GKN Additive eröffnet erstes Kundenzentrum in China

Durch den Austausch von Fachwissen will GKN Additive die Verbreitung des 3D-Metalldrucks im chinesischen Automobilsektor fördern

GKN Additive, ein Marktführer im Bereich der additiven Metallfertigung, der Lösungen vom Pulver über das Designkonzept bis hin zur Produktion anbietet, hat sein erstes Kundenzentrum in China eröffnet. In der hochmodernen Einrichtung in Danyang können sich Kunden und Partner über alle Aspekte des 3D-Metalldrucks informieren und mit den Ingenieuren von GKN Additive in praxisorientierten Prototyping-Workshops Bauteile entwerfen und drucken.

Mit der neuen Niederlassung erschließt GKN Additive den asiatischen Markt für sein Print-Netzwerk. Das digitale Print-Netzwerk, eingebettet in Industrie 4.0, besteht heute aus sechs F&E- und Fertigungsstandorten quer durch Europa, Nordamerika und Asien. So kann GKN Additive die globale Skalierbarkeit aller Services und schnellere Lieferung an seine Kunden sicherstellen.

"China ist der weltweit größte Automobilmarkt und das führende Herstellungsland von Fahrzeugen mit konventionellen und neuen Antriebsformen. Die Entwicklungsaktivität im Automobilsektor hat sich aus den traditionellen Regionen nach China verlagert, dadurch erhöht sich die Nachfrage nach neuen Technologien wie der additiven Fertigung", sagte Guido Degen, President Additive Manufacturing bei GKN Powder Metallurgy.

"Wir sind überzeugt, dass die additive Metallfertigung einer der Zukunftsprozesse ist, die großem Einfluss auf die Automobilbranche und die Elektrofahrzeugproduktion haben werden. Der 3D-Metalldruck bringt einen Mehrwert für den gesamten Produktlebenszyklus - von der schnellen Prototypenfertigung, über die Neugestaltung und Überarbeitung von Teilen und Baugruppen für die additive Fertigung bis hin zum Abbau von Lagerbeständen durch bedarfsgerechten Ersatz."

Bereits als einer der Top-5-Zulieferer auf dem chinesischen Premium-Automobilmarkt etabliert

GKN Powder Metallurgy, bestehend aus GKN Hoeganaes, GKN Sinter Metals und GKN Additive, beschäftigt an seinen zwei Niederlassungen in Danyang und Yizheng in der Küstenprovinz Jiangsu nördlich von Schanghai mehr als 500 Mitarbeiter. Seit seinem Markteintritt 2006 in China konnte GKN Powder Metallurgy Jahr für Jahr seinen Marktanteil ausbauen und gehört heute zu den Top-5-Zulieferern im chinesischen Premium-Automobilmarkt.

GKN Powder Metallurgy China fertigt hochtechnische Metallpulver und gesinterte Produkte, die hauptsächlich in Motoren, Getrieben sowie Karosserien und Fahrwerken verbaut werden. 2018 lieferten die beiden Standorte Millionen VVT-Rotoren, VVT-Statoren und Synchronnaben an führende Automobilkunden in China wie Schaeffler, Denso, VW, Getrag und JATCO.

Besuchen Sie GKN Additive auf der TCT Asia in Schanghai vom 21.-23. Februar auf Stand W5-C60, um mehr über das Kundenzentrum und die Vorteile der additiven Metallfertigung zu erfahren.

Informationen zu GKN Additive

GKN Additive ist ein digitaler Hersteller von modernen Komponenten und Pulvern für die Additive Metallfertigung von Prototypen und mittelgroßen Serien sowie den Aftermarket. Das Unternehmen verfolgt das Ziel den 3D-Metalldruck stetig weiterzuentwickeln damit die Technologie immer einfacher, schneller und zugänglicher wird. Hinter GKN Additive steht GKN Powder Metallurgys doppelte Expertise bei Pulverproduktion und Metallvearbeitung sowie ein technisches Netzwerk aus über 7.000 Beschäftigten in 28 Niederlassungen rund um die Welt.

