Gearbest aktualisiert Branding-Strategien und erweitert Zielgruppe

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Die globale E-Commerce-Plattform Gearbest beginnt diese Woche voraussichtlich mit dem Launch ihrer aktualisierten Branding-Strategien, die ein brandneues VI-System, Markenwerte und Markenpositionierung umfassen. Gearbest wandelt sich von einer auf elektronische Produkte ausgerichteten Shopping-Website zu einer ganzheitlichen E-Commerce-Marke, die sich an eine größere Anzahl Verbraucher richtet.

"Erschwingliches Qualitäts-Shopping mit Spaßfaktor"

Um Verbrauchern eine reibungslose und beständige Erfahrung zu bieten, widmete sich das Team von Gearbest 4 Monate lang der Aktualisierung aller existierenden Elemente. Das Logo von Gearbest wurde von einem typisch elektronischen Stil zu einem Stil angepasst, der mehr dem Typ "E-Commerce-Marktplatz" entspricht, um ein breiteres Spektrum an Verbrauchern sowie mehr globale Lieferanten und Marken anzusprechen. Die Wandlung repräsentiert den Beginn eines inklusiveren und umfassenderen Markenkonzepts.

Gearbest wählte Schwarz und ein leuchtendes Gelb, um die doppelte Identität einer professionellen Qualitäts-Shopping-Website sowie eines energetischen Ortes mit Spaßfaktor zu repräsentieren. Das Logo kann ebenfalls als ein lachendes Gesicht angesehen werden, welches das Glück repräsentiert, das Gearbest mit seinem Einkaufserlebnis vermitteln will.

"Wir haben von der Versendung von Verbraucherumfragen bis zum Vergleich von Hunderten von Logos und Vorschlägen 4 Monate an dieser großartigen Aktualisierung gearbeitet. Dies ist eine wirklich große Sache für uns und für Gearbest", so Thor Zhao, Leiter des Zentrums UED. Laut Branding Director Lilac Lua ist Gearbest entschlossen, seinen Verbrauchern in aller Welt Glück zu vermitteln und sieht dies jetzt als seine endgültige Markenmission an.

In der Zwischenzeit, während die globale Reichweite von Gearbest wächst, beginnt es, präzises Marketing auf sein globales Geschäft anzuwenden, indem es seine erstklassigen Ressourcen auf den Schlüssel-Zielmarkt konzentriert, während es den ausstrahlenden Effekt auf die Nachbarländer kapitalisiert.

Closed-Loop-Lieferkette

"VI ist der ideale Wendepunkt zum Image-, Strategien- und Markenphilosophie-Wandel. Wir vervollständigten unsere Closed-Loop-Lieferkette, indem wir ein Verwaltungs- und Kontrollsystem für Kauf, Lagerung, Verkauf und Lieferung aufbauten, das von wesentlicher Bedeutung und eine große Unterstützung für Branding in der Zukunft sein wird", so Frau Luo.

Zusätzlich zu der allumfassenden Markenverbesserung wird Gearbest im März seine Kampagne zum 5. Markenjubiläum starten, um das neue Image vollständig anzuwenden und zu fördern, während es gleichzeitig seine allerersten Shopping-Festivals schafft, um den Marketingkalender zu verstärken. Es ist unnötig zu sagen, dass Gearbest dieses Jahr weitere Transformations- und Marktentscheidungen zu erwarten hat.

Informationen zu Gearbest

GearBest wurde 2014 gegründet und ist eine führende globale E-Commerce-Plattform, die sich dem Ziel verschrieben hat, ihren Verbrauchern in aller Welt ein glücklich machendes, erschwingliches Qualitäts-Einkaufserlebnis mit Spaßfaktor zu bieten. Fünf Jahre Wachstum und Entwicklung ermöglichten Gearbest, das über eine breite Produktpalette und täglich über eintausend Neuigkeiten verfügt, eine enge Partnerschaft mit weltberühmten Marken. Im Jahr 2018 belegte Gearbest den 22. Rang der Liste der 50 wichtigsten Entwickler globaler chinesischer Exportmarken von BrandZ, der weltweit größten Marken-Equity-Datenbank. Website: www.gearbest.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=lBsMRQnz-DY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/828251/Gearbest.jpg

