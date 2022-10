Arasan Chip Systems

Arasan schließt sich mit Testmetrix für sein C-PHY/D-PHY-HDK mit 4,5 Gsps und seine Compliance-Testplattform zusammen

Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP, gab heute bekannt, dass sein kombiniertes IP „MIPI DSI-2", „CSI-2" und „C-PHY/D-PHY" auf dem Testmetrix C/D-PHY HDK und der Compliance-Testplattform implementiert wurde.

Arasan Chip Systems freut sich, die sofortige Verfügbarkeit des HDK und der Compliance-Testplattform von Testmetrix mit der IP-Kombination C-PHY v2.0 / D-PHY v2.5 bekanntgeben zu können, die Geschwindigkeiten von mehr als 4,5 Gsps unterstützt. Sie wurden mit den gesamten MIPI-IP-Lösungen von Arasan erstellt, einschließlich Kernen mit der Kombination von C-PHY / D-PHY-IP. Das kombinierte IP C-PHY/D-PHY wird in Silizium auf einem TSMC Foundry FINFET Testchip implementiert und bildet das Rückgrat des HDK und der Compliance-Testplattform von Testmetrix.

Testmetrix wird sein Hardware Development Kit (HDK) am Demonstrationstag am Stand von Arasan auf der MIPI-Mitgliederkonferenz in dieser Woche in Vancouver, British Columbia, vorführen. Arasan wird außerdem sein ASIC C-PHY v2.0 und D-PHY v2.5 zeigen.

Die Arasan-IPs C-PHY 2.0, D-PHY v2.5, CSI-2 und DSI-2 reihen sich ein in das illustre Sortiment von IP, das zuvor für Compliance-Tests verwendet wurde, wie sein SDIO Device IP, SD/SDIO Host IP, UFS 2.1, 3.0 und 4.0 IP, M-PHY DFE und das MIPI CSI-2, DSI, C-PHY v1.1 und D-PHY v1.2, die im ersten C-PHY-Compliance-Tester der Branche verwendet wurden. Dieses Produkt basiert auf einem ASIC mit der IP-Kombination C/D-PHY von Arasan, der 2,5 Gsps unterstützt.

„Als mitwirkendes Mitglied der MIPI Alliance seit 2006 ist Arasan ein langjähriger Partner bei der Förderung der Übernahme von MIPI-Spezifikationen", sagte Sanjiv Desai, Vorsitzender der MIPI Alliance. „Wir freuen uns, dieses HDK und die Compliance-Testplattform von Testmetrix basierend auf dem ASIC von Arasan zu sehen, was die Compliance-Bemühungen im MIPI-Ökosystem unterstützen und die Annahme von MIPI-Spezifikationen weiter beschleunigen wird."

„Arasan ist äußerst stolz auf die Einführung des HDK und der Compliance-Testplattform von Telemetrix, für die ein ASIC mit der IP-Kombination C/D-PHY verwendet wird. Die Verwendung unseres IP in einem Compliance-Tester demonstriert die Qualität unseres IP und stellt gleichzeitig sicher, dass unsere IPs regelkonform sind und mit der Weiterentwicklung der Standards konform bleiben", sagte Prakash Kamath, CTO bei Arasan.

„Testmetrix freut sich, die Herausgabe des HDK und der Compliance-Testplattform mit der IP-Kombination C-PHY v2.0 und D-PHY v2.5 in Zusammenarbeit mit Arasan Chip Systems bekanntgeben zu können, die zur Beschleunigung der Akzeptanz der neuen MIPI-Standards beitragen werden", sagte Christian Cojocneanu, CEO von Testmetrix.

Informationen zur MIPI Alliance

Die MIPI Alliance (MIPI) entwickelt Schnittstellenspezifikationen für mobile und von Mobilgeräten beeinflusste Branchen. In jedem heute hergestellten Smartphone gibt es mindestens eine MIPI-Spezifikation. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat weltweit mehr als 350 Mitgliedsunternehmen und mehr als 15 aktive Arbeitsgruppen, die Spezifikationen innerhalb des breiteren mobilen Ökosystems bereitstellen. Zu den Mitgliedern des Unternehmens gehören Handgerätehersteller, Geräte-OEMs, Softwareanbieter, Halbleiterunternehmen, Entwickler von Anwendungsprozessoren, IP-Tool-Anbieter, Automobil-OEMs und -Tier-1-Zulieferer, Prüf- und Prüfgeräteunternehmen sowie Hersteller von Kameras, Tablets und Laptops. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.mipi.org.

Informationen zu Testmetrix

Testmetrix Inc. (gegründet 1990) entwirft und produziert Hochleistungstestausstattung für Engineering, Compliance und Tests in der Halbleiterindustrie, insbesondere für Flashspeichergeräte und MIPI-Geräte. Testmetrix war das erste Unternehmen, das offizielle Compliance-Tester für CF-, MMC- und SD-Flashspeichergeräte bereitstellte. Testmetrix bietet weltweiten Support über seine Niederlassungen in den USA, Europa und Asien.

Informationen zu Arasan

Arasan Chip Systems ist ein führender Anbieter von IP-Gesamtlösungen für mobilen Speicher und mobile Konnektivitätsschnittstellen. Zu den hochwertigen, siliziumerprobten IP-Gesamtlösungen von Arasan gehören digitale IP-Kerne, analoge PHY-Schnittstellen, Verifizierungs-IP, HDK und Software-Stacks. Arasan steht an der Spitze der Evolution von „Mobile" mit seinem standardbasierten IP, das von zentraler Bedeutung für Mobilgeräte, die Automobilindustrie und IoT-SoCs ist.

Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit Arasan-IP ausgeliefert, darunter von allen führenden zehn Halbleiterunternehmen.

MIPI® und CSI-2® sind eingetragene Handelsmarken der MIPI Alliance. C-PHYSM, D-PHYSM und DSI-2SM sind Dienstleistungsmarken der MIPI Alliance.

