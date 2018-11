TMA Deutschland wählt neuen Vorstand: Michael Baur übernimmt Vorsitz des Restrukturierungsverbandes, Eva Ringelspacher verstärkt das Vorstandsteam

Frankfurt (ots) - Vorstandswahl auf der 12. Jahrestagung der TMA Deutschland e.V., dem Verband der Restrukturierungsexperten, in Frankfurt: Michael Baur, Managing Director bei der Unternehmensberatung AlixPartners, übernimmt den Vorsitz von Rechtsanwalt Kolja von Bismarck, der als stellvertretender Vorsitzender mit Oliver Kehren im Vorstand aktiv bleibt. Mit dem Vorsitzwechsel unterstreicht die TMA den Anspruch als berufsübergreifender Verband für die gesamte Branche der Restrukturierungsberater zu agieren. Rechtsanwalt Dr. Georg Bernsau, der auch als Insolvenzverwalter tätig ist, wird als Schatzmeister wiedergewählt, sowie alle anderen zehn Mitglieder des Vorstandsteams. Neu im erweiterten Vorstand ist Eva Ringelspacher von Restrukturierungspartner jwt, die seit mehr als 25 Jahren in der Restrukturierungsbranche tätig ist und TMA NOW Deutschland, das TMA Netzwerk für Frauen in der Restrukturierungsbranche, gegründet hat und leitet.

Der neue Vorstandsvorsitzende der TMA Deutschland, Michael Baur, unterstreicht nach seiner Wahl die Forderungen des führenden Restrukturierungsverbandes zu der aktuellen Diskussion rund um die ESUG-Evaluierung: "Auf der Jahrestagung haben sich die Mitglieder unseres Verbandes deutlich dafür ausgesprochen, dass das ESUG, das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, unter keinen Umständen nachträglich wieder eingeschränkt werden sollte. Der Gesetzgeber darf sich nicht von den Interessen einzelner Berufsgruppen leiten lassen, sondern sollte den Standort Deutschland im Blick haben."

Die TMA gilt als führender Restrukturierungsverband in Deutschland und setzt sich auch für die Einführung eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens ein. Außerdem engagiert sich der Verband seit Jahren für Qualitätsprozesse in der Restrukturierungsbranche. Auf der TMA-Jahrestagung 2018 verlieh Eva Ringelspacher das TMA Qualitätssiegel zur Auszeichnung des Zertifikatslehrgangs "Certified International Turnaround Professional" der Fachhochschule Kufstein/Tirol an Prof. Markus Exler, Leiter des Instituts für grenzüberschreitende Restrukturierung.

Für das TMA Siegel hat die Fachhochschule - wie bereits im Jahr 2016 - den gesamten Zertifizierungsprozess durchlaufen, wofür Experten der TMA der verschiedenen Fachrichtungen die einzelnen Studieninhalte prüfen und benoten. Eva Ringelspacher, auch Gründerin und Vorsitzende von TMA NOW, dem Netzwerk für Frauen der TMA in der Restrukturierungsbranche, erklärt: "Wir freuen uns, die Restrukturierungsbranche weiter modernisieren zu können. Dafür ist die TMA Zertifizierung von Studiengängen ein besonders wichtiges Instrument. Ich freue mich auch darüber, mein Wissen und meine Erfahrung in den Vorstand einzubringen und das Thema Turnaround Professionals/Qualitätssiegel weiter zu intensivieren."

