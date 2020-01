Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Telefónica zertifiziert NB-IoT-Modul von Quectel mit Tarifumstellungsfunktionen

Quectel Wireless Solutions, ein führender internationaler Anbieter von Internet of Things (IoT) Modulen, arbeitet mit Telefónica zusammen, einem der weltweit größten Carrier, der für seine Vision und Leistungsfähigkeit im Bereich IoT anerkannt ist.

Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit hat Quectel von Telefónica vor kurzem die Zertifizierung seines LTE Cat NB2 (NB-IoT) Moduls BC95-G erhalten, das Tarifumstellungsfunktionen auf Grundlage der GSMA V3.2 Standards beinhaltet.

Diese Tarifumstellungsfunktionen sind nützlich im Bereich von intelligenten Verbrauchsmesssystemen (Wasser, Gas, Strom), auch "Smart Metering" genannt, und Smart Cities (Abfallmanagement, Parken, Straßenbeleuchtung, Überwachung der Umweltverschmutzung und mehr). So müssen beispielsweise intelligente Zähler 10 bis 15 Jahre lang Dienst tun und befinden sich oft an schwer zugänglichen Stellen, was in der Regel zu hohen Wartungskosten bei Tarifumstellungen führt. Darüber hinaus kann die Tarifumstellungstechnologie dazu beitragen, den Einsatz, die Verwaltung und die Sicherheit von zukunftsfähigen intelligenten Zählergeräten zu vereinfachen.

Dazu Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel: "Nach der engen Zusammenarbeit mit den Telefónica-Teams ist unser BC95-G Modul zuverlässig, gründlich erprobt und bewährt in Bezug auf seine Fähigkeiten für den Betrieb im NB-IoT-Netz von Telefónica. Dadurch können Kunden die Einführung ihrer IoT-Anwendungen jetzt weltweit beschleunigen."

Das von Telefónica zertifizierte BC95-G ist ein leistungsstarkes NB-IoT-Modul, das mehrere Frequenzbänder von B1/B3/B5/B8/B20/B28 bei einem extrem niedrigen Stromverbrauch unterstützt. Es wurde für platzkritische Anwendungen entwickelt und ist mit Quectel GSM/GPRS M95 und LPWA BC95 Modulen kompatibel. Dazu bietet es eine flexible und skalierbare Plattform für neue NB-IoT-Anwendungsfälle.

Telefónica arbeitet derzeit mit Kunden an Smart-Metering- und Smart-City-Projekten, die aufgrund dieses Durchbruchs beim Quectel BC95-G Modul umgesetzt werden sollen.

Informationen zu Quectel

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Aktiencode: 603236.SS) ist der führende internationale Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen mit einem breiten Produktprogramm in den Bereichen 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS, das die neuesten Funktechnologien abdeckt. Als Experte für die Entwicklung von IoT-Technologie und Anbieter von Mobilfunkmodulen ist Quectel in der Lage, umfassende Leistungen aus einer Hand für IoT-Mobilfunkmodule zu bieten. Produkte von Quectel finden eine breite Anwendung im Bereich IoT/M2M, so auch unter anderem in den Bereichen intelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website und den Auftritten von Quectel auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

