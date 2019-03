Gosuncn

Gosuncn und Wearsafe unterzeichnen einen strategischen Kooperationsvertrag zur gemeinsamen Entwicklung des Marktes für Personenschutzprodukte in Nordamerika

Die Gosuncn Technology Group Co., Ltd. gab auf der MWC in Barcelona bekannt, dass sie mit Wearsafe Labs LLC, einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich Personenschutz und -ortung in Nordamerika, einen strategischen Kooperationsvertrag unterzeichnet hat. Beide Parteien planen eine mehrdimensionale Zusammenarbeit im Bereich von mobilen Personenschutzprodukten in Nordamerika. Damit werden sie den Verbrauchern in Nordamerika mehr Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen bereitstellen und die Serviceerfahrung der Verbraucher weiter verbessern.

Wearsafe ist eine IoT-Plattform in Nordamerika und hat eine IoT-Plattform für Personenschutz mit innovativen Personenschutzservices erstellt, die weltweit bereitgestellt und angewendet werden kann. Die Plattform von Wearsafe eignet sich für eine breite Zielgruppe an Verbrauchern, für die Sicherheit und Schutz besonders wichtig sind, wie z. B. Kinder, Studierende, Personen mit Gesundheitsproblemen und ältere Erwachsene. Darüber hinaus können solche Unternehmen die Wearsafe-Plattform nutzbringend einsetzen, die ihren Mitarbeitern wie z. B. ambulanten Pflegekräften, Haus-zu-Haus-Servicekräften, Hotelmitarbeitern, Beschäftigten im Einzelhandel und Taxifahrern, besonderen Schutz bieten möchten. Wearsafe schaut auf jahrelang gesammelte Erfahrung und Entwicklung im Bereich von Sicherheitsprodukten zurück und bietet in über 140 Ländern durchgängige Produkte und Services an. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien wird die Produktkategorie erweitern, Unternehmen und Verbrauchern intelligente Sicherheitsprodukte in unterschiedlichen Formen und für zahlreiche Anwendungsszenarien bieten und die Kunden in Nordamerika bedienen.

David Benoit, Gründer und Geschäftsführer von Wearsafe lobt die Zusammenarbeit mit Gosuncn in den höchsten Tönen: "Gosuncn verfügt über exzellente Produktkenntnisse und langfristige Erfahrungen im Bereich intelligenter IoT-Terminals. Für seine führenden und innovativen Technologien und Produkte genießt das Unternehmen einen hervorragenden Ruf in der Branche. Wir freuen uns sehr, dass wir langfristig mit einem so herausragenden Unternehmen zusammenarbeiten und den Markt in Nordamerika erweitern werden."

Liu Shuangguang, Vorsitzender von Gosuncn Technology Group, antwortet: "Der nordamerikanische Markt bietet eine offene Umgebung für die Entwicklung von IoT-Produkten und die hohen Anforderungen an die Produktqualität. Wir glauben, dass wir durch die Kombination der IoT-Qualitätsprodukte von Gosuncn mit dem Sicherheitskonzept von Wearsafe sowie durch den gemeinsamen Einsatz beider Parteien den Kunden in Nordamerika mehr hochwertige Sicherheitsprodukte und -dienste zur Verfügung stellen und damit die Lebensqualität unserer Nutzer verbessern können."

Gosuncn wird internationalen Kunden künftig mehr IoT-Produkte und -Services bieten.

