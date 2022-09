Global Times

Global Times: Xis wichtiger Besuch in Zentralasien zeigt Chinas strategischen Weitblick und füllt den SCO-Gipfel mit „Hoffnungen, Chancen und Gewissheit"

Beijing (ots/PRNewswire)

Der chinesische Präsident Xi Jinping stattet Zentralasien seinen ersten Auslandsbesuch seit der COVID-19-Pandemie ab und nimmt am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) teil. Diese bedeutende diplomatische Aktivität hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und die wichtige multilaterale Veranstaltung in Samarkand mit häufigen bilateralen Treffen mit den Führern anderer SOZ-Mitglieder und wichtigen Partnern auf dem gesamten eurasischen Kontinent bereichert.

Zu den Staats- und Regierungschefs anderer Länder, die Xi auf seiner Reise bereits getroffen hat, gehören der russische Präsident Wladimir Putin, der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew, der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev, der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov, der tadschikische Präsident Emomali Rahmon, der turkmenische Präsident Serdar Berdimuhamedov, der mongolische Präsident Ukhnaa Khurelsukh, der weißrussische Präsident Alexander Lukashenko und der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev. Die regionalen Partner und die wichtigsten Mitglieder der SOZ brachten ihre Unterstützung für die von China vorgeschlagenen Initiativen zu globaler Entwicklung und Sicherheit zum Ausdruck und bekräftigten ihre Unterstützung des „Ein China"-Prinzips.

Der Grund, warum China Zentralasien als Ziel des ersten Auslandsbesuchs seines obersten Führers seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie gewählt hat, liegt nach Ansicht von Experten darin, dass China den Beziehungen zu seinen Nachbarn, den Entwicklungsländern und den multilateralen oder internationalen Organisationen wie der SOZ größere Bedeutung beimisst oder sogar Vorrang einräumt.

China unternimmt mit Hilfe der Diplomatie des Staatschefs große Anstrengungen, um ein stabiles und sicheres internationales Umfeld zu schaffen, das nicht nur seiner eigenen Entwicklung, sondern auch dem gemeinsamen Frieden und Wohlstand der Region und der Mehrheit der internationalen Gemeinschaft dient, so Analysten.

Popularität und Charme

Während des Treffens mit Putin erklärte Xi, China sei bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig in Fragen zu unterstützen, die ihre jeweiligen Kerninteressen betreffen. China sei auch bereit, die pragmatische Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Landwirtschaft und Konnektivität zu vertiefen, fügte Xi hinzu.

Das am Donnerstag stattfindende persönliche Gespräch zwischen den Spitzenpolitikern Chinas und Russlands - zwei benachbarten Großmächten und wichtigen SOZ-Mitgliedern mit weltweitem Einfluss - ist nicht nur wichtig für die stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen, sondern auch von großem Nutzen für Frieden und Stabilität in der Region, so Experten.

Im Jahr 2013 initiierte Xi bei seinem Besuch in Kasachstan erstmals den Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel, einen Teil der Gürtel- und Straßeninitiative (BRI). Die Initiative hat in den letzten 10 Jahren bereits die Entwicklung vieler Länder rund um den Globus begünstigt. Dieses Mal wird Xis wichtige diplomatische Aktivität in Zentralasien nicht nur der Region, sondern auch der Welt neuen, bedeutenden und langjährigen Einfluss bringen, so Experten.

Deng Hao, Generalsekretär des Chinesischen Zentrums für SOZ-Studien, sagte der Global Times am Donnerstag, dass China und die zentralasiatischen Länder freundliche Nachbarn und enge Partner seien und dass die Situation in der Region direkte Auswirkungen auf die Stabilität und die Entwicklung von Chinas westlichem Territorium habe, und fügte hinzu, dass sie auch für Chinas Energiesicherheit und den Aufbau des Gürtel und der Straße von Bedeutung sei. Dass China diese Region für den ersten Besuch eines Staatschefs seit 2020 ausgewählt hat, beweist, dass China den Beziehungen zu den regionalen Partnern große Bedeutung beimisst, so Deng.

Seit dem Russland-Ukraine-Konflikt und den politischen Unruhen in Kasachstan zu Beginn dieses Jahres sind Frieden und Stabilität in der Region bedroht, und die Konflikte zwischen Aserbaidschan und Armenien in den letzten Jahren erhöhen ebenfalls die Risiken und Sorgen in der Region. Es ist darum Es ist, dass China als Großmacht mit bemerkenswerter nationaler Stärke und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eine größere Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit und der Stärkung der Interkonnektivität spielt, um Ostasien, Zentralasien, Europa, den Nahen Osten und Südasien besser miteinander zu verbinden, so die Experten.

