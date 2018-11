Ascenda und Capital One begründen Zusammenarbeit zum Launch eines neuen Meilen-Übertragungsvorteils

Singapur (ots/PRNewswire) - Ascenda, ein weltweit führender Pionier im Bereich Bonustechnologie und -dienstleistungen und Capital One (NYSE:COF), ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in McLean, im US-Bundesstaat Virginia, haben eine Zusammenarbeit begonnen, bei der das Kreditkarten-Bonusprogramm von Capital One mit weltweiten Bonusprogrammen für Vielreisende kombiniert wird.

Ab Dezember 2018 wird Ascendas weltweites Bonuswährungsnetzwerk TransferConnect Capital One ermöglichen, Inhabern der Karten Venture®, VentureOne®, Spark® Miles und Spark® Miles Select die Möglichkeit zu bieten, ihre Meilen bei Capital One nahtlos auf eines von 13 Vielreisendenprogrammen zu übertragen, wobei für 2019 neue Programmzusätze angekündigt sind.

Die Zusammenarbeit stärkt die globale Präsenz von Ascenda mit einer erweiterten Präsenz in Nordamerika und hält an seinem Auftrag fest, es den weltweit führenden Marken im Bereich Finanzdienstleistungen zu ermöglichen, unwiderstehliche Premiumboni und -vorteile zu bieten. Ascenda ermöglicht es Capital One mit einer großen Auswahl an Programmen für Vielreisende, Echtzeit-Transfers und der Möglichkeit weiterhin ohne Weiteres neue Transferpartner zu aktivieren, Inhabern seiner Bonuskarten eine größere Auswahl und einen höhere Wert zu bieten.

"Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Ascenda und die Möglichkeit zu haben den Inhabern unserer Venture- und Spark-Karten die Flexibilität zu bieten, ihre Meilen bei Capital One auf führende Reiseprogramme zu übertragen", sagte Manan Mahadevia, Managing Vice President of Rewards and Spend Strategy bei Capital One. "Dies unterstützt und baut unsere wachsende Reihe an Reise-Bonuskarten und Reiseboni auf, wodurch unsere Produkte noch wertvoller und flexibler werden. Wir freuen uns außerdem auf die Zusammenarbeit mit Ascenda, um zukünftig weitere Reisepartner aufzunehmen."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Capital One, um deren marktführende Reisebonus-Angebote noch weiter voranzubringen", sagte Kyle Armstrong, CEO von Ascenda. "Wir teilen gemeinsame Wert rund um das Voranbringen von Technologie, um wundervoll einfache, flexible und wertvolle Angebote für die Kunden zu schaffen."

Das von Ascenda betriebene TransferConnect ist das weltweit führende Bonuswährungsnetzwerk, das sich der Aufgabe verschrieben hat, weltweit wichtige Bonusprogramme miteinander zu verbinden.

Informationen zu Ascenda

Ascenda (ehemals Kaligo Solutions) ist ein internationaler Anbieter innovativer Treuelösungen und betreibt weltweit Premium-Bonusprogramme für wichtige Marken im Finanz- und Reisesektor.

Ascenda hat es sich zur Aufgabe gemacht, Treueprogramme einfach zu machen und daher sind Ascendas Lösungen einfach zu verwalten, leicht einzusetzen und so designed, dass sie einen außergewöhnlichen Kundennutzen bieten. Von ganzheitlichem Treueprogrammmanagement bis hin zu Modullösungen wie dem TransferConnect-Währungsnetzwerk, Rückzahlungsmöglichkeiten und Kundenbindungsmarketing überlädt Ascenda die weltweit führenden Treueprogramme, um lang anhaltende Kundenbeziehungen zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ascendaloyalty.com.

Pressekontakt:

Valerie Perridon, valerie.perridon@ascendaloyalty.com

Original-Content von: Ascenda, übermittelt durch news aktuell