IDnow begrüßt Zulassung von elektronischer Identifikation in Liechtenstein

München (ots/PRNewswire)

Die FMA (Finanzmarktaufsicht) Liechtenstein hat Transaktionen ohne persönliche Kontakte, sogenannte Remote-Identifikation für den Finanzmarkt in Liechtenstein zugelassen.

IDnow (www.idnow.io), Anbieter von Identity-Verification-as-a-Service-Lösungen mit über 250 Kunden wie N26, Commerzbank und UBS begrüßt die Zulassung von elektronischer Identifizierung der FMA (Finanzmarktaufsicht) Liechtenstein. IDnow ist einer der führenden Anbieter von Identifizierungsverfahren die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren.

Zusätzlich zur Zulassung von Video-Identifikationsverfahren hat die Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein nun auch automatisierte Verfahren legitimiert. Unter der Referenz FMA-WL 2019/7 informiert die Aufsichtsbehörde über die Ergänzung zum Sorgfaltspflichtgesetz (SPG) und der Sorgfaltspflichtverordnung (SPV). Liechtenstein ist mit dieser Bestimmung einer der Vorreiter im europäischen Finanzmarkt.

"Wir freuen uns über die Anpassung der regulatorischen Vorgaben in Liechtenstein. Automatisierte Identifikationslösungen haben ein enormes Potential und werden in den kommenden Jahren der Gold-Standard in vielen Branchen und Ländern werden. Wir rechnen damit, dass der Gesetzesänderung in Liechtenstein sehr schnell andere Europäische Länder folgen werden, die ihren Finanzinstituten diesen Vorteil im Markt ebenfalls ermöglichen müssen." sagt Andreas Bodczek, CEO von IDnow. "Durch den weltweiten Erfolg von innovativen Fintech-Unternehmen geraten auch etablierte Finanzinstitute zunehmend unter Druck, ihre Kundenprozesse zu digitalisieren. Die FMA in Liechtenstein hat erkannt, dass simple, reibungslose Onboardingprozesse auf Basis modernster technischer Lösungen essenziell für die Zukunft der Branche sind." führt er weiter aus.

Gut entwickelte automatisierte Lösungen bieten Banken und Unternehmen viele Vorteile, da sie eine extreme Steigerung von Konversionsraten ermöglichen, Betrugsversuche schnell erkennen und an unterschiedliche Use-Cases angepasst werden können.

IDnow ist mit der KI-basierten Lösung AutoIdent gerade auf Wachstumskurs in vielen Branchen und Ländern. Für den Finanzmarkt in Liechtenstein ist AutoIdent ein optimales Produkt. Entwickelt nach den strengen regulatorischen Anforderungen in Deutschland übererfüllt es die Vorgaben für den Finanzmarkt in Liechtenstein sogar. Mit einer False Acceptance Rate von 0,05% geht IDnow weit über die FMA-Anforderungen in Liechtenstein (2%) hinaus.

Über IDnow

Mit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattform hat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsprüfung von IDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmen online Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einem Ausweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumente zuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten von mehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern in Echtzeit zu überprüfen.

IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl in regulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitale Geschäftsmodelle weltweit ab. Über die Plattform kann der Identitätsfluss auf Einzelfallbasis an die regionalen, rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.

IDnow wird von den Venture-Capital-Investoren BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures und Jet A sowie einem Konsortium aus namhaften Business Angels unterstützt. Zu den über 250 Kunden gehören international führende Unternehmen verschiedener Branchen wie Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefónica Deutschland, UBS, Western Union und wirecard sowie Fintechs wie Fidor, N26, smava und wefox.

