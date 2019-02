Gosuncn

Geely will zusammen mit Qualcomm und Gosuncn die ersten Serienfahrzeuge mit Unterstützung für 5G und C-V2X auf den Markt bringen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Zhejiang Geely Holding Group ("Geely") hat Pläne angekündigt, 2021 die ersten im Inland produzierten Serienfahrzeuge mit Unterstützung für 5G und C-V2X auf den Markt zu bringen. Entwickelt werden die neuen Fahrzeuge gemeinsam mit Gosuncn Group und Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated. Geely erhält dadurch Unterstützung bei 5G- und C-V2X-Produkten auf Basis der Qualcomm® Snapdragon(TM) Automotive 5G Platform durch Gosuncn.

Geely, Chinas größter eigener Autobauer, hatte 2018 seine vierstufige G-Pilot-Strategie für selbstfahrende Autos angekündigt. Beim autonomen Fahren befindet sich das Unternehmen derzeit auf Level 2; ab 2021 sollen für bestimmte Marken Level 3-Services mit 5G- und C-V2X-Technologien bereitgestellt werden.

Geely hat weit reichende Expertise bei intelligenten Systemen, einschließlich Frontkamera, Millimeterwellenradar vorne, 12 Ultraschallradarmodule und zwei 24G-Millimeterwellenradarmodule hinten. Bei Fahrerassistenzsystemen steht es ebenfalls in der ersten Reihe, beispielsweise Kollisionsschutzsysteme, ACC (automatische Distanzregelung), AEB (autonomer Notbremsassistent) sowie Überwachungs- und Erinnerungssysteme mit Tempolimit- und Müdigkeitserkennung. Geely geht davon aus, dass zukünftige Modelle, die 2021 auf den Markt kommen, die Nachfrage nach 5G und C-V2X auf Basis von Level 2 erhöhen und mit Level 3-Technologie für autonomes Fahren ausgestattet sein werden.

Nakul Duggal, Senior Vice President für Product Management bei Qualcomm Technologies, Inc., sagte: "Qualcomm Technologies ist eine treibende Kraft bei der Kommerzialisierung von Direktkommunikationstechnik auf Basis von 5G und C-V2X. Unser Ziel ist es, ein praktisch immer vernetztes Mobilitätserlebnis anzubieten, das die höchsten Ansprüche erfüllt. Außerdem wollen wir das Bewusstsein für Verkehrssicherheit schärfen, den Verkehr effizienter machen und selbstfahrende Autos weiterentwickeln. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Gosuncn und Geely beim ersten Serienfahrzeug mit 5G und C-V2X auf Basis unserer Snapdragon Automotive 5G Platform."

Shen Ziyu, Vice President des Geely Research Institute, sagte: "In Zukunft werden Fahrzeuge mit T-BOX-Produkten ausgestattet sein, einschließlich intelligente Antenne und integriertes 5G und C-V2X. Dies ist Geelys erstes Fahrzeugmodell mit Level 3-Technologie und Signalwirkung für die Umsetzung der intelligenten 5G-Netzstrategie. Geely will bei vernetzten Autos in China die Führungsposition übernehmen."

Liu Shuangguang, Chairman der Gosuncn Group, sagte: "Die Kommunikationsbranche kommt am 5G-Trend nicht vorbei. 5G und C-V2X als spezieller Totwinkelsensor werden sich zu Kerntechnologien selbstfahrender Autos entwickeln. Gosuncn ist eine treibende Kraft bei vernetzten Fahrzeugen und wird zusammen mit Qualcomm Technologies sichere und zuverlässige 5G- und C-V2X-Connections und -Produkte für Geely liefern. Wir begrüßen die Kooperation mit Geely an 5G- und C-V2X-Technologien für seine neuen Modelle. Gemeinsam mit Geely werden wir an der Implementierung der technischen Zertifizierung von Szenarien mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz arbeiten, um die neuen Modelle wie geplant zur Marktreife zu bringen."

Angesichts der rasanten Entwicklung von 5G haben immer mehr Länder die Planung der 5G-Entwicklung zur Chefsache erklärt. In zahlreichen Industrien, die 5G-Applikationen nutzen, werden intelligent vernetzte Fahrzeuge im IoT-Sektor eine zentrale Rolle spielen, darunter AR/VR und intelligente Fertigung. Priorität haben daher die kommerzielle und industrielle Entwicklung. Bis 2020 soll die Zahl der 5G-Basisstationen der weltweiten Netzbetreiber bis zu 10.000 erreichen; dann werden kommerzielle Produkte großflächig eingeführt.

Pressekontakt:

Jiang Tao

+86-150-1385-7501

jiangtao2@gosuncn.com

Original-Content von: Gosuncn, übermittelt durch news aktuell