Gosuncn Group und Horizon Robotics vereinbaren strategische Kooperation bei KI, wollen gemeinsam die Zukunft des autonomen Fahrens gestalten

Während der MWC Shanghai 2019 hat Gosuncn Technology Group Co., Ltd., ein führender Anbieter intelligenter Kommunikationslösungen für vernetzte Fahrzeuge, eine strategische Partnerschaft mit dem führenden KI-Lösungsanbieter Beijing Horizon Robotics Technology Co., Ltd., bekanntgegeben. Dier Vereinbarung sieht vor, dass die beiden Unternehmen auf globaler Ebene gemeinsam die künstliche Intelligenz erforschen. Speziell sind gemeinsame Projekte bei Technologieforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), Fahrerüberwachungssystemen (DMS), Selbstfahrsystemen usw. auf Basis von 5G/V2X und KI geplant.

Kan Yulun, VP der Gosuncn Group und CEO von GosuncnWelink, und Zhang Hongzhi, Geschäftsführer der Connected Car Business Unit bei Horizon Robotics, unterzeichneten feierlich die strategische Kooperationsvereinbarung.

Gosuncn ist seit über zehn Jahren auf dem OEM-Markt für Bordsysteme vertreten und hat Millionen Fahrzeuge in China, den USA, Kanada, Deutschland, Italien, Malaysia und anderen Ländern sicher und zuverlässig mit Kommunikationssystemen vernetzt. Gosuncns 4G OBD-Produkte haben die Kompatibilitätsprüfungen für mehr als 9000 Fahrzeugmodelle absolviert und weltweit die höchsten Verkaufszahlen (bei einem Produkt mehr als eine Million). T-Box-Produkte für OEM werden in der Serienfertigung bei dutzenden Fahrzeugmodellen verbaut, und mit Unternehmen wie Geely und Qualcomm wurde gemeinsam ein Plan für die Serienfertigung auf Basis von 5G+ C-V2X aufgelegt.

Die KI-Technologie von Horizon Robotics findet breite Anwendung bei intelligenten Fahrsystemen, Sicherheit und in weiteren Branchen. Horizon Robotics liefert KI-Chips für Randstellen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis und extrem geringem Energieverbrauch neben offener Toolchain, umfangreichen algorithmischen Modellbeispielen und umfassenden Basisleistungen.

Bei intelligenten Fahrsystemen hat die Kooperation zwischen Gosuncn und Horizon Robotics bereits Früchte getragen: Gosuncns intelligentes LTE Cat.6-Modul der nächsten Generation GM620S mit integrierten KI-Algorithmen für ADAS und DMS von Horizon Robotics wurde in die Bordterminals von bekannten chinesischen Automobilherstellern integriert. GM620S bietet hohe Prozessorleistung, schnelle Mobilkommunikation, ein intelligentes Betriebssystem, Sicherheitsarchitektur, KI-Algorithmen sowie 4K HD Video-Codec-Verarbeitung. Es kann Multiplex-HD-Videoeingänge in Echtzeit verarbeiten und durch umfangreiche Optimierung der zugrundeliegenden Architektur die Analyse und Darstellung verbessern. Dies bietet Vorteile in den verschiedensten Szenarien, wie beispielsweise aktive Fahrzeugsicherheit, Fahrerüberwachung, Analyse des Fahrstils und Fuhrparkverwaltung.

Gosuncn und Horizon Robotics wollen in Zukunft ihre Zusammenarbeit ausbauen, um neue intelligente Fahrsysteme für den internationalen Markt zu entwickeln.

