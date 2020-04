Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel weiterhin führend im Bereich 5G-Technologie - 5G Sub-6 GHz-Modul jetzt für Masseneinsatz erhältlich

Shanghai (ots/PRNewswire)

Quectel Wireless Solutions, ein global führender Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, gab heute bekannt, dass sein RG500Q-EA 5G NR-Modul marktreif ist und ab sofort zur Unterstützung globaler Kunden für den Masseneinsatz erhältlich ist. Mit dem Qualcomm® Snapdragon(TM) X55 5G-Modem ist das RG500Q-EA ideal für verschiedene IoT-Einsätze für industrielle Anwendungen und Verbraucher, wie z. B. Geschäftsrouter, Home-Gateways, Customer Premises Equipment (CPE), MiFi, industrielles IoT (IIoT), industrielle Laptops, PDAs, Videoüberwachung, digitales Unterzeichnen, 4K/8K-Live-Streaming und viele andere bandbreitenintensive Anwendungen.

Das Quectel RG500Q-EA unterstützt größere Sub-6GHz-Frequenzbänder sowie eine weltweite LTE-A- und WCDMA-Netzwerkabdeckung, die Kunden ermöglicht, ihre IoT-Lösungen flexibel im Asien-Pazifik-Raum, in Europa und im Nahen Osten einzusetzen. Zu den Schlüsselfunktionen des RG500Q-EA zählen:

- LGA-Formfaktor, 41,0 × 44,0 × 2,75 mm - 5G Sub-6GHz-Modul, sowohl NSA- als auch SA-Modi - DL 4×4 MIMO für 5G Sub-6GHz und LTE Kat. 16 - PCIe 3.0, USB 3.1- und RGMII-Schnittstellen - Multi-Konstellations-GNSS-Receiver

"Wir freuen uns, dass das RG500Q-EA jetzt für die kommerzielle Verwendung zur Verfügung steht, da es unsere Führungsrolle im Bereich 5G-Technologie zeigt. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein, der das weltweite Rollout von 5G-Anwendungen beschleunigt und vereinfacht," so Patrick Qian, CEO von Quectel. "Als Weltmarktführer im Bereich IoT-Innovationen bieten wir 5G-Module mit branchenführender kabelloser Performance und einfach zu integrierenden Designs an."

Als Pionier für IoT-Innovationen war Quectel einer der ersten Anbieter, der 5G NR-Module anbot und über ein marktführendes 5G-Portfolio verfügt, das sowohl Sub-6GHz als auch mmWave-Technologien umfasst, die als LGA- und M.2-Formfaktoren ausgeliefert werden und sich perfekt für die unterschiedlichen Anforderungen verschiedenster IoT-Applikationen eignen.

Der vollständige Text steht auf der Quectel-Website zur Verfügung: https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-5G-sub-6GHz-module-becomes-available-for-mass-deployment.htm

Informationen zu Quectel:

Quectel ist der global führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen und erfasst in seinem breiten Produktangebot die neuesten Wireless-Technologien 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS. Als erfahrener IoT-Technologieentwickler und Anbieter von Mobilfunkmodulen ist Quectel in der Lage, Dienste für IoT-Mobilfunkmodule zentral bereitzustellen. Quectel Produkte werden weitläufig im IoT-/M2M-Sektor eingesetzt, darunter für Mobilzahlung, Telematik und im Verkehrswesen, vernetzte Energie, vernetzte Städte, Sicherheit, Wireless Gateways, in der Industrie, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft und in der Umweltüberwachung.

Weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook and Twitter.

