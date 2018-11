Personalie: kabel eins-Chefredakteur Florian Falkenstein wechselt zum 1. Januar 2019 in die Geschäftsführung der Janus TV GmbH

Ismaning (ots) - Die Janus TV GmbH baut zum 1.1.2019 ihre Geschäftsführung aus: Florian Falkenstein (50) wird das Führungsteam um Dr. Andreas Richter, Helmut Kastner und Franz Solfrank ergänzen. In seiner neuen Aufgabe wird er sich schwerpunktmäßig der Formatentwicklung und Akquise widmen, sowie der Pflege der Bestandsformate. Dr. Andreas Richter, Vorsitzender der Geschäftsführung: "Wir freuen uns sehr, mit Florian Falkenstein einen ausgewiesenen und sehr erfolgreichen Programm-Macher für unser Unternehmen gewinnen zu können. Damit schließt sich der Kreis, denn Florian hat in den vergangenen Jahren nicht nur maßgeblich zu den Erfolgen der Factual-Eigenproduktionen bei ProSieben und kabel eins beigetragen und ist uns durch jahrelange Zusammenarbeit ein wichtiger Partner, sondern die Janus TV war Anfang der 2000er bereits eine seiner frühen Stationen in der Medienbranche."

Florian Falkenstein ist studierter Politikwissenschaftler und in der ProSiebenSat.1-Sendergruppe Chefredakteur des Senders kabel eins. Unter seiner Führung entstanden Erfolgsformate wie "Mein Revier", "Rosins Restaurants", "Tamme Hanken", "Achtung Abzocke", "Die Trucker Babes" oder "Mein Lokal, dein Lokal".

kabel eins-Senderchef Marc Rasmus: "Florian Falkenstein hat kabel eins viele Jahre lang mit seiner herausragenden Fernseh-Expertise geprägt und kennt den Sender wie kaum ein anderer. Ich danke ihm sehr für seinen Einsatz und seine Leidenschaft und wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe."

Über die Janus TV GmbH

Die Janus TV GmbH ist ein seit 2003 unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz am Medienstandort Ismaning bei München und in der jetzigen Redaktionsstruktur bereits seit 1990 als einer der führenden TV-Produzenten Deutschlands aktiv. Bis zu 100 feste und viele weitere freie Mitarbeiter und Produktionspartner stellen jährlich ca. 30.000 Programmminuten für den deutschsprachigen TV-Markt her. Dabei zählen zum Spektrum der Janus TV Informationsprogramme, Magazine, Reportagen, Doku-Soaps, Reality- und Scripted-Reality-Formate und Service- und Unterhaltungsprogramme. Die Produktionen werden mit einem hochqualifizierten Team exakt auf die Bedürfnisse des Auftraggebers zugeschnitten und kreativ, schnell und zuverlässig umgesetzt. Bei aller Schnelllebigkeit im TV-Programm zählen für die Janus TV dabei Kontinuität und Verlässlichkeit - gegenüber ihren Auftraggebern, Protagonisten, Experten, Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

