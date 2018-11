Motive Partners meldet Übernahme von LPA

New York, London und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -

- Lucht Probst Associates GmbH ("LPA") ist ein führender Anbieter von innovativer Software und Beratungsleistungen, der auf Lösungen für den Vertrieb von Finanzdienstleistungen und regulatorische Compliance spezialisiert ist

Motive Partners, eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Wachstumsinvestition, hat heute den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an LPA bekanntgegeben. Motive Partners wird LPA und seine Gründer beim beschleunigten Geschäftswachstum unterstützen, unter anderem in den Bereichen Produktentwicklung, internationale Expansion und strategische Stellenbesetzung.

Die 1999 gegründete LPA mit Sitz in Frankfurt (Deutschland) ist ein Lösungsanbieter für Finanztechnologie, der auf Kapitalmärkte und Vermögensverwaltung spezialisiert ist. Neben Beratung in strategischen Fragen und Implementierungsleistungen bietet LPA ein breites Spektrum an Software, um Prozesse zu optimieren und die regulatorische Compliance zu unterstützen. Die Ankündigung folgt auf positive Geschäftszahlen bei LPA. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen bei Umsatz und Profitabilität ein beachtliches Wachstum erzielt.

Das Kerngeschäft von LPA ist eine Suite von Technologielösungen für automatisierte Beratung (LPA Digital Client Interaction), Vertrieb (LPA Captano) und Dokumentation (LPA Doc) für Finanzinstrumente, insbesondere strukturierte Produkte und OTC-Derivate. LPA liefert eine marktführende Lösung, die Banken bei der effizienten regulatorischen Compliance gemäß den Anforderungen unter MiFID II, PRIIPs und FIDLEG in Zusammenhang mit dem Key Investor Information Document (KIID) unterstützt. Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen über ein Finanzprodukt, einschließlich Finanzbegriffen, Risiken und historischer Performance-Daten für Kleinanleger.

LPA hat in den letzten Jahren stark expandiert und beschäftigt heute ungefähr 200 Experten in 4 Städten. LPA und Motive Partners wollen aus internationalen Marktchancen Kapital schlagen und ihren Talentpool weiter vergrößern. Zunächst soll im Asien-Pazifik-Raum, im Vereinigten Königreich und in den USA investiert werden, wo Motive Partners mit seinem tief verankerten Netzwerk und seiner langjährigen Erfahrung das Wachstum beschleunigen kann. Weitere Perspektiven für Wertschöpfung liegen in der Erweiterung des Produkt- und Leistungsangebots auf benachbarte Untersegmente des Finanzdienstleistungssektors.

Stefan Lucht, Mitgründer von LPA, kommentierte: "Mit Motive Partners haben wir einen Partner gefunden, der unsere historische Entwicklung und Chance für beschleunigtes Geschäftswachstum versteht. Die monatelange Suche war erfolgreich, und wir freuen uns darauf, zusammen mit unserem strategischen Partner unsere gemeinsame Vision in die Tat umzusetzen."

Roland Probst, Mitgründer von LPA, ergänzte: "Motive Partners ist global aufgestellt und extrem gut vernetzt. Mit dem Leistungsspektrum von Motive Labs sind wir in der Lage, bei regulatorischer Technologie zu einem Weltmarktführer aufzusteigen."

Motive Labs, das operative und technologische Value-Creation-Team von Motive Partners, wird gemeinsam mit LPA und seiner Geschäftsleitung daran arbeiten, die Betriebsabläufe zu optimieren und den Value-Creation-Plan zu implementieren und durchzusetzen.

Rob Heyvaert, geschäftsführender Gesellschafter bei Motive Partners, kommentierte: "Unser Team bei Motive Partners besitzt tiefe Fachkenntnis in regulatorischer Technologie. Wir haben eine genaue Vorstellung des Markts für regulatorische Technologie und lange nach einer Beteiligungsperspektive gesucht, die Talent und technologische Leistungskompetenz mit starkem Wachstumspotenzial vereint. LPA hat alle diese Kriterien uneingeschränkt erfüllt und wir freuen uns darauf, unser Leistungsspektrum einzubringen und zusammen mit Stefan, Roland und dem obersten Leistungsteam das Geschäftswachstum weiter zu beschleunigen."

Stefan Lucht und Roland Probst, die Gründer von LPA, und das Leistungsteam bleiben in der Firma und werden dabei helfen, die gemeinsamen Ziele umzusetzen und auch in Zukunft einen herausragenden Kundenservice anzubieten. Die Gründer bleiben Aktionäre und Geschäftsführer von LPA. Peter Schurau, Industry Partner bei Motive Partners, verstärkt das Leitungsteam von LPA im Bereich Wachstumsinitiativen.

Peter Schurau, Industry Partner bei Motive Partners und vormals Chief Executive Officer bei Capco Europe, kommentierte: "Das Team von Motive und ich sind begeistert über das einzigartige Potenzial dieser Partnerschaft. Es kommt selten vor, dass die Kultur und Leistungskompetenz zwischen einem hochtalentierten Leistungsteam und der Beteiligungsgesellschaft so gut zueinander passen. Die Perspektive ist extrem spannend, das softwareorientierte Werteversprechen für Bestandskunden zu entwickeln und zu vertiefen und in benachbarte Sektoren vorzustoßen. Unser gemeinsames Ziel besteht darin, aus LPA ein Unternehmen von Weltrang zu machen, das sich als führende RegTech-Marke etabliert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Roland und Stefan, um dieses Ziel zu realisieren."

Ernst & Young LLP, Proskauer Rose LLP und Skye Partners haben Motive Partners in Zusammenhang mit der Transaktion beraten. Ludwig & Co und Watson Farley & Williams haben LPA bei Rechtsfragen in Zusammenhang mit der Transaktion beraten.

Informationen zu Lucht Probst Associates

Lucht Probst Associates (LPA) ist ein Finanzdienstleister, der auf Aktivitäten des Kapitalmarkts spezialisiert ist. Er bietet strategische Beratung, Management- und Implementierungsdienste sowie ein breites Spektrum an Software, um Prozesse und die regulatorische Compliance zu optimieren. Seit 1999 betreut LPA die globale Finanzdienstleistungsbranche. Die 180 Mitarbeiter der Firma bieten Top-Beratung neben Fachdienstleistungen und entwickeln und implementieren maßgerechte und standardmäßige Softwareanwendungen. Über Niederlassungen in Frankfurt, Leipzig, Madrid, Barcelona und Singapur betreut LPA seinen internationalen Kundenstamm.

Informationen zu Motive Partners

Motive Partners ist eine sektorspezifische Investmentgesellschaft mit Fokus auf technologisch fortschrittliche Unternehmen, die das Rückgrat der Finanzdienstleistungsbranche bilden. Mit Niederlassungen in New York und London und einem Team aus Investoren, operativen Experten und Innovatoren liefert Motive Partners differenzierte Expertise, Konnektivität und Leistungen, um in Finanztechnologieunternehmen langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Weitere Informationen zu Motive Partners finden Sie unter http://www.motivepartners.com.

Pressekontakt:

+44-7855-910178

pr@motivepartners.com

Original-Content von: Motive Partners, übermittelt durch news aktuell