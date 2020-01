Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel stellt "All-in-One" LTE Cat 1 Module auf der CES 2020 vor

Quectel Wireless Solutions, ein führender internationaler Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, enthüllte heute auf der CES 2020 zwei multimodale "All-in-One" LTE Cat 1 Module: EG21-G sowie seine Mini-PCIe-Variante. Beide Module unterstützen den globalen 4G-, 3G- und 2G-Funkzugang auf bis zu 30 Bändern mit einer einzigen SKU. Dies wird die Effizienz der globalen IoT-Einführung deutlich steigern und die Kosten dafür senken.

Basierend auf dem MDM9x07-Modem von Qualcomm entsprechen die beiden Cat 1 Module den 3GPP Rel. 11 Spezifikationen und liefern maximale Datenraten von 10 Mbps Downlink und 5 Mbps Uplink. Beide eignen sich hervorragend für diversifizierte IoT-Anwendungen, die mittelhohe Datenraten und stabile Verbindungen erfordern, wie zum Beispiel intelligente Verbrauchsmessungen, Wearables sowie Umweltüberwachungs-, Sicherheits- und Alarmsysteme. EG21-G und EG21 Mini PCIe integrieren optionale Multi-GNSS-Empfänger (GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo und QZSS), um eine schnellere und genauere Positionierung für Bestandsüberwachungs- und Flottenmanagement-Anwendungen zu ermöglichen.

"Wir freuen uns, die neue EG21-G-Modulreihe für globale Kunden vorstellen zu können, die eine wichtige Ergänzung für unsere meistverkaufte LTE-Standard-Modulfamilie bildet. Dank der "All-in-One"-Eigenschaft der Module können Kunden ihre IoT-Geräte global mit nur einem einzigen Hardwaredesign einführen. Dies wird die Entwicklung und Erprobung erheblich vereinfachen und die Distributionskosten für jene Partner senken, die in globale Geschäftsbereiche einsteigen möchten", erklärte Delbert Sun, Stellvertretender Geschäftsführer von Quectel.

Die Modulreihen EG21-G und EG21-G Mini-PCIe haben weltweite Netzbetreiber-, Behörden- und Konformitäts-Zertifizierungen von der Deutschen Telekom, GCF, CE, FCC, IC, Anatel, IFETEL, NCC, JATE, TELEC und RCM erhalten.

Beide Module werden auf der CES 2020 am Stand von Quectel Nummer 2601 zu sehen sein.

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Aktiencode: 603236.SS) ist der führende internationale Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen mit einem breiten Produktprogramm in den Bereichen 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS, das die neuesten Funktechnologien abdeckt. Als Experte für die Entwicklung von IoT-Technologie und Anbieter von Mobilfunkmodulen ist Quectel in der Lage, umfassende Leistungen aus einer Hand für IoT-Mobilfunkmodule zu bieten. Produkte von Quectel finden eine breite Anwendung im Bereich IoT/M2M, so auch unter anderem in den Bereichen intelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website und den Auftritten von Quectel auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

