Astana Club

Astana Club: TOP-10-Risiken für Eurasien werden bereits 2021 wahr

Nur-Sultan, Kasachstan (ots/PRNewswire)

Astana Club, eines der angesehensten geopolitischen Foren für Europa und Asien, gibt die neueste Ausgabe des internationalen Ratings "TOP-10 Risks for Eurasia in 2021" bekannt.

Das Rating wird vom Institute of World Economics and Politics (IWEP) entwickelt, dem über 40 internationale Experten und 1.200 professionelle Befragte aus 75 Ländern in Eurasien angehören.

Die COVID-19-Pandemie bleibt das Schlüsselelement, um die Risiken im Jahr 2021 zu beschleunigen und wirkt sich auf Erholung, soziale Stabilität, digitale und Klimagefahren und die Eskalation von Konfrontationen zwischen wichtigen geopolitischen Akteuren aus.

Eine kurze Übersicht über die TOP-10-Risiken finden Sie im Folgenden:

1. DIE PANDEMIE 2.0 Angesichts des Fehlens wirksamer internationaler Kooperationsmechanismen zur Bekämpfung der Infektion und der ständigen Mutation des Virus droht die Pandemie bis 2021, möglicherweise sogar noch länger, fortzufahren. 2. BEDROHTE ERHOLUNG Die Pandemie, der Zusammenbruch der Wirtschaftstätigkeit, die geopolitische und soziale Instabilität und die Schuldenkrise der Schwellenländer sind Schlüsselfaktoren, die die wackelige Erholung der Weltwirtschaft bedrohen. 3. US-CHINA KALTER KRIEG Die USA und China haben praktisch alle "roten Linien" während der Pandemie überschritten; diese Konfrontation wird sich 2021 in einen umfassenden systemischen Konflikt verwandeln. 4. KRISE UM DEN IRAN Wachsende Spannungen um den Iran könnten eine groß angelegte militärische Konfrontation auslösen und damit dem internationalen Energiemarkt einen vernichtenden Schlag versetzen. 5. DECOUPLING Die Entkopplung des Westens und Chinas wird nicht nur unter der neuen US-Regierung fortgesetzt, sondern 2021 eine gefährliche neue Dynamik gewinnen. 6. AUFLÖSUNG DES ATOMWAFFENSPERRREGIMES Die Aushöhlung wichtiger Nuklearabkommen und -institutionen sowie die überdurchschnittliche Entwicklung militärischer Technologien drohen einen neuen nuklearen Wettrüsten auszulösen. 7. EXPLODIERENDE SOZIALE PROTESTE Politische Systeme in vielen Ländern werden unter beispiellosen Druck geraten, da die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von COVID-19-Bergen zunehmen werden. 8. GLOBALE CYBER-KRISE Das Fehlen einheitlicher Regeln im digitalen Bereich öffnet den Weg für massive Cyber-Angriffe, die zum Katalysator für eine globale Krise werden könnten. 9. DIGITALER TOTALITARISMUS Die totale Digitalisierung, beschleunigt durch die Pandemie, bietet beispiellose Möglichkeiten, persönliche Daten und politische Zensur zu kontrollieren, wodurch das Risiko einer neuen Art von Totalitarismus entsteht. 10. VERSAGEN DER DEKARBONISIERUNG Im Jahr 2021 wird sich die Welt mit der Erholung des Wirtschaftswachstums befassen, was bedeutet, dass Pläne zur Dekarbonisierung und Reduzierung der CO2-Emissionen auf eine Seite gedrängt werden, insbesondere in Entwicklungsländern.

Der vollständige Bericht ist verfügbar unter: Link

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1442004/Astana_Club_Logo.jpg

Original-Content von: Astana Club, übermittelt durch news aktuell