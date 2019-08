geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG

Playmobil pro erobert die Businesswelt - neue Methoden für Unternehmen, Coaches und Consultants

Zirndorf (ots)

Mit "PLAYMOBIL pro - modelling for professionals" bringt die Brandstätter Gruppe jetzt ein einzigartiges Moderationsset auf den Markt. Ziel ist es, sowohl bewährte als auch neue kreative Methoden für die Gestaltung der modernen Arbeitswelt zu unterstützen. PLAYMOBIL pro richtet sich an Unternehmen, Fachkräfte für Kreativ- und Konflikt-Workshops, Inhouse-Trainer, Coaches sowie an alle Dienstleister im Business-Bereich, Consulting und der Erwachsenenbildung.

"Bereits die erste Ankündigung von PLAYMOBIL pro hat uns viele Anfragen beschert. Das Interesse von Unternehmen, aber auch Hochschulen und Coaches ist enorm. Vor allem wenn es um personen- und teambezogene Themen geht, schließen wir mit unserem Angebot eine Lücke", erklärt Frank Müller, Leiter Business Development bei der Brandstätter Gruppe.

Zur Basisausstattung von PLAYMOBIL pro gehört ein mobiles Koffersystem mit praktischer Sortiermöglichkeit, das neben 23 weißen Figuren vor allem über 480 sorgsam ausgewählte Accessoires und Hilfsmittel für die Moderation enthält. Dabei sollen die Bandbreite an Produktsets sowie die Themenvielfalt des PLAYMOBIL-Sortiments ideale Voraussetzungen für kreatives Arbeiten bieten. "Das Business-Set von PLAYMOBIL bietet die Chance, die Organisation und ihre Arbeitsprozesse ganzheitlich zu erfassen. Mit Spaß und einem Lächeln", so Müller. Die Figuren können individuell nach Belieben immer wieder beschriftet werden, so dass sie in jede denkbare Situation oder Szene passen. Dabei ist der Einsatz der umfangreichen Materialsammlung nicht an Vorgaben gebunden, sondern soll flexibel alle modernen Arbeitsmethoden und Management-Trends, wie zum Beispiel Design Thinking oder Change-Management, unterstützen. Unabhängig von Sprache, Kultur und Alter.

Die Resonanz erster Test-Anwender seit Januar 2019 - darunter Bosch, Siemens, Adidas, Beiersdorf, ING Diba, Canon Hong Kong, Deutsche Bank oder auch Barcelona School of Management - fiel durchweg positiv aus. "Es gelingt Anwendern praktisch sofort den Systemgedanken des bekannten Spielzeugs mit aktuellen Management-Themen zu verbinden - ob im Bereich Innovation, Kreativität, Transformation, People, Marketing oder Kommunikation. Eine ikonische Marke wie PLAYMOBIL baut schnell emotionale Brücken", sagt Design Thinking Experte und Autor Markus Edgar Hormeß ("This is Service Design Doing." (2017)). Um die Arbeitsweise mit PLAYMOBIL pro zu dokumentieren, bieten die Macher zudem eine App und Hintergründe zum Runterladen an. Fotoaufnahmen von einzelnen Prozessschritten können damit im passenden Format erstellt und geteilt werden.

PLAYMOBIL pro Team

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG

Mail: pro@playmobil.com

https://pro.playmobil.com/

https://www.linkedin.com/company/playmobilpro

