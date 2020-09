Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel stellt das SA800U-WF Premium-Smartmodul vor, das Computer- und Multimedia-Anwendungen auf Android OS-Geräten ermöglicht

Shanghai (ots/PRNewswire)

Quectel Wireless-Lösungen hat sein Premium-Smartmodul SA800U-WF vorgestellt, das über ein eingebautes Betriebssystem (OS) Android 9.0 oder 10.0 verfügt. Das neue Modul verfügt über einen leistungsstarken, energieeffizienten 64-Bit-Octa-Core-Anwendungsprozessor mit niedrigem Stromverbrauch und einer Vielzahl von Multimedia-Funktionen sowie über integriertes Wi-Fi und Bluetooth, wodurch es sich ideal für Industrie- und Verbraucheranwendungen eignet, die eine hohe Rechenleistung, Multimedia-Funktionen und einen hohen Datendurchsatz erfordern.

Dank seiner leistungsstarken Rechenleistung eignet sich das Modul für eine Vielzahl verarbeitungsintensiver Anwendungen, einschließlich videofähiger Bestandsverwaltung, Videokonferenzen, Fernlernen und Ferndiagnose per Video. Darüber hinaus kann das Modul dank der Multimediafunktionalität in Verbindung mit der Rechenleistung den Anforderungen neuer Anwendungen wie Robotik, Augmented Reality, unbemannte autonome Fahrzeuge (UAV) und anspruchsvolle Spiele gerecht werden.

Das SA800U-WF unterstützt bis zu vier Kameras, bietet zwei USB 3.1-Schnittstellen und ermöglicht 4k-Videoaufzeichnung und -wiedergabe mit 60 Bildern pro Sekunde und 2 LCD-Bildschirmen mit einer Auflösung von bis zu 4K. Die vielfältigen Multimediafunktionen und die Funktion zur hochauflösenden Bildgebung machen das Modul sogar für das 3D-Scannen von Objekten einsetzbar. Ein umfangreicher Satz von Schnittstellen, darunter Touchpanel, PCIe, UART, USB, I2C, SPI und andere, erweitert die Eignung des Moduls für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, die eine hohe Rechenleistung und leistungsstarke Multimedia-Funktionen erfordern, darunter Videokonferenzsysteme, Live-Streaming-Geräte, KI-fähige Roboter, intelligente Häuser, Augmented- und Virtual Reality-Systeme, 3D-Scanner, Smart Home-Gateways, Verkaufsautomaten, um nur einige der möglichen Anwendungen zu nennen.

"Wir freuen uns, dieses vielseitige und leistungsstarke Modul auf den Markt gebracht zu haben, das sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, die Multimedia-Funktionen und eine hohe Datenrate erfordern", sagte Doron Zhang, COO von Quectel. "Mit integriertem Android 9.0/10.0 ist das SA800U-WF die ideale Lösung für Geräte, die Hochleistungsrechnerkapazitäten und Multimediafunktionen benötigen."

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen entwickeln wir überlegene Zellular- und GNSS-Module, die durch hervorragenden Support und Dienstleistungen unterstützt werden. Unser wachsendes globales Team von über 2.000 Experten, das weltweit größte in der Branche der IoT-Module, stellt sicher, dass wir als Erster auf dem Markt sind und weiterhin das Tempo der Entwicklung bestimmen. Unsere internationale Führung, die an der Börse von Shanghai notiert ist (603236.SS), widmet sich der Förderung des IoT auf der ganzen Welt.

Für weitere Infos: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Pressekontakt:

Ashley Liu

media@quectel.com

Original-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell