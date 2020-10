Rossi S.p.A.

Rossi in der Bergbauindustrie in Südafrika aktiv

Mehrere Top-Kunden haben ihr Vertrauen in die Lösungen von Rossi bestätigt

Die Tochtergesellschaft Rossi SA hat sich in Südafrika auf die Bereitstellung spezialisierter technischer Lösungen konzentriert, die speziell für den Bergbau und die Materialhandhabung konzipiert wurden.

Im Bergbausektor war Rossi bereits in Zusammenarbeit mit Baldmin Engineering, einem Unternehmen, das schlüsselfertige Lösungen für spezifische Kundenanforderungen anbietet, am Goldminenprojekt Mazowe Mine in Simbabwe beteiligt. Dabei wurde eine komplette Konstruktionslösung bereitgestellt, die Getriebemotoren der G-Serie in verschiedenen Größen sowie Inching-Antriebe umfasste.

Auch TAKRAF South Africa, ein Unternehmen der Tenova Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Materialtransport, verlässt sich auf die leistungsstarken Lösungen und den effizienten Assistenzservice von Rossi SA. Des Weiteren lieferte Rossi Planetengetriebemotoren der EP-Reihe für die Stromversorgung von Tri-K Gold, einem großen Projekt zur Goldgewinnung in der Mandiana-Region in Guinea.

Ebenfalls im Bergbausektor wurden Planetengetriebemotoren der EP-Reihe von der Firma Sibanye-Stillwater, dem größten Goldproduzenten in Südafrika und einem der 10 größten Produzenten weltweit, für die Materialhandhabung eingesetzt. Rossi arbeitete an diesem Projekt mit dem dänischen multinationalen Unternehmen FLSmidth zusammen, einem Anbieter von Anlagen, Ausrüstungen und Lösungen für die Zement- und Bergbauindustrie.

Rossi SA ist in der Lage, gemeinsam mit seinen Partnern flexible und effiziente schlüsselfertige Lösungen mit hervorragendem Qualitäts-/Preisverhältnis und der Gewissheit der weltweiten Unterstützung durch die italienische Muttergesellschaft bereitzustellen. Diese Eigenschaften machen Rossi zu einem wichtigen Bezugspunkt auf dem afrikanischen Kontinent, wo der Bergbausektor 7,7 % des BIP ausmacht. Der Sektor sorgt für 460.000 Arbeitsplätze - und unter Berücksichtigung der verwandten Industriezweige sogar 1,4 Millionen - und macht 15 % der ausländischen Direktinvestitionen und 10 % der Kapitalisierung an der Johannesburger Börse aus. 1)

ROSSI

ROSSI konstruiert, fertigt und vertreibt weltweit ein umfassendes Programm an Getrieben, Getriebemotoren und Elektromotoren für diverse Anwendungen und Industriesegmente. Das 1953 gegründete Unternehmen hat aktuell über 900 Mitarbeiter (davon 250 im Ausland) und ist mit seinen 15 internationalen Tochtergesellschaften und drei Produktionsstandorten in Italien sowie einem konsolidierten Umsatz von 155 Mio. Euro im Jahr 2019 weltweit tätig. Seit 2004 ist Rossi ein Unternehmen der Habasit Holding, ein weltweit führender Konzern mit Hauptsitz in der Schweiz.

