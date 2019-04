Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel startet für sein auf künstlicher Intelligenz basierendes Modul SC66 die Labormusterphase

Die von künstlicher Intelligenz geprägte IoT-Ära bricht an - Wenn Dinge denken können!

Quectel Wireless Solutions, der weltweit führende Lieferant von Zellmodulen, meldete, mit seinem auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Modul SC66 noch vor der ISC West 2019 die Labormusterphase erreicht zu haben. Kunden und Ökosystem-Partner können sich ab sofort für Muster an die regionalen Vertriebsleiter wenden oder Quectel für weitere Informationen an Stand Nr. 34072 auf der ISC West besuchen, die vom 10. bis 12. April in Las Vegas stattfindet.

Zusätzlich zu den Funktionsmerkmalen von Quectels letzter Serie intelligenter Module (SC20 und SC600T/Y) ist das SC66 speziell mit einer auf dem Qualcomm-Chipsatz SDM660 basierenden neuronalen Verarbeitungsengine ausgestattet. Das SC66 verfügt über acht Kryo260-Kerne (Sonderanfertigung, 64-Bit-fähig), die sich in zwei Cluster unterteilen: ein schnelles Cluster mit vier Kernen bis zu 2,2 GHz und ein stromsparendes Effizienz-Cluster mit bis zu 1,8 GHz. Neben den acht CPU-Kernen integriert das SC66 eine Adreno 512 GPU mit einem LPDDR4 Speichercontroller (Dual-Channel 1866 MHz). Die Hardware der KI-Engine umschließt einen Hexagon Vector Processor, eine Adreno GPU (Grafikprozessor, als Arbeitspferd der KI) und eine Kryo CPU.

KI erfordert komplexe Software-Algorithmen und eine sehr hohe Rechenleistung, was extrem ressourcenaufwendig und somit für viele IoT-Anwendungen unbezahlbar war. Dennoch wird das SC66 als revolutionäres Produkt für einen Paradigmenwechsel sorgen, indem "Eingebette KI" ("Embedded AI") geboten wird. Das wiederum bringt den nächsten Trend mit sich, die sogenannte "Cloud to the Edge" oder "Edge/Fog Computing", was die Umverteilung von Teil- oder Gesamtprozessen zum Gerät anstelle der Cloud bezeichnet. Das SC66 wird unzählige neue Möglichkeiten für die KI-IoT-Branche eröffnen.

Informationen zu Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions ist der führende internationale Anbieter von Modulen in den Bereichen 5G, LTE-A, LTE, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+), GNSS und KI-basierten intelligenten Modulen. Als professioneller Entwickler von IoT-Technologie und Anbieter von Zellmodulen ist Quectel in der Lage, einen ganzheitlichen Service für IoT-Zellmodule zu bieten. Produkte von Quectel werden in großem Rahmen im Bereich IoT/M2M, u. a. in den Bereichen Telematik und Transport, intelligente Zahlungslösungen, intelligente Energie, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung eingesetzt. Laut Schätzungen des Unternehmens befindet sich mindestens ein Modul von Quectel im Inneren von über 100 Millionen Geräten weltweit, die somit von Quectel angetrieben werden (Accelerated by Quectel).

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website und den Auftritten von Quectel auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Bei Medienfragen:

Ashley Liu

media@quectel.com

Pressekontakt:

+86-551-6586 9386*8016

