SAM, Anbieter von Unternehmenssicherheit für IoT-, Heim- und Privatnetzwerke, schließt Serie-A-Finanzierungsrunde über 12 Mio. USD ab

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Zu den Investoren zählen Intel Capital, NightDragon und ADT

Die Systemtechnologie von SAM entspricht der Vision von ADT für umfassende Sicherheit zuhause

Dave DeWalt wurde zum Chairman of the Board ernannt

SAM Seamless Network, das intuitive Sicherheitssystem für das IoT-Heimnetzwerk, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 12 Mio. USD abgeschlossen hat. An der Runde unter der Leitung von Intel Capital nahmen Dave DeWalt's NightDragon, ADT Inc. (NYSE: ADT) und Blumberg Capital teil. Die Cybersecurity-Software von SAM schützt lokale Netzwerke und alle angeschlossenen Geräte direkt an der Eingangsquelle der Internetdienstanbieter (ISPs) über den Router. Mit der neuen Finanzierungsrunde plant SAM, seine Forschung im Bereich des maschinellen Lernens auszuweiten und sein Wachstum in den US- und europäische Märkte voranzutreiben, um den steigenden Sicherheitsanforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.

Gartner schätzt, dass bis 2020 weltweit 20,4 Milliarden "Dinge" miteinander verbunden sein werden. Den Untersuchungen von SAM zufolge gibt es täglich durchschnittlich 5 Angriffe pro Heimanwender. Mit einer steigenden Anzahl von Heimgeräten können sich Netzbetreiber und Internetdienstanbieter nicht allein darauf verlassen, dass sich die Verbraucher selbst schützen.

Intel ermöglicht die Integration der SAM-Technologie in die in Europa und Nordamerika angebotenen Produkte. Intel nutzt SAM, um sein Sicherheitsangebot weiter zu verbessern, während ADT weiterhin nach Möglichkeiten sucht, die nahtlose Sicherheit von SAM zu nutzen, um seine Digital-Security-Angebote für Privatkunden in ganz Nordamerika zu verbessern.

Darüber hinaus ist Dave DeWalt, ein führender Cybersecurity-Manager und ehemaliger CEO von McAfee und FireEye, als Vorstandsvorsitzender bei SAM tätig.

SAM kam im Februar 2018 mit einer Startrunde von 4 Millionen USD aus der Tarnung, die von Blumberg Capital und dem Richter Family Fund angeführt wurde. Die Gesamtfinanzierung belief sich bisher auf 16 Millionen USD. SAM wurde von ehemaligen Cyber-Spezialisten in der israelischen Armee gegründet, die in den meisten Eliteeinheiten wie 8200 SP, darunter CEO Sivan Rauscher, CTO Eilon Lotem und Vice Chairman Shmuel Chafets, tätig waren. Die Mitgründer von Team8, Nadav Zafir, Israel Grimberg und Liran Grinberg, fungieren als Berater von SAM.

"Wir können Konnektivität nicht mehr ohne Sicherheit akzeptieren. Die Menschen wissen oft nicht, mit wie vielen Risiken ihr Heimnetzwerk täglich konfrontiert ist", so Sivan Rauscher, CEO von SAM. "Durch die Möglichkeit für ISPs, ihren Kunden sichere Verbindungen anzubieten und tägliche Angriffe zu verhindern, bereichert SAM sein Angebot und gibt wertvolle Echtzeitdaten über eingehende Sicherheitsbedrohungen weiter."

"Wir waren beeindruckt von der Technologie von SAM und dem Sicherheitsniveau für das Heimnetzwerk, das ein entscheidender Bestandteil der Zukunftsentwicklung von 5G ist", erklärt Dave Flanagan, Vice President von Intel Corp. und Group Managing Director von Intel Capital. "Im Gegensatz zu bestehenden Lösungen, bei denen ein neues Gateway gekauft oder durch ein sicheres Gateway ersetzt werden muss, bietet die Lösung von SAM Endbenutzern Sicherheit, ohne dass sie etwas unternehmen müssen. Bei Telekommunikationsunternehmen und ISPs überwachen die KI- und Machine-Learning-Funktionen das Verhalten im Netzwerk, um ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen und Angriffe zu verhindern. Da der globale Markt für Smart-Home-Technologie bis 2020 voraussichtlich 100 Milliarden USD erreichen wird, wissen Intel und seine Partner, dass Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist."

"Heimsicherheit geht heute mehr denn je über die physische Prämisse hinaus", so Jay Darfler, Senior Vice President, Emerging Markets bei ADT. "Zu einem sicheren Zuhause der Zukunft gehört auch die Cybersicherheit. Wir beteiligen uns an der Zusammenarbeit mit neuen Technologieanbietern, um den Anforderungen der heutigen Kunden gerecht zu werden. Die Technologie von SAM bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen für Unternehmen, die die Sicherheit von Heimen und ihren Geräten gewährleisten."

"Da die Welt immer mehr miteinander verbunden ist, wird jedes Zuhause, jedes kleine Geschäft, jeder Versammlungsort und das Transportmittel zum Angriffsziel", so DeWalt. "SAM löst dieses Problem mit der Unternehmenssicherheitslösung der nächsten Generation für WLAN-Router. Ihre Technologie gestaltet die Prävention vor Cyberangriffen einfacher, stärker und umfassender als je zuvor."

