Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel setzt branchenweit ersten 5G-Datenanruf über ein 5G-mmWave-Modul ab

Schanghai (ots/PRNewswire)

Quectel Wireless Solutions, der weltweit führende Anbieter von Zell- und GNSS-Modulen kündigte heute an, dass das Unternehmen am 25. September den branchenweit ersten 5G-Datenanruf über ein 5G-Millimeter-Modul (mmWave) abgesetzt hat, das vollständig den 3GPP-Release-15-5G-NR-Standards entspricht.

Der 5G-Datenanruf wurde über das Quectel-RM510Q-GL-5G-Modul auf Grundlage eines Keysight-5G-Testgeräts im Labor durchgeführt, wobei dieser Test den Weg für die kommenden 5G-mmWave-Feldversuche und den kommerziellen Einsatz von 5G-IoT-Projekten ebnet. Des Weiteren ist dieser Schritt ein Beleg für Quectels Führungsrolle in der 5G-Forschungs- und-Entwicklungsfähigkeit und deren IoT-Innovationen.

Das Quectel RM510Q-GL, das für IoT/eMBB-Anwendungen maßgeschneidert wurde, verfügt über ein Snapdragon-X55-5G-Modem und unterstützt mmWave-Frequenzen sowie Frequenzen unterhalb von 6 GHzin im 5G-Standalone- (SA) und Non-Standalone-Betrieb (NSA). Das M.2-Modul unterstützt alle weltweit gängigne Datenträger. Das RM510Q-GL, das mit den LTE-A und 3G-Netzwerken abwärtskompatibel ist, verfügt über einen Multikanal-GNSS-Receiver, eSIM und Highspeed-Schnittstellen wie USB 3.1 und PCIe 3.0, wodurch es sich für weltweit eingesetzte Geräte, u. a. für Always-Connected-PCs (ACPC), Industrie-PDAs, Mobile Gateways und mehr eignet.

Die AsusTek Computer Inc., ein in Taipeh ansässiger, multinationaler Computerkonzern plant laut Quectel den Einsatz des RM510Q-GL für seine nächste Generation von 5G-mmWave-Laptops. Durch den Einsatz seiner branchenweit führenden 5G-Module und seines lokalen technischen Supports wir Quectel die Markteinführungszeit für AsusTek beschleunigen, um seine Wettbewerbsfähigkeit in der 5G-Ära zu verbessern.

Quectel wird seine kommerziellen 5G-Module vom 14. -16. Oktober auf dem Qualcomm 5G Summit in Barcelona und vom 22. - 24. Oktober auf der MWC Los Angeles (Stand Nr. 1236) präsentieren.

Informationen zu Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Börsencode: 603236.SS) ist der weltweit führende Anbieter von Zell- und GNSS-Modulen und verfügt über ein breites Produktportfolio, das die meisten aktuellen Drahtlostechnologien wie 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, C-V2X, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS abdeckt. Als professioneller Entwickler von IoT-Technologie und Anbieter von Platinenmodulen ist Quectel in der Lage, einen ganzheitlichen Service für IoT-Platinenmodule zu bieten. Produkte von Quectel werden in großem Rahmen im Bereich IoT/M2M, u. a. in den Bereichen Smart-Payment, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart-City, Sicherheit, Wireless-Gateways, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf Quectels Website, LinkedIn-, Facebook- und Twitter-Seiten.

Pressekontakt:

Ashley Liu

+86-21-5108 6236

media@quectel.com

Original-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell