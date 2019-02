Gosuncn

Gosuncn verstärkt Präsenz auf europäischem Markt, geht Win-Win-Partnerschaften ein

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Auf dem MWC in Barcelona hielt Gosuncn eine Unterzeichnungszeremonie mit Media Microcomputer und Acquaviva Group über die strategische Zusammenarbeit als europäische Vertriebspartner ab.

Media Microcomputer und Acquaviva Group gehören in Spanien und Italien zu den führenden Vertretern ihres Sektors. Die Zusammenarbeit sieht vor, dass Gosuncn im Rahmen einer gegenseitig nutzbringenden Kollaboration sein komplettes Produkt- und technisches Leistungsportfolio für "IoT Modul + Terminal" auf dem europäischen IoT-Markt anbietet.

Die neueste Prognose des IDC sagt bei den Gesamtausgaben für IoT-Lösungen in Europa zwischen 2017 und 2022 eine zweistellige jährliche Wachstumsrate voraus. Laut Schätzungen wird der Umsatz des europäischen IoT-Markts 2019 gegenüber dem Vorjahr um 19,8 % wachsen und ein Volumen von 171 Mio. USD erreichen. Speziell die Ausgaben für die IoT-Vernetzung sollen 2019 auf 10 Mrd. USD steigen. Europa, China und Nordamerika sind derzeit die aktivsten Regionen für die globale IoT-Vernetzung.

2013 startete Gosuncn seine Expansionspläne für den europäischen Markt mit dem Ziel, die Kooperation mit europäischen Netzbetreibern, Vertriebshändlern und Industriekunden kontinuierlich zu stärken. Insbesondere ging es um die Belieferung von Stromversorgern in Italien und den Niederlanden mit Kommunikationsmodulen und Terminals, die Zusammenarbeit mit TSP OCTO bei Ausrüstung für vernetzte Autos, die Kooperation mit italienischen Mobilnetzbetreibern bei CPE-Produkten und die Lieferung von 4G OBD-Produkten an die Deutsche Telekom. Die Erweiterung des IoT-Geschäfts auf den gesamten europäischen Markt erfolgte zusammen mit Vertriebspartnern in Deutschland, Italien, der Türkei, Frankreich, Spanien und Schweden. Der Umsatz der Auslandsmärkte, allen voran Europa und Nordamerika, macht bereits 50 % aus. Gosuncn ist zu einer Branchengröße auf dem Weltmarkt für IoT aufgestiegen.

Im Februar 2019 präsentierten sich Gosuncn und verschiedene Partner des Ökosystems auf der MWC Barcelona und Embedded World Germany mit ihrem Portfolio an IoT-Kommunikationsprodukten und Lösungen. Mit der europäischen Expansion der Vertriebstätigkeit und der kontinuierlichen Verbesserung des Leistungsspektrums bei der Lokalisierung wird Gosuncn für Vertriebshändler, Industriekunden, Mobilnetzbetreiber und Dienstleister eine größere Vielfalt an drahtloser Konnektivität und Leistungen mit mehr Intelligenz, Sicherheit und Zuverlässigkeit bereitstellen. Das Unternehmen will sich als Vorläufer der IoT-Branche etablieren.

Pressekontakt:

Tao Jiang

86-15013857501

Original-Content von: Gosuncn, übermittelt durch news aktuell