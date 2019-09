IDnow

IDnow tritt FIDO Alliance bei

München (ots/PRNewswire)

- IDnow schließt sich anderen globalen Technologieführern wie Google, Amazon, Softbank und Facebook an und wird Mitglied der FIDO Alliance.

Die FIDO Alliance und ihre hochkarätigen Mitglieder aus dem Technologie- und Softwareumfeld erarbeiten gemeinsam Spezifikationsstandards für Authentifizierungslösungen in Mobile-, Web- und Desktop-Anwendungen. Durch die Verwendung von Kryptographie, Sicherheitsschlüsseln und biometrischen Verfahren ist die FIDO-Authentifizierung sicherer und für den Endkunden komfortabler als herkömmliche Lösungen mit Passwörtern und SMS-Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Als langjähriger Marktakteur wird IDnow die FIDO Alliance mit umfangreicher Expertise unterstützen können. IDnow ist bereits seit 2012 im Identity Verification Bereich tätig und ein branchenführender Anbieter von sicheren und hochentwickelten Onlineidentifizierungslösungen. Seit Ende letzten Jahres hat IDnow das Produkt-Portfolio um das vollautomatisierte, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Produkt AutoIdent erweitert. Die auf KI und maschinellem Lernen (ML) aufbauende Technologie, setzt gerade einen neuen globalen Standard in der Branche.

Unter den strengen regulatorischen Vorgaben des deutschen Finanzmarktes gewachsen, wird IDnow die FIDO Alliance auch mit breiter Expertise zu höchsten Sicherheitsstandards unterstützen.

"Wir freuen uns, IDnow als Mitglied der FIDO Alliance willkommen zu heißen. IDnow bringt innovative KI-basierte Identitätsverifizierungstechnologie und ein extrem hohes Maß an Expertise im Sicherheitsbereich mit. Wir freuen uns auf ihre Beiträge, zur Entwicklung von Sicherheitsstandards und Best Practices für Identitätsverifizierungstechniken, insbesondere im Rahmen der Identitätsbindung an FIDO-Geräte während der Registrierung oder Wiederherstellung von Zugriff auf Gerät und Konten.", sagt Andrew Shikiar, Executive Director and CMO FIDO Alliance.

"Es wird ein sehr spannendes Projekt für IDnow, als Teil der FIDO Alliance den Identity Verification Markt in den nächsten Jahren noch aktiver mit zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit anderen interessanten Unternehmen aus der Technologiebranche und sind stolz, ein Mitglied dieser Allianz zu sein.", sagt Andreas Bodczek, CEO bei IDnow.

Über IDnow

Mit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattform hat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsprüfung von IDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmen online Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einem Ausweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumente zuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten von mehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern in Echtzeit zu überprüfen.

IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl in regulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitale Geschäftsmodelle weltweit ab. Über die Plattform kann der Identitätsfluss auf Einzelfallbasis an die regionalen, rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.

IDnow wird von den Venture-Capital-Investoren BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures und Jet A sowie einem Konsortium aus namhaften Business Angels unterstützt. Zu den über 250 Kunden gehören international führende Unternehmen verschiedener Branchen wie Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefónica Deutschland, UBS, Western Union und wirecard sowie Fintechs wie Fidor, N26, smava und wefox.

