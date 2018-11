Endor (EDR) wird auf CoinAll notiert, der ersten Partnerbörse von OKEx

Peking (ots/PRNewswire) - CoinAll (www.coinall.com), OKEx's erste Partnerbörse, meldete die Notierung von Endor, einem angesehenen Protokoll, das AI-Prognose-Technologien einsetzt. EDR-Depots sind ab sofort gültig. Der Handel startete am 14. November um 17:00 (HKT, UTC+8). Um EDRs Börsennotierung auf CoinAll zu feiern, startete EDR eine Kampagne. Während des Aktionszeitraums können Händler EDR deponieren und einhandeln, um 6 BTC zu gewinnen.

Nach jahrelanger Forschungsarbeit am MIT erfand Endor das "Google prädiktiver Analysen", wodurch Unternehmen Zugang zu automatisierten AI-Prognosen erhalten. Führende Banken, Großanbieter und Fortune 500-Unternehmen wie Coca-Cola und Mastercard setzen Endor ein, um Verbraucherverhalten zu prognostizieren, datengestützte Entscheidungen zu treffen und ein Umsatzplus zu erzielen.

Das Endor-Protokoll gilt als welterstes Prognosen-Protokoll und ermöglicht ein Ökosystem, das automatisierte, akkurate, finanziell tragbare und zensurresistente AI-Prognosen für Long-Tail-Geschäfte bietet, um letztendlich vollständig verschlüsselte Daten bereitstellen zu können. Das EDR-Token ist das einzige zulässige Zahlungsmittel für Dienstleistungen auf dem Endor-Protokoll.

Kürzlich wurden die Beratungsergebnisse des Congressional Blockchain Caucus in einem Bericht dargelegt: "The Impact of Blockchain for Government: Insights on Identity, Payments, and Supply Chain" (etwa: "Die Auswirkungen von Blockchain auf die Regierung: Erkenntnisse zu Identität, Zahlungsvorgängen und Lieferkette"). Endor tat sich unter den aktuellsten in diesem Bericht vorgestellten Projekten als beispielhafter Weichensteller für den Einsatz von Tokens hervor, um die wahre Macht der Dezentralisierung freizusetzen.

Bericht:

http://businessofgovernment.org/sites/default/files/The%20Impact%20of%20Blockchain%20for%20Government.pdf

Als welterste gemeindebasierte autonome Börse übernimmt CoinAll die moderne und sichere Technologie von OKEx, einschließlich des erstklassigen Auftrags-Verrechnungs-Systems, Digital Asset Wallet sowie eines Fonds-Settlement-Systems. CoinAll teilt OKEx's gigantische Benutzerbasis von über 20 Millionen Nutzern. Mit sämtlichen OKEx-Konten kann sich in CoinAll eingeloggt und ohne weitere Registrierungen gehandelt werden.

