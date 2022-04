ASICS HEBT DIE PRODUKTPERSONALISIERUNG AUF DIE NÄCHSTE STUFE META : Time : Trials -- Launch der weiterentwickelten METASPEED™ + SERIE

Neuss (ots) - - Eine Studie von ASICS zeigt, dass Frauen zur Verbesserung des mentalen Wohlbefindens mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit laufen als Yoga oder Pilates zu machen. - Die Hälfte der Frauen nutzt Bewegung, um Zeit in der Natur zu verbringen. - Frauen lassen sich am ehesten von Freunden oder der Familie zu sportlichen Aktivitäten inspirieren. - ASICS ...

