Playmobil fliegt in neue Welten

Zirndorf (ots)

Mit einem stimmungsvollen Messeabend startet die Brandstätter Gruppe in das Jahr 2020. 750 internationale Gäste wurden im Zirndorfer HOB-Center von Pirat Rico auf einen atemberaubenden "Weltenflug" geschickt. Dabei schlüpfte Moderatorin Gayle Tufts in die Rolle einer Zeremonienmeisterin und präsentierte die PLAYMOBIL-Highlights 2020. Im Mittelpunkt einer witzigen Reise durch Raum und Zeit stand die Ritterwelt von "Novelmore" sowie die Lizenzthemen "SCOOBY-DOO!", "Back to the Future" und "Heidi". Kurze Animations-Clips und Live-Acts sorgten für ein abwechslungsreiches Showprogramm. Zu den Höhepunkten zählte der Auftritt der "EverDreamerz" nach einer Choreographie von Kira Kathan.

2020 stellt die Brandstätter Gruppe neue Weichen für die Zukunft. Mit den eigenen Themen Novelmore und EverDreamerz entwickelt sich PLAYMOBIL weiter in Richtung einer Franchisemarke. Für ein gelungenes musikalisches Rahmenprogramm sorgte die Kombo Béatrice Kahl und b.groovy feat. Thilo Wolf. Als Überraschungsgast war der österreichische Sänger und Künstler Thomas Neuwirth alias Conchita Wurst mit von der Partie. Der Sieger des 59. Eurovision Song Contests in Kopenhagen begeisterte mit Balladen wie Rise Like A Phoenix und hatte zudem Titel aus seinem Album "From Vienna With Love" im Gepäck. Befragt nach PLAYMOBIL, erklärte Conchita: "Ich bin das erste Mal hier bei PLAYMOBIL - Kreativität spielerisch zu fördern finde ich persönlich sehr wichtig und wertvoll!"

