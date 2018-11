Titus und Dataguise gehen Partnerschaft ein, um ein umfassendes Angebot zum Datenschutz zu bieten

Ottawa, Kanada, und Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, ihre wertvollsten und verletzlichsten Daten intelligent zu erkennen und zu sichern, wo auch immer sie sich befinden, und gleichzeitig die Integrität der Daten während ihrer Fortbewegung zu wahren.

TITUS, ein führender Anbieter von Datenschutzlösungen, und Dataguise, ein führender Anbieter im Bereich des Datenschutzes und der Compliance mit Datenschutzbestimmungen, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine strategische Partnerschaft eingegangen sind, die es Kunden ermöglicht, ihre am meisten "gefährdeten" Daten leicht zu erkennen, wo auch immer sie sich innerhalb ihres Unternehmens befinden. Dazu gehören Einblicke in unstrukturierte Daten (Dateien, Dokumente oder E-Mails), strukturierte Daten (Datenbanken, Cloud-Speicherung) und halbstrukturierte Daten (.xls Dateien, E-Mails). Gemeinsam bieten TITUS und Dataguise den umfassendsten Ansatz zur intelligenten Erkennung und Sicherung von Daten, der es Unternehmen ermöglicht, die für ihr Unternehmen richtige Datenschutzstrategie anzunehmen.

"Wir bei TITUS haben uns der Aufgabe verpflichtet, unsere Kunden zu unterstützen und die Annahme der Datenschutzstrategie, die für sie genau richtig ist, zu beschleunigen. Um dabei erfolgreich zu sein, müssen wir sicherstellen, dass sie einen Überblick darüber haben, wo sich ihre sensiblen Informationen befinden, sei es in einem unstrukturierten oder strukturierten Format", so Mark Cassetta, Senior President, zuständig für die Strategie von TITUS. "Mit dem Aufkommen von Big-Data-Depots kann die Aufgabe, immer zu wissen, wo sich alle sensiblen Daten eines Unternehmens befinden, leicht überwältigend sein. Die Zusammenarbeit mit Dataguise verleiht unseren Kunden einen Einblick in diese strukturierten Datenpools. Das ist das Entscheidende, denn es ermöglicht uns, unseren Kunden eine komplette, durchgängige Datenerkennungsstrategie anzubieten, unabhängig davon, wo sich ihre Daten befinden."

"Genauso wie TITUS engagiert sich auch Dataguise dafür, Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, verantwortungsvolle Datenverwalter zu werden. Die Grundlage dieser Verwaltungsaufgabe ist die Fähigkeit, zu verstehen, welche Informationen wirklich entscheidend für Ihre Organisation sind, zu wissen, wo sie sich befinden, und Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu schützen", sagte J. T. Sison, Vice President, zuständig für die weltweite Geschäftsentwicklung und das Marketing von Dataguise. "Wir glauben, dass unsere Partnerschaft mit TITUS den Unternehmen einen gründlichen Überblick über ihre sensibelsten Informationen gibt, was bei der Entwicklung einer starken Datenschutzstrategie von entscheidender Bedeutung ist."

Eine Explosion von Daten mit sich laufend verändernden aufsichtsbehördlichen Standards stellt eine Herausforderung für Datenschutzinitiativen dar.

Die enorme Aufgabe, alle "gefährdeten" Informationen in allen Bereichen des Unternehmens zu schützen, in denen Daten aufbewahrt werden, ist vor allem für Großunternehmen beängstigend und wird zudem durch Compliance-Vorschriften und Strafen rund um Datenverluste noch verstärkt. Um den überwältigenden Charakter dieser Aufgabe zu mildern, müssen sich die Organisationen darauf konzentrieren, nur diejenigen Informationen zu identifizieren und zu schützen, die für ihr Geschäft am sensibelsten sind, sowie solche, die geschützt werden müssen, um behördliche Auflagen in Bezug auf die Datenverwaltung zu erfüllen.

Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, beide Lösungen einfach zu integrieren, um die Sicherheitslücke zu überbrücken, die bisher bei strukturierten, unstrukturierten und halbstrukturierten Daten bestand. TITUS und Dataguise bieten jetzt gemeinsam den integrativsten Ansatz zur Identifizierung aller sensiblen Informationen ohne Einschränkungen des Datenformats oder des Inhaltes in einem Unternehmen. Zu den spezifischen Vorteilen, die den Kunden sofort zur Verfügung stehen, gehören:

- ein klares Verständnis dessen, welche Informationen sich innerhalb des Unternehmens befinden, damit sie über alle Datenquellen hinweg geschützt werden können, einschließlich großer Datenarchive wie Hadoop, Teradata und RDBMS und Cloud-Plattformen; - die Fähigkeit, Datenschutzrichtlinien zur Identifizierung sensibler Daten gleich bei deren Entstehung einzusetzen; - Unterstützung bei der Erkennung und dem Schutz auf elementarer Ebene über Cloud-Plattformen hinweg (einschließlich: AWS S3, RDS, Aurora, Redshift, Azure ADLS, Google Cloud und Snowflake); - Optimierung der nachgelagerten Datenverlustprävention (DLP), der Verschlüsselung und des Rechtemanagements; - Überwachung und Schutz der Zugriffsrechte auf personenbezogene Daten; und - Verfeinerung und Perfektionierung der Datenschutzrichtlinien, während sich das Unternehmen verändert und weiterentwickelt.

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen TITUS und Dataguise finden Sie im jeweils neuesten Blog-Beitrag von Mark Cassetta, Senior Vice President Strategy von TITUS.

Weitere Ressourcen:

- Weitere Informationen (http://resources.titus.com/access-protect-da ta-titus-dataguise-sb.pdf) darüber, wie Titus und Dataguise zusammenarbeiten: - Blog-Beitrag (https://www.titus.com/titus-dataguise-data-protection) von Mark Cassetta

Über TITUS

Die Lösungen von TITUS ermöglichen es Unternehmen, Informationen zu entdecken, zu klassifizieren, zu schützen, zu analysieren und vertraulich auszutauschen. Unternehmen nutzen TITUS, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, indem sie unstrukturierte Daten identifizieren und sichern - auf dem Desktop, auf mobilen Geräten und in der Cloud. Millionen von Anwendern in über 120 Ländern vertrauen TITUS, um ihre Daten konform und sicher zu verwalten, darunter einige der größten Finanzinstitute und Fertigungsunternehmen der Welt, Regierungs- und Militärorganisationen der G7 und Australiens sowie Fortune-2000-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.titus.com.

Über Dataguise

Dataguise ist ein führender Anbieter von Datenschutz- und Compliance-Lösungen zur Auffindung und Sicherung sensibler Daten. DgSecure von Dataguise erkennt auf präzise Weise, schützt, prüft und überwacht sensible Daten im gesamten Unternehmen, sowohl auf dem Betriebsgelände als auch in der Cloud. DgSecure stellt eine einheitliche Übersicht über die Sicherheit sensibler Daten, die Richtlinien, die Zugriffe und die Trends bereit und gibt den IT-Fachleuten und Unternehmensleitern die Einsichten, die sie benötigen, um Risiken und Compliance zu managen und gleichzeitig den Wert ihrer Informationen als Vermögenswerte zu maximieren. Das Unternehmen ist stolz darauf, die Daten vieler Fortune-500-Unternehmen zu sichern, die sich für eine verantwortungsvolle Datenverwaltung einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dataguise.com.

Für TITUS: Kelly O'Dwyer-Manuel, Senior Communications Manager, TITUS, Kelly.odm@titus.com, Tel.: 613-820-5111 x233; Für Dataguise: Joe Austin, The Ventana Group, jaustin@theventanagroup.com, Tel.: 818-332-6166

Original-Content von: Titus Inc., übermittelt durch news aktuell