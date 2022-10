Global Times

Leitartikel der Global Times: Chinas neue Reise wird eine größere globale Bedeutung haben

Am Sonntagmittag traten die Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in der Großen Halle des Volkes in Peking vor die Presse. Dieses Ereignis markiert, dass eine Reihe wichtiger politischer Agenden rund um den 20. Nationalkongress der KPCh zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sind. Wie ein großes Schiff wird sich China unter der Führung des neuen Zentralkomitees der KPCh mit Genosse Xi Jinping an der Spitze vorwärts bewegen. Der von der Partei eingeschlagene Weg ist von globaler Bedeutung: Er spiegelt nicht nur die Reife und Stabilität der KPCh als große Partei wider, sondern gibt auch Sicherheit in einer Welt, die von Veränderungen und Unruhen geprägt ist.

China ist ein großes Land mit fast einem Fünftel der Weltbevölkerung und einem Anteil von mehr als 18 Prozent an der Weltwirtschaft. Chinas politische Stabilität ist eine gute Sache für die ganze Welt. Der 20. Nationalkongress der KPCh liefert nicht nur einen klaren Plan für den nächsten Schritt der Weiterentwicklung, sondern sorgt auch für einen starken Führungskern, der die Umsetzung des Plans garantieren kann. Dies gibt der Welt gefestigte Erwartungen bei der Beobachtung und dem Verständnis von China. Wir stellen fest, dass viele Analysten außerhalb Chinas die Kontinuität von Chinas Entwicklungsrichtung und -politik nach dem 20. Nationalkongress der KPCh hervorgehoben haben, was in der gegenwärtigen internationalen Situation voller Unsicherheiten selten ist.

Als größte politische Partei der Welt, die mit mehr als 96 Millionen Parteimitgliedern an der Spitze der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt steht, betrifft die politische Festigkeit, Kontinuität und Stabilität der KPCh nicht nur die 1,4 Milliarden Chinesen, sondern die gesamte menschliche Gesellschaft. Die großen Veränderungen im ersten Jahrzehnt der neuen Ära haben einmal mehr bewiesen, dass die KPCh das Volk nicht nur zur „Staatsführung Chinas" führen, sondern mit der chinesischen Modernisierung auch eine neue Form der menschlichen Zivilisation schaffen kann.

Der Wohlstand des Landes und das Glück und Wohlergehen des Volkes sind das gemeinsame Streben der gesamten Menschheit, und China ist da keine Ausnahme. Das Einzigartige an China ist jedoch, dass es einen neuen Weg eingeschlagen hat, der seinen eigenen nationalen Bedingungen entspricht und bemerkenswerte Ergebnisse erzielt hat. Die großen Veränderungen im Jahrzehnt der neuen Ära zeigen weiter, wie wichtig es ist, ein Paar Schuhe zu wählen, die dem führenden Läufer passen, und den richtigen Weg einzuschlagen. Der 20. Nationalkongress der KPCh hat vorgeschlagen, die Erneuerung der chinesischen Nation an allen Fronten „durch einen chinesischen Weg der Modernisierung" voranzutreiben, und dies als „zentrale Aufgabe" der KPCh auf dem neuen Weg der neuen Ära hervorgehoben. Und dieser große Prozess wird auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Welt haben und der Menschheit zugute kommen.

Während der Veranstaltung am Sonntag bekräftigte Generalsekretär Xi, dass „China seine Tür für den Rest der Welt weiter öffnen wird", und wies darauf hin, dass „China sich nicht isoliert von der Welt entwickeln kann und die Welt China für ihre Entwicklung braucht". Dies zeigt die globale Vision und die Sorge der chinesischen Kommunisten um die Welt in der neuen Ära. Auf dem 20. Nationalkongress der KPCh wurde beschlossen, „die gemeinsamen Werte der Menschheit – Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit – zu bewahren und den Aufbau einer offenen, integrativen, sauberen und schönen Welt voranzutreiben, in der dauerhafter Frieden, universelle Sicherheit und gemeinsamer Wohlstand herrschen" in die Parteiverfassung aufzunehmen. Eine solche Einstellung und ein solcher Ehrgeiz sind in der Geschichte der politischen Parteien der Welt selten anzutreffen.

„China begibt sich auf eine lange Reise, eine Reise voller Ruhm und Träume." Angesichts der Veränderungen in der Welt, in der Zeit und in der Geschichte wird sich Chinas Entschlossenheit, den Weg des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen zu gehen, nicht ändern. Ebenso wenig wird sich seine Entschlossenheit ändern, von anderen zu lernen und eine Win-Win-Kooperation mit anderen Ländern zu praktizieren sowie seine Entschlossenheit, gemeinsam mit der Welt Hand in Hand zu gehen. Die KPCh hat sowohl China als auch der Welt eine klare Richtung und große Gewissheit gegeben. Das ist sehr selten und äußerst wertvoll für eine Welt, die in eine neue Phase der Turbulenzen und des Wandels eintritt.

