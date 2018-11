ParaMatters stellt leistungsstärkste autonom arbeitende Software für generative Gestaltung und Leichtbau bereit

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Unternehmen gibt auf der "Formnext 2018" den Topologie-Optimierer "CogniCAD 2.0" für den Leichtbau frei

- Die Lösung integriert proprietäre Topologie-Optimierung, algorithmische Geometrie und KI.

- Sie besitzt eine intuitive, einfache Benutzeroberfläche mit autonomer und unmittelbarer Funktionalität.

- Sie liefert in Minuten fertigungsbereite Designs im STL- und STEP-Format.

- Sie bietet eine ganzheitliche und unabhängige Lösung für die generative Gestaltung von CAD zu CAD.

ParaMatters, ein führendes Unternehmen im Bereich der generativen Gestaltung, das autonome Software-Lösungen für die Topologie-Optimierung, die Teilekonsolidierung und den Leichtbau anbietet, gab heute die sofortige Verfügbarkeit der zweiten Generation seiner Plattform "CogniCAD 2.0" bekannt - sowohl als Cloud-basierter Dienst als auch als Enterprise-Lösung.

Interessierte Kunden und strategische Partner sind eingeladen, zu erleben, wie CogniCAD 2.0 die additive Herstellung für Unternehmen des Automobilbaus, der Luft- und Raumfahrt, des medizinischen und des industriellen Bereichs zur Leichtbau-Engine erster Wahl macht - am Stand XponentialWorks, B01, in Halle 3 auf der Messe Frankfurt. Der Medien-Kit ist hier abrufbar. Erleben Sie CogniCad 2.0 hier in Aktion.

"Nach einem vollen Jahr der Zusammenarbeit mit führenden Intensivnutzern der Industrie aus den Bereichen Automobilbau, Luft- und Raumfahrt und additive Herstellung freuen wir uns ungemein, die Plattform "CogniCAD 2.0" freigeben zu können - das leistungsstärkste unabhängige CAD-zu-CAD-Werkzeug für generative Gestaltung und Leichtbau, das heute auf dem Markt verfügbar ist", so Dr. Michael Bogomolny, Mitgründer und Chief Technology Officer von ParaMatters.

CogniCAD 2.0 ist ParaMatters' holistische und unabhängige Lösung für generative Gestaltung der zweiten Generation - eine Weiterentwicklung seiner erfolgreichen rechnergestützten Plattform auf Cloud-Basis, für kognitive Gestaltung und hohe Leistung. CogniCAD 2.0 ist in der Lage, 3D-Druck-bereite hoch leistungsfähige und leichtgewichtige Strukturen für Anwendungen der Luft- und Raumfahrt, des Automobilbaus und anderer einsatzkritischer Zwecke automatisiert zu generieren.

"Wir machen uns die Konvergenz hochmoderner Techniken der Topologie-Optimierung, algorithmischer Geometrien, unbegrenzter Rechenleistung in der Cloud und künstlicher Intelligenz voll zu Nutze, um das leistungsstärkste, erschwinglichste und wirkungsstärkste Werkzeug bereitzustellen, das das volle Potenzial der Gestaltung für die additive Herstellung freisetzt", fügte Avi Reichental hinzu, Mitgründer und Verwaltungsratsmitglied von ParaMatters.

CogniCAD 2.0 steht ab sofort zur Nutzung zur Verfügung und kann ohne Weiteres über die Website www.paramatters.com als Cloud-basierter "Pay-per-Design"-Dienst aufgerufen werden. Das Unternehmen bietet verschiedene Abonnement- und Enterprise-basierte Modelle an und engagiert sich aktiv in verschiedenen ergänzenden strategischen Kooperationen.

Zusätzlich dazu, dass es den gesamten Zyklus der Innovation beschleunigt, entwickelt ParaMatters erweiterte Algorithmen, die den "digitalen roten Faden" insgesamt sowie die Fähigkeiten für die additive Herstellung verbessern sollen. Dazu gehört eine neue Cloud-basierte Plattform für generative Gestaltung, die automatisiert nach Bedarf leichtgewichtige und Metamaterial-Gitterstrukturen zusammenstellt - basierend auf den Größen, Gewichten, Festigkeiten, Stilen, Materialien und Kosten, die von Gestaltern oder Ingenieuren vorgegeben werden.

Besondere Mesostruktur-Fähigkeiten, angeboten als Gestaltungsdienst, liefern Biomimikry-Designs für optimale strukturelle Ausfüllungen, die für bestimmte Prozesse der additiven Herstellung einsatzkritisch sind.

"Wir transformieren den gesamten Prozess von der Gestaltung bis zur Herstellung, indem wir es ermöglichen, mit unserem Cloud-Dienst autonom innerhalb von Minuten bis hin zu wenigen Stunden hochwertige, CAD-unabhängige und herstellungsbereite optimierte leichtgewichtige Designs zu generieren", so Dr. Bogomolny. "Unsere proprietäre Engine für die generative Gestaltung liefert automatisiert und mit minimalem Input des Nutzers hoch leistungsfähige und hochwertige Designs. Das bedeutet, dass der gesamte Gestaltungszyklus von früher Tagen auf nun Stunden komprimiert wird und auch die Qualität der generativen Designs höher ist als die, die sich manuell erzielen ließe."

CogniCAD 2.0 funktioniert so, dass zunächst CAD-Dateien in die Plattform importiert und danach die Belastungs- und Gestaltungskriterien definiert werden. Binnen Minuten können Nutzer generative Designs erhalten - verifiziert durch eine integrierte Finite-Element-Analyse und bereit für den 3D-Druck sowohl im STL- als auch im STEP-Format. Alle ParaMatters-generierten Designs können mithilfe additiver Herstellung direkt produziert werden.

Informationen zu ParaMatters

ParaMatters ist das führende Unternehmen der Bereiche "autonome Topologie-Optimierung" und "generative Leichtbau-Gestaltung". Seine Cloud-basierte Plattform für kognitive Gestaltung ist in der Lage, für die additive Herstellung bereite hoch leistungsfähige und leichtgewichtige Strukturen für Anwendungen der Luft- und Raumfahrt, des Automobilbaus und anderer einsatzkritischer Zwecke automatisiert zu generieren. ParaMatters setzt sich dafür ein, den gesamten Prozess von der Gestaltung bis zur Herstellung zu transformieren, indem es diesen autonom macht und automatisiert - mit dem Ziel, hochwertige, optimierte leichtgewichtige Designs und Strukturen für die additive Herstellung zu generieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.paramatters.com.

