First Abu Dhabi Bank führt gemeinsam mit Ascenda ein marktführendes Kreditkartenportfolio für wohlhabende Kunden ein

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Die First Abu Dhabi Bank (FAB), die größte Bank der Vereinigten Arabischen Emirate und eines der größten und sichersten Finanzinstitute der Welt, hat sich mit dem weltweit führenden Anbieter von Treuetechnologie Ascenda zusammengetan, um das lohnendste Portfolio an Premium Visa Signature und Infinite Karten auf den Markt zu bringen. Die Zusammenarbeit stattet die neuen Karten mit einem unvergleichlichen Treueprogramm aus, das von Ascenda unterstützt wird und speziell darauf zugeschnitten ist, die Ausgaben zu steigern und wohlhabende Kunden zu binden.

Um das überzeugende Nutzenversprechen der Karte mit Leben zu füllen, ermöglicht Ascenda eine reiche Auswahl an Premium-Vorteilen und Einlösungsoptionen, die durch sein branchenführendes globales Rewards-Partner-Netzwerk erfüllt werden. Die Cloud-basierte Belohnungs-Technologie von Ascenda wurde sicher in die Online- und Mobile-Banking-Kanäle von FAB eingebettet und bietet ein nahtloses und personalisiertes digitales Kundenerlebnis.

Futoon Almazrouei, Group Head of Consumer Banking UAE bei FAB,sagte: "Ascendas fortschrittliche Technologie und die reichhaltigen Prämieninhalte unterstützen unsere Strategie, die marktführenden Kartenprodukte für wohlhabende Kunden anzubieten. Wir werden weiterhin sinnvolle Partnerschaften aufbauen, die für alle unsere Kundengruppen einen Mehrwert bieten."

Sebastian Grobys, Chief Commercial Officer bei Ascenda, fügte hinzu: "Diese Partnerschaft ist ein Beweis für Ascendas kontinuierliche Innovation im Bereich Loyalität und die schnell wachsende globale Präsenz von erstklassigen Bankkooperationen

Informationen zur First Abu Dhabi Bank (FAB)

FAB ist die größte Bank der VAE und eines der größten und sichersten Finanzinstitute der Welt. Die Vision von FAB ist es, Werte für seine Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und Gemeinden zu schaffen, um durch Differenzierung, Agilität und Innovation stärker zu werden.

Das internationale Netzwerk der Bank mit Hauptsitz in Abu Dhabi erstreckt sich über fünf Kontinente und bietet globale Beziehungen, Fachwissen und Finanzkraft zur Unterstützung lokaler, regionaler und internationaler Unternehmen, die im In- und Ausland tätig sind. FAB ist ein vertrauenswürdiger Berater und regionaler Partner für große Institutionen, aufstrebende Unternehmen und Einzelpersonen, die in den VAE, der MENA-Region und darüber hinaus Geschäfte machen wollen. Als Wachstumsmotor für die Region hilft sie ihren Kunden, zu gedeihen und stärker zu werden, indem sie ihnen Risikomanagement, Zugang zu Kapital und die Erleichterung von Handelsströmen zwischen Industrie- und Schwellenländern bietet. Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.bankfab.com.

Informationen zu Ascenda

Ascenda ist ein globales Technologieunternehmen, das Bankgeschäfte lohnend macht.

Ascenda liefert digitale, intuitive und einfach zu implementierende Belohnungslösungen, die es Banken ermöglichen, tiefere Kundenbeziehungen über die gesamte Finanzbeziehung hinweg aufzubauen. Das Unternehmen betreut Finanzdienstleistungskunden in mehr als 40 Märkten, darunter führende Banken wie HSBC, Capital One, ICBC und Standard Chartered sowie neue Anbieter wie Virgin Money.

Für weitere Informationen über Ascenda besuchen Sie bitte ascendaloyalty.com.

Original-Content von: Ascenda, übermittelt durch news aktuell