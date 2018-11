XYZprinting baut seine Führung in der professionellen Additiven Fertigung mit neuen Produkten und schnell wachsendem Reseller-Netzwerk aus

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Neuvorstellung neuer 3D-Drucker für den professionellen Bedarf

- Hinzunahme weiterer europäischer Reseller

- Fertigungsleistung von NKG ermöglicht kostengünstige Lieferung

XYZprinting, die weltweit führende Marke für 3D-Drucker, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Zuge der Bestrebungen, seine Führungsposition im 3D-Druck für den professionellen Bedarf auszubauen, drei neue Produkte auf der Formnext 2018 vorstellen will. Im gleichen Kontext ist auch die Erweiterung des globalen XYZprinting-Reseller-Netzwerks um mehrere neue europäische Reselling-Partner geplant.

"Wir freuen uns über die bedeutenden Fortschritte, die wir seit unserem Einstieg in das Profisegment vor genau einem Jahr hier auf der Formnext erzielt haben, sowohl bei unseren selbstentwickelten neuen und kostengünstigen Druckern als auch beim schnellen Ausbau unseres globalen Reseller-Kanals", erklärt Simon Shen, Chief Executive Officer der New Kinpo Group, eines der größten globalen Auftragsfertigungsunternehmen im Elektronikbereich und Mutterunternehmen von XYZprinting.

"Wir haben bei NKG Pionierarbeit geleistet und Industrie 4.0 in die Praxis überführt, indem wir unsere eigenen 3D-Drucklösungen für unser gesamtes Produktdesign und den Herstellungsprozess in unseren Fabriken weltweit eingesetzt haben. Wir freuen uns sehr, diesjährig hier vor Ort einige dieser Fallbeispiele präsentieren zu können".

"Wir machen uns kontinuierlich für Innovation und einen allgemein verfügbaren und erschwinglichen Zugang zu professionellen 3D-Druckern stark und setzen alles daran, kostengünstige missionskritische Produkte zu fertigen.

"Die Bandbreite der wichtigsten Produkte im Sortiment, zu denen erschwingliche industrietaugliche Lasersinter-Drucker, Binder Jetting-Drucker, Endlosdrucker und Filament Extrusion-Drucker für den professionellen Einsatz zählen, hat international die Aufmerksamkeit von führenden Wiederverkäufern in dieser Kategorie erregt, die es wertschätzen, ihren Kunden höhere Leistung und niedrigere Betriebskosten bieten zu können", sagt Michele Marchesan, Senior Vice President Industry 4.0.

"In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, mitteilen zu können, dass sich Logicom aus Frankreich, New Office Automation 3D AM aus Italien, Promech aus der Region Nahost, Seeda 3D Printing Systems & Solutions aus den Niederlanden und andere globale Wiederverkäufer unserem schnell wachsenden Vertriebskanal angeschlossen haben, und dass weitere Reseller hier auf der Formnext zu uns stoßen, während wir den besten und professionellsten Zugang für unsere Kunden auf der ganzen Welt schaffen".

Details zu allen Produkten, die das Unternehmen plant, auf der Formnext 2018 zu präsentieren, finden Sie hier .

XYZprinting hat das Early-Access-Programm für den frühzeitigen Zugang zu seinen neuen Produkten gestartet und erwartet, dies im Laufe des Jahres 2018 zu erweitern. Das Unternehmen geht davon aus, Anfang 2019 mit dem kommerziellen Vertrieb seiner professionellen 3D-Drucker zu beginnen, die alle Vorzüge der erweiterten Produktleistung liefern. Im Zuge der bevorstehenden Einführung der neuen Systeme lädt das Unternehmen interessierte Kunden ein, sich für sein Early-Access-Programm zu bewerben und freut sich darauf, sowohl qualifizierte Reseller als auch Endkunden vom 13. - 16. November auf der Formnext in Halle 3.1 an Stand D10 begrüßen zu dürfen, wo sich auch Informationen für die Anmeldung zum Early-Access-Programm finden.

Informationen zu XYZprinting:

XYZprinting ist ein weltweit führender Anbieter von umfassenden 3D-Drucklösungen. XYZprinting ist die Nummer eins unter den globalen Marken für Desktop-3D-Druck und Dienstleistungen und rückt inzwischen auch maßgeblich im Bereich der industriellen additiven Fertigung voran.

XYZprinting wird vom weltweit führenden Mischkonzern für elektronische Fertigung unterstützt, der New Kinpo Group, die jährlich mehr als 36 Milliarden Dollar Umsatz erzielt und über mehr als 8.500 Ingenieure in Forschung und Entwicklung auf vier Kontinenten verfügt. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in Design und Fertigung ist die New Kinpo Group ein renommierter Hersteller von zahlreichen der heutzutage privat oder gewerblich genutzten Druckermodelle.

Mehr zum Unternehmen finden Sie unter http://pro.xyzprinting.com

Informationen zur New Kinpo Group:

Die New Kinpo Group ist ein weltweit führender Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten (Electronic Manufacturing Services, EMS) und Original Design Manufacturer (ODM), der seinen Kunden niedrigere Kosten, schnellere Lieferung und erstklassige Produktqualität bietet. Zur New Kinpo Group zählen namhafte Tochtergesellschaften wie z.B. Cal-Comp, XYZprinting, Kinpo Electronics und AcBel. Das EMS-Geschäft des Unternehmens umfasst mehrere Produktlinien, darunter Speicher, Drucker, Network Attached Storage (NAS), Wireless und Broadband, Digital Home, Unterhaltungselektronik, Wearables, 3D-Druck, Robotik, Energiemanagement und Smart Grid, Industrie, Automobil, Sicherheit, Medizin und Gesundheitswesen, und neue Technologien.

XYZprinting ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von NKG und weltweit führend als Anbieter von umfassenden 3D-Drucklösungen. XYZprinting ist seit 2015 die Nummer eins unter den globalen Marken für Desktop-3D-Druck und Dienstleistungen und rückt inzwischen maßgeblich im Bereich der industriellen additiven Fertigung voran.

Weitere Informationen finden Sie unter http://en.newkinpogroup.com/

