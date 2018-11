XYZprinting präsentiert neue hochmoderne 3D-Drucker auf der FormNext 2018

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Neuer DLP-Drucker mit Ultrapräzision

- Größter Stereolithografie-Drucker seiner Klasse

- Erster FFF-3D-Vollfarbdrucker für Großformat

- Schnellster professioneller 3D-Drucker

XYZprinting, die international führende Marke für 3D-Drucker, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Bestrebungen zum Ausbau der Marktführung in der Kategorie professionelle 3D-Drucker beabsichtigt, drei neue Produkte bei der Messe FormNext 2018 vorzustellen.

"Wir freuen uns, die erheblichen Fortschritte zu zeigen, die wir seit unserem Vorstoß in das professionelle Marktsegment vor genau einem Jahr hier bei der FormNext erreicht haben, und präsentieren vier bahnbrechende professionelle 3D-Drucker gemeinsam mit bedeutenden Partnern, die unser rasant wachsendes Netzwerk vertreten", sagte Simon Shen, Chief Executive Officer der New Kinpo Group, einem der größten globalen Elektronik-Auftragshersteller und Muttergesellschaft von XYZprinting. "Wir sind stolz darauf, unsere jüngsten Drucker direkt aus unseren Forschungslaboren heute hier auf die Ausstellungsflächen zu bringen", führte Shen fort. "Wir betrachten es als unsere Verpflichtung, einen kontinuierlichen Strom neuer, innovativer Produkte zu liefern, die auf unserem beispiellosen Fertigungsmaßstab und unserem unermüdlichen Einsatz dafür fundieren, erfolgsentscheidende Produkte und Technologien herzustellen und zu kommerzialisieren."

Für Details über jedes Produkt, das das Unternehmen bei der FormNext 2018 zeigen wird, klicken Sie bitte hier.

Das Unternehmen erwartet, sein erfolgreiches Programm für frühen Produktzugang 2018 fortzuführen und mit dem kommerziellen Versand seiner neuesten professionellen 3D-Drucker frühzeitig im Jahr 2019 zu beginnen. Da die Einführung der neuen Systeme unmittelbar bevorsteht, empfiehlt das Unternehmen interessierten Kunden, sich für das frühe Zugangsprogramm zu bewerben, und lädt gleichzeitig sowohl qualifizierte Wiederverkäufer als auch Endkunden ein, den Messestand des Unternehmens bei der FormNext, Halle 3.1 Stand D10, vom 13. bis 16. November zu besuchen, um sich darüber zu informieren, wie man am frühen Zugangsprogramm teilnehmen kann.

Cast Pro120 xP - neuer DLP-Drucker mit Ultrapräzision und Ultraqualität und gleichzeitig unkompliziert

Mit einer Baugröße von 94×52x100 mm (3,7x2x3,9 Zoll) vertritt der PartPro120 xP eine neue Produktgeneration von DLP-Druckern, die hochpräzise Teile bei einer XY-Auflösung von 50 Mikrometern und einer Schichtdicke von 25~100 Mikrometern schneller drucken können, und er bietet gleichzeitig herausragende Kantendetails, Genauigkeit und Oberflächenausarbeitung. Der CastPro120 xP zeichnet sich durch eine Bauplattform mit automatischer Kalibrierung, die die Bedienung unkompliziert macht, und konsistente Druckleistungen aus. Das frühe Zugangsprogramm für CastPro120 xP soll laut Planung im zweiten Quartal 2019 beginnen.

MfgPro3400 xP - der größte Stereolithografie-Drucker seiner Klasse

MfgPro3400 xP wird mit einem maximalen Druckvolumen von Ø 380×300 mm (Ø 15×11,8 Zoll) geliefert, was mehr als 34 Litern (ca. 9 Gallonen) der gesamten Druckgröße entspricht. Der MfgPro3400 xP ist der größte Stereolithografie-Drucker seiner Art für direkte Teilefertigung in industrieller Größenordnung. Die innovative rotierende Bauplattform des MfgPro3400 ist darauf ausgelegt, die Lebensdauer des Drucktanks zu verbessern und demzufolge die Betriebskosten zu senken. Die automatische Harzfüllung und Bauplattform-Kalibrierung bietet einfache Bedienung und leistungsstarke Arbeitseffizienz.