Die Technologie des Unternehmens ist bereits in Teile des Netzwerks von Bezeq, dem größten Telekommunikationsbetreiber Israels, integriert. Derzeit werden Pilotprogramme in Europa und Nordamerika durchgeführt. SAM hat bereits über 4 Millionen Geräte erfolgreich überwacht, seine Cloud für künstliche Intelligenz aufgewertet, um neue Angriffsmuster wie Hintertüren für IoT-Geräte aufzudecken, und erweiterte Sicherheitsrichtlinien erstellt.

SAM Seamless Network bietet ISPs und Telekommunikationsunternehmen eine auf Cybersecurity basierende Lösung, die jedes Netzwerk schützt, einschließlich Heimnetzwerke, kleine Home Offices (SOHO) sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), indem das Gateway und alle angeschlossenen Geräte gesichert werden. Die Software wird auf einem beliebigen Gateway (Vorgängerversion und vor Markteinführung) installiert, ohne dass zusätzliche Arbeitskräfte erforderlich sind. Sie hat eine ultraleichte Grundfläche und erfordert keine zusätzliche Hardware oder Ergänzungen, um auf den angeschlossenen Geräten installiert zu werden. Die Lösung von SAM kann für jedes Netzwerk optimiert werden, indem Sicherheitsrichtlinien an die angeschlossenen Geräte und deren Verhaltenssignatur angepasst werden, verdächtige Entitäten isoliert werden und erweiterte KI-Algorithmen zur Erkennung von Anomalien verwendet werden. Neben Cybersicherheitsfunktionen unterstützt SAM ISPs und Telekommunikationsunternehmen dabei, ihren Wertbeitrag für ihre Kunden zu erhöhen, indem sie Netzwerksichtbarkeit, Managementfähigkeiten und elterliche Kontrolle bieten.

Über SAM:

SAM bietet eine softwarebasierte Sicherheitslösung, die nahtlos in jede Plattform integriert werden kann und lokale Netzwerke schützt, indem das Gateway und alle angeschlossenen Geräte gesichert werden. SAM erfordert keine zusätzliche Hardware, da die Software dezentral auf vorhandenen Gateways installiert wird,

oder einen Techniker, der umfassende Netzwerksicherheit bietet. Die Lösung wird als Service angeboten, sodass Benutzer über den Schutz der Unternehmensstufe verfügen können, einschließlich Schwachstellen für virtuelle Patches wie KRACK und andere gezielte Angriffe auf hoher Ebene. SAM kooperiert mit führenden Chipset-Herstellern, einschließlich Intel, zusammen, um die Netzwerksicherheit von der Quelle aus zu gewährleisten. Um mehr über SAM zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.SecuringSam.com.

Über Intel Capital

Intel Capital investiert in innovative Startups, die sich auf künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge, Rechenzentren und Clouds, 5G, Computing der nächsten Generation und eine Vielzahl anderer disruptiver Technologien konzentrieren. Intel Capital hat seit 1991 weltweit 12,3 Milliarden USD in 1.544 Unternehmen investiert, und mehr als 660 Portfoliounternehmen sind an die Börse gegangen oder waren an einer Fusion teilgenommen. Intel Capital betreut jedes Jahr Tausende von Geschäftsentwicklungen zwischen seinen Portfoliounternehmen und dem Global 2000. Weitere Informationen darüber, was Intel Capital zu einem der weltweit leistungsfähigsten Risikokapitalunternehmen macht, finden Sie unter http://www.intelcapital.com oder folgen Sie @Intelcapital.

Über ADT

ADT ist ein führender Anbieter von Sicherheits- und Automatisierungslösungen für Haushalte und Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada, für mobile Mitarbeiter und deren Netzwerke. ADT ist bestrebt, die Sicherheit zugänglicher als je zuvor zu machen und wird durch einen rund um die Uhr verfügbaren Kundensupport unterstützt. Das Unternehmen bietet erstklassigen Kundenservice mit Fokus auf Schnelligkeit und Qualität der Reaktionsfähigkeit, damit sich die Kunden sicherer und leistungsfähiger fühlen. ADT hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida, und beschäftigt rund 17.500 Mitarbeiter in den USA und Kanada.

Über NightDragon Security

NightDragon Security ist eine Investmentfirma, die auf Partnerschaften mit Cybersecurity-Unternehmen während des gesamten Unternehmenslebenszyklus ausgerichtet ist, von der Frühphase über Wachstum, Buyouts bis hin zu besonderen Situationen. Das flexible Modell ermöglicht es ihnen, gemeinsam mit führenden Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen eine Führungsrolle zu übernehmen oder gemeinsam zu investieren, um das Wachstum voranzutreiben und den Wert der Aktionäre zu maximieren. NightDragon bietet einzigartige Erfahrung im Bereich Cybersecurity, die die Gründer Dave DeWalt und Ken Gonzalez seit Jahren als Senior Executives führender Technologieunternehmen wie Documentum, EMC, Siebel Systems (Oracle), McAfee, Mandiant, Avast und FireEye erworben haben.

Ansprechpartner für die Medien: Gina Shaffer: US: +1(707) 533-1504; IL: +(972) 54-649-3485; gina@siliconvpr.com

