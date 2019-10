Tencent Cloud

Tencent Cloud kommt in Gartners "Voice of the Customer" auf 4,5 von 5 Punkten im Gesamt-Rating: CDN-Services-Bericht basiert auf 15 Bewertungsanalysen bis zum 31. August 2019(*)

Die CDN-Lösung von Tencent Cloud erhält in der Gesamtbewertung des Gartner-Kundenvotums "Voice of the Customer" 4,5 von 5 Punkten: CDN Services gibt die Ergebnisse mit Stand zum 31. August 2019 im jüngsten Gartner Peer-Insights-Jahresbericht "Voice of the Customer" bekannt: Der Bericht von CDN Services wurde von der führenden und weltweit tätigen Forschungs- und Beraterfirma Gartner veröffentlicht.

Was ist das Kundenvotum von Gartner Peer Insights?(**)

Seit Oktober 2015 sind mehr als 260.000 Bewertungen, die in mehr als 340 Märkte durchgeführt wurden, in Gartner Peer Insights veröffentlicht. In Märkten, in denen es genügend Daten gibt, ermittelt Gartner Peer Insights die Händler, die von ihren jeweiligen Kunden mittels der "Customers' Choice"-Wahl die beste Bewertung erhalten. Diese Bewertung auf Augenhöhe kann eine nützliche Ergänzung zur Expertenmeinung darstellen, zumal sie den Fokus auf die Erfahrung von Anwendern legt, die direkt mit der Einführung und dem Einsatz einer Lösung zu tun haben.

Mit Stand zum 31. August 2019 haben 93 Prozent der Kunden (basierend auf 15 Bewertungsanalysen) ihre grundsätzliche Bereitschaft bekundet, den Tencent-Cloud-Service weiterzuempfehlen. Außerdem gaben Kunden an, dass sie die Service-Kapazitäten von Tencent Cloud CDN als hoch einschätzen. So kam Tencent Cloud in der Kategorie "Service Capabilities" beim Auswertungs- und Auftragsvergabe-Rating auf 4,6 von 5 Punkten. Grundlage sind auch hier 15 Bewertungsanalysen mit Stand zum 31. August 2019. Die Lösung wurde von Kunden zudem als "hervorragender Service" im Hinblick auf seine bewährte, im Hintergrund bereitgestellte Leistungsfähigkeit bei Prozessdiensten, Planung und Wechsel zwischen Aufgaben, Bereitstellung und Abwicklung beschrieben.

Des Weiteren hat Tencent Cloud beim Einsatz seiner CDN-Lösung in sehr unterschiedlichen Branchen bedeutende Fortschritte erzielt. Diejenigen Kunden, die eine Bewertung für Tencent Cloud CDN abgegeben haben, sind hauptsächlich in den Bereichen Service, Produktion, Kommunikation und Finanzdienste tätig. Im letzten Jahr konnte Tencent Cloud seine führende Stellung im Internet-Bereich festigen und es ist im Hinblick auf seinen Marktanteil in den Bereichen Spiele, Online-Handel, Kurzvideos, Live-Streaming und Lifestyle-Dienste auch weiterhin einer der führenden Anbieter.(***) Darüber hinaus arbeitet Tencent Cloud mit Partnern zusammen, um den digitalen Wandel in Behörden ebenso wie in der Finanz-, Fertigungs- und Einzelhandelsbranche zu erleichtern. Mittlerweile besteht das zunehmend größere Partnernetz von Tencent Cloud aus über 6.000 Partnern.

Die Tencent Holdings (Tencent Cloud) war für seinen CDN-Services-Bericht(****) zuvor schon, und zwar im zweiten Jahr in Folge, im Gartner Market Guide als "Representative Vendor" aufgeführt worden. Hierbei gilt die Einschätzung als einer der Service-Anbieter, der Funktionalitätsanforderungen von Gartner vollständig erfüllt. Diese Angaben stammen aus einem anderen Gartner-Bericht: Market Guide für CDN Services, Veröffentlicht am: 27. Juni 2019 ID: G00386502. Mithilfe der Verbindung der proprietären Planung zur globalen Server-Lastverteilung (GSLB) von Tencent Cloud und dem Echtzeit-System des Unternehmens zur globalen Qualitätsüberwachung kann Tencent Cloud CDN Nutzeranfragen mit großer Genauigkeit zum besten Zugriffsknoten weiterleiten und Kunden mit zuverlässigen und effizienten Beschleunigungsdiensten versorgen. Damit wird ein nahtloser Zugriff über regionale Grenzen hinweg gewährleistet, ohne dass ein Risiko für fehlgeschlagene Kommunikation besteht und ohne dass es zu Verzögerungen kommt, selbst wenn Kunden rund um den Globus mit ein und demselben Server verbunden werden. Tencent Cloud stellt seinen Kunden Netzbandbreiten von über 100 Tbps mit über 1.100 Serverknoten in ganz China bereit. Hinzu kommen rund 200 Serverknoten, die in mehr als 50 Ländern und Regionen außerhalb Festland-Chinas liegen.

Tencent Cloud CDN bietet eine ganze Reihe von Sicherheitsfunktionen, wie etwa den Schutz gegen Angriffe bis zu 100 Gbps über einen einzelnen Serverknoten. Mit allen Serverknoten zusammen kann der CDN-Service DDoS-Angriffe mit einem Datenvolumen von über 2 Tbps abwehren. Die qualitativ hochwertige und sichere CDN-Lösung stellt den Kunden einen sicheren und stabilen Beschleunigungsdienst für eine Vielzahl von betrieblichen Szenarien zur Verfügung.

Für den CDN-Markt sind die Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen zu wichtigen Marktteilnehmern geworden, zumal sich dieses Umfeld weiter verändert und Dienstangebote und Technologien zunehmend die Entscheidungsprozesse der Kunden beeinflussen.

(*) Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": CDN Services, veröffentlicht am 4. Oktober 2019 in Gartner Peer Insights: Die Bewertungen in Gartner Peer Insights geben die subjektive Meinung von einzelnen Endnutzern wider, die auf deren jeweiligen Erfahrungen beruhen, und sie geben nicht den Standpunkt von Gartner oder einer seiner Tochtergesellschaften wider. (**) Kundenvotum von Gartner Peer Insights, "Customers' Choice" und "Voice of the Customer" von Gartner Peer Insights https://blogs.gartner.com/reviews-pages/tpt-resources-home/gartner-peer-insights-customers-choice-2019/ Die "Customers' Choice" von Gartner Peer Insights gibt die die subjektiven Meinungen von einzelnen Endnutzern wider, die anhand einer dokumentierten Methode aus Kritiken, Bewertungen und angewandten Daten ermittelt wurden; diese stellen weder den Standpunkt von Gartner oder einer seiner Tochtergesellschaften noch eine Empfehlung dar. (***) IDC Quarterly Public Cloud Services Tracker-2018H2; IDC China Public Cloud Services in der Internet-Branche 2018 (****) Gartner, Market Guide für CDN Services, Ted Chamberlin et al., 27. Juni 2019Gartner spricht keine Empfehlung für die in seinen Marktforschungspublikationen genannten Anbieter, Produkte oder Services aus. Gartner empfiehlt Anwendern nicht, nur solche Anbieter auszuwählen, die die höchsten Einstufungen erhalten haben. Die Marktforschungspublikationen von Gartner geben die Ansichten der Forschungsabteilung von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen auszulegen. Gartner schließt jede stillschweigende oder ausdrückliche Gewähr im Hinblick auf diesen Marktbericht aus, einschließlich der Zusicherung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