Der neue MfgPro3400 xP soll ab Ende 2019 zur Verfügung stehen.

MfgPro700 xTC - erster FFF-3D-Vollfarbdrucker für Großformat

MfgPro700 xTC ist der erste FFF-Drucker für industrielle Anwendungen, der mit Vollfarb-3D-Tintenstrahltechnologie ausgerüstet ist, um FFF-3D-Drucke mit Vollfarben mit industriellen Druckgrößen von 700x500x500 mm bereitzustellen. MfgPro700 xTC ist außerdem mit industriellem CISS (kontinuierliches Tintenzufuhrsystem) ausgestattet, um die gleichbleibende Leistung bei besonders großen 3D-Vollfarbdrucken abzusichern. Des Weiteren ist er mit einer verbesserten Visualisierung sowie einem eingebauten Kameraüberwachsungssystem und Drucksteuerung auf dem Bildschirm konzipiert worden, um den Teileausdruck über viele Stunden kontrollieren zu können. Der MfgPro700 xTC soll bis Mitte 2019 auf dem Markt verfügbar sein und im Anschluss wird zu einem späteren Zeitpunkt 2019 ein neuer MfgPro700 xT mit Einfarbdruck von Spezialleistungsmaterial mit einer integrierten Kammer erhältlich sein.

MfgPro1600 -schnellster professioneller 3D-Drucker

Der MfgPro1600 xPF ist der kostengünstigste 3D-Drucker mit Hochauflösung, der großartige Geschwindigkeit und beispiellose Präzision bietet und mit vielfältigen technischen Harzverbundmaterialien und Dentalmaterialien kompatibel ist. Die hohe Qualität und Erschwinglichkeit des Druckers stellen eine ausgezeichnete Möglichkeit für Kunden dar, großartigen 3D-Druck zu erreichen.

Der MfgPro1600 xPF bietet kontinuierlichen Druckvorgang bei bis zu 16 Litern (270x160x380 mm) des Erstellungsvolumens in einem Einzelbauteil mit einer Druckgeschwindigkeit von 1 Z cm pro Minute und ist mit dieser Leistung der größte und präziseste 3D-Drucker, der in dieser Kategorie erhältlich ist. Mit der patentierten LSPc(TM)-Technologie von Nexa3D® kann der MfgPro 1600xPF bis zu 40 Mal schneller drucken als bei herkömmlichen 3D-Druckvorgängen und Teile liefern, die eine doppelt so hohe Präzision aufweisen als andere kontinuierliche professionelle 3D-Drucker in großem Maßstab. Der MfgPro1600 xPF wird sowohl über integrierte als auch über in der Cloud platzierte Steuerungen betrieben, um den Betrieb vor Ort und ebenfalls Fernsteuerung eines Einzeldruckers bzw. eines kompletten Druckerwerks zur Massenfertigung von kundenspezifischen Bauteilen möglich zu machen. Das frühe Zugangsprogramm soll in der ersten Jahreshälfte 2019 beginnen.

Informationen zu XYZprinting:

XYZprinting ist ein führender internationaler Anbieter für umfassende 3D-Druckerlösungen. XYZprinting ist die globale Spitzenmarke für Produkte und Dienstleistungen im Bereich Desktop-3D-Druck und verstärkt gegenwärtig offensiv seine Präsenz im Markt für industrielle additive Fertigung.

XYZprinting stützt sich auf den weltweit führenden Konzern für Elektronikfertigung New Kinpo Group, der mehr als 36 Milliarden USD jährlichen Umsatz verzeichnet und über 8.500 Ingenieure in Forschung und Entwicklung auf vier Kontinenten beschäftigt. Mit nahezu zwei Jahrzehnten Design- und Fertigungserfahrung ist die New Kinpo Group ein renommierter Hersteller zahlreicher moderner Drucker sowohl für die persönliche als auch die kommerzielle Verwendung.

