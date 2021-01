Arasan Chip Systems

Arasan kündigt seine Total eMMC IP-Lösung für TSMC 22nm-Prozess an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für mobile und automobile SoCs, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner eMMC PHY IP für TSMC 22nm Prozesstechnologie bekannt

Arasan Chip Systems erweitert sein IP-Angebot für die branchenführende 22-nm-Prozesstechnologie von TSMC mit der sofortigen Verfügbarkeit seiner eMMC PHY IP für SoC-Designs auf TSMC 22-nm-Prozess. Die eMMC PHY IP auf TSMC 22nm Prozess ist nahtlos mit Arasans eMMC 5.1 Host Controller IP und Software integriert und bietet dem Kunden somit eine eMMC IP Gesamtlösung für TSMC 22nm Prozess.

Arasan bietet ein umfassendes Portfolio an IP für den TSMC 22nm Prozess mit seiner D-PHY v1.1 IP @1.5ghz, D-PHY v1.2 IP @2.5ghz, C-PHY / D-PHY Combo @2.5ghz und nun auch den eMMC PHY für diesen Prozess an. Alle MIPI PHYs sind zusätzlich zur Standard Tx/Rx IP als Tx only oder Rx only verfügbar.

Im Vergleich zu seiner 28nm High-Performance-Compact (28HPC)-Technologie bietet TSMCs 22nm Ultra-Low-Power (22ULP) eine 10 %ige Flächenreduzierung mit einem Geschwindigkeitsgewinn von mehr als 30 % bzw. eine mehr als 30 %ige Leistungsreduzierung für Anwendungen wie Bildverarbeitung, Digital-TVs, Set-Top-Boxen, Smartphones und Consumer-Produkte. Die 22-nm-Ultra-Low-Leakage (22ULL)-Technologie von TSMC bietet eine erhebliche Leistungsreduzierung, die für Designs in den Marktsegmenten IoT und Wearables entscheidend ist.

Unsere Total eMMC IP-Lösung ist siliziumerprobt und auch für die 40nm, 28nm, 16nm, 12nm und 7nm Prozesse von TSMC verfügbar. Ein eMMC HDK mit unserem TSMC 12nm FFC Test Chip ist für Kunden verfügbar, die ihre SoCs prototypisieren möchten.

Die eMMC 5.1-Spezifikation von JEDEC verbessert die HS400-Geschwindigkeiten bei 3,2 Gbps mit "Command Queuing" - was die Datenübertragungen hocheffizient macht, indem der Software-Overhead in den Controller verlagert wird. eMMC 5.1 verbessert außerdem die Zuverlässigkeit des Betriebs durch die Verwendung eines "Enhanced Strobe" auf der PHY-Ebene. Die eMMC5.1 ist abwärtskompatibel zu den bestehenden eMMC 4.51 und eMMC 5.0 Geräten.

Arasan ist Mitglied des JEDEC eMMC Standards Body seit dessen Gründung. Vor eMMC bot Arasan ab 2001 seine Lösung für Multimedia Cards (MMC) an.

Informationen zu Arasan

Arasan Chip Systems ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen Digital IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff Mobile hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist - angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre über Smartphones und Tablets der 2000er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoTs. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von "Mobile" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.

Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit Arasan-IP ausgeliefert, darunter an alle Top-10-Halbleiterunternehmen.

