelefone erweitern. Nutzer können 3D-Modelle nun nicht mehr ausschließlich auf ihren PCs bearbeiten und personalisieren, sondern dies ab sofort auch problemlos von ihren Mobiltelefonen aus erreichen. Auf diese Weise sind Nutzer nicht mehr durch fixierte Nutzungsszenarien eingeschränkt. Die komplettüberholte 4DKanKan-App überzeugt ebenfalls mit bedeutenden Fortschritten in Bezug auf Anwendererfahrung und Stabilität.

Laut 4DAGE kennzeichnet die Veröffentlichung dieses neuen Produktes den Beginn eines digitalen 3D-Produktpakets. Ein-Knopf-Bedienung, Pocket-Format und benutzerorientierte 4DKanKan zählen zu den Hauptmerkmalen der 4DKanKan Standard Edition. Die 4DKanKan Professional Edition überzeugt zusätzlich mit hoher Präzision und ist mit nahezu 100 Millionen Pixeln auch spezifischen Serviceanforderungen gewachsen. Letztendlich bleibt zu erwähnen, dass die 4DKanKan-"Drehscheibe" anderen optischen Geräten Zugang zum 3D-Digitalzeitalter bietet.

Auf dem Developer-Forum der Konferenz enthüllte 4DAGE seine Kern-Vision-Technologien, einschließlich digitaler 3D-Modellierung, SLAM-Erkennung und -Tracking, Gesichtserkennung und Objekterkennung.

Pressekontakt:

Cheng Xi

+86-15510335631

Original-Content von: 4DAGE, übermittelt durch news aktuell