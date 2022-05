Arasan Chip Systems

Arasan kündigt seine 2. Generation von CAN IP an

San Jose, Kalif. (ots/PRNewswire)

Arasan, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für alles, was mit Mobilität zu tun hat, einschließlich Automobile, kündigt seine 2. Generation von CAN-IP an

Arasan gibt die sofortige Verfügbarkeit seiner 2. Generation von CAN IP für die Spezifikationen CAN 2.0 und CAN FD bekannt. Die Controller wurden umgestaltet und aufgerüstet, um den Stromverbrauch und die Fläche zu verringern. Dadurch eignen sie sich nicht nur für FPGA-Anwendungen, sondern auch für den primären ASIC-IP-Markt von Arasan. Obwohl Automobile keine so strengen Energieanforderungen wie Mobiltelefone haben, tragen die von Arasan in diesen Controllern implementierten Energiespartechniken dazu bei, Batteriestrom zu sparen, auf den auch Automobile angewiesen sind. Die Verwendung von FPGAs ist im Automobil- und Industriesektor weit verbreitet, so dass die Optimierung des Platzbedarfs ein weiteres Kriterium für diese Steuerungen der nächsten Generation war.

Der CAN IP Controller Core der 2. Generation von Arasan führt serielle Kommunikation gemäß CAN2.0 und CAN FD Spezifikationen durch. Er unterstützt die Protokolle CAN 2.0A und CAN 2.0B, TT-CAN, CAN-FD (ISO 11898-1.2015, sowie frühere ISO- und Nicht-ISO-Spezifikationen von Bosch). Er ist vollständig bis zu 1 Mbps für CAN 2.0 und mehrere Geräte programmierbar. Unser CAN IP der 2. Generation wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Fehler schneller zu melden, verfügt über eine fortschrittliche Fehlermanagementeinheit, verhindert Datenverluste während der Übertragung und verhindert Nachrichtenkollisionen.

Die CAN IP Controller Cores der 2. Generation von Arasan können über standardmäßige AMBA AHB/AXI-Schnittstellen einfach in den Host-Prozessor integriert werden. Unser hochgradig konfigurierbarer Controller-Kern unterstützt programmierbare Interrupts, Daten- und Baudraten, Akzeptanzfilter und flexible Pufferungsschemata, die eine Feinabstimmung auf die spezifischen Anforderungen der Anwendung ermöglichen.

Arasans CAN IP der 2. Generation wird zu 100 % von Arasans internem Team entworfen und entwickelt, mit technischer Unterstützung direkt von den Entwicklern. Darüber hinaus wurde das IP in den USA entwickelt, so dass wir Projekte unterstützen können, die eine US-Sicherheitsgenehmigung für das Supportpersonal erfordern. Die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Automotive sind ein wichtiger Zielmarkt für die fehlertolerante CAN-IP von Arasan.

Der CAN IP von Arasan hat die Konformität durch mehrere Lizenznehmer und ASIL-Anforderungen bestanden.

Für weitere Informationen https://www.arasan.com/products/can-fd/

Informationen zu Arasan

Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von „Mobil" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total IP Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das sich auf mobile SoCs, Automobile, Drohnen und IoT konzentriert. Arasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen, hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI IP ausgeliefert.