„Aus diesem Grund ist der chinesische Präsident in der Region und in Ländern aus anderen Regionen, die ein großes Interesse an einer Mitgliedschaft oder Partnerschaft mit der SOZ haben, so beliebt, da die häufigen bilateralen und multilateralen Treffen den großen Charme der chinesischen Chefdiplomatie zeigen", so Deng.

Xi wurde sowohl in Kasachstan als auch in Usbekistan mit großem Respekt empfangen und gastfreundlich aufgenommen. Am Mittwochnachmittag erhielt Xi im Präsidentenpalast Ak Orda in Nur-Sultan den vom kasachischen Präsidenten Tokajew verliehenen Orden des Goldenen Adlers oder „Altyn Qyran"-Orden, wie Xinhua berichtete. Der Orden des Goldenen Adlers ist der höchste Orden, den Kasachstan an Einzelpersonen in Anerkennung ihres bedeutenden Beitrags zur nationalen Entwicklung Kasachstans und zu freundschaftlichen Außenbeziehungen verleiht.

Tokajew hielt eine Rede, bevor er den Auftrag vergab. Der Besuch von Xi sei eine große Ehre für Kasachstan, sagte er laut Xinhua.

Xi habe die großen Initiativen wie die Gürtel- und Straßenkooperation und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit vorangetrieben und einen herausragenden Beitrag zum Aufbau einer neuen Art von internationalen Beziehungen geleistet, sagte Tokajew und fügte hinzu, dass die von Xi vorgeschlagene Globale Entwicklungsinitiative und die Globale Sicherheitsinitiative von besonderer strategischer Bedeutung für die Lösung der Risiken und Herausforderungen der heutigen Welt seien.

Am Donnerstag erhielt Xi vom usbekischen Präsidenten Mirziyoyev die höchste Auszeichnung der Freundschaft - den Freundschaftsorden. Dies ist das erste Mal, dass der Auftrag seit seiner Einrichtung im März 2020 vergeben wurde, wie das chinesische Zentralfernsehen berichtet.

Mirziyoyev veranstaltete am Mittwochabend eine große Begrüßungszeremonie für Xi auf dem Flughafen. Fast hundert Nationalflaggen von China und Usbekistan wehten im Wind. Der hundert Meter lange Teppich wurde von einer tapferen Ehrengarde flankiert, berichtete Xinhua.

Diplomatie des Staatschefs

Der SCO-Gipfel ist ein wichtiges multilaterales internationales Ereignis, an dem der chinesische Staatschef im Vorfeld des 20. Nationalen Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Oktober und des G20-Gipfels Ende des Jahres teilnehmen wird.

Wang Yiwei, Direktor des Instituts für internationale Angelegenheiten an der Renmin-Universität von China, sagte der Global Times am Donnerstag, die SOZ sei eine neue Art von internationaler Organisation, die neue Ideen und Ansichten zu Sicherheit, Entwicklung und internationalen Beziehungen vertrete.

Die SOZ spielt für die Mitgliedsstaaten eine Schlüsselrolle bei der Lösung von Grenzfragen, bei der gemeinsamen Bekämpfung von Terrorismus, Separatismus und religiösem Extremismus, auch bekannt als die drei Übel", und bei der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Interkonnektivität, also ein großes öffentliches Gut für die internationale Gemeinschaft, zu dem China und andere Gründungsmitglieder beigetragen haben, so Wang.

„Im Moment ist die Welt immer noch mit der Bedrohung durch alte Ideen wie die Mentalität des Kalten Krieges, die Blockkonfrontation und die Entkopplung zwischen den großen Volkswirtschaften konfrontiert, so dass die SOZ eine bedeutende Alternative für die künftige internationale Ordnung und die Beziehungen zwischen den Großmächten bietet", sagte Wang und wies darauf hin, dass dies auch ein Hauptgrund dafür ist, dass der chinesische Staatschef den Zeitpunkt des SOZ-Gipfels für seinen ersten Auslandsbesuch seit 2020 gewählt hat.

Das Gipfeltreffen von Angesicht zu Angesicht ermöglicht den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten direktere Gespräche und einen umfassenden Meinungsaustausch, was für die Mitglieder von großer Bedeutung ist, um angesichts der derzeitigen instabilen internationalen Lage einen Konsens zu erzielen und gemeinsame Maßnahmen zu wichtigen internationalen und regionalen Fragen zu ergreifen, so Deng.

„Die Popularität des chinesischen Staatschefs während der Reise beweist auch, dass viele Länder großes Vertrauen in die Entwicklung Chinas haben und hoffen, dass China eine größere Rolle bei der Steuerung der zukünftigen Entwicklung der Region spielen kann", so Deng.

Original-Content von: Global Times, übermittelt durch news aktuell