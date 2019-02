Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel leistet Pionierarbeit bei 5G mit kommerziellen 5G-Modulen mit neuem Qualcomm Snapdragon 5G-Modem in 2019

Schanghai (ots/PRNewswire)

Quectel RG500Q/RG510Q und RM500Q/RM510Q 5G-Module sind für geschäftliche und mobile Breitbandanwendungen wie Fixed Wireless Access, mobile Hotspots, Always Connected PCs sowie öffentliche Sicherheit und Überwachung konzipiert

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Quectel), der führende internationale Anbieter von IoT-Modulen, hat heute seine kommerziellen 5G IoT-Module vorgestellt. Ausgestattet sind sie mit dem Qualcomm® Snapdragon(TM) X55 5G-Modem, Antennenmodulen mit integriertem HF-Transceiver, RF Front-End (RFFE) sowie Antennenelementen von Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated. Die neuen 5G-Module RG500Q/RG510Q und RM500Q/RM510Q von Quectel erfüllen die Spezifikationen von 3GPP Release 15 und unterstützen die Betriebsmodi 5G SA (Standalone) und NSA (Non-Standalone). Sie sind für geschäftliche und mobile Breitbandanwendungen wie Fixed Wireless Access, mobile Hotspots sowie öffentliche Sicherheit und Überwachung konzipiert.

Das RG500Q im LGA-Format unterstützt 5G NR Sub-6-GHz, während das RG510Q sowohl Sub-6-GHz- als auch mmWave-Frequenzbänder unterstützt. Beide Module bieten ebenfalls Unterstützung für LTE Category 12 oder höher sowie integrierte GNSS-Leistungsmerkmale und sind für den Markt im Asien-Pazifik-Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika bestimmt. Das RM500Q im M.2-Format unterstützt 5G NR Sub-6-GHz, während das RM510Q sowohl Sub-6-GHz- als auch mmWave-Frequenzbänder unterstützt. Beide Module bieten ebenfalls Unterstützung für LTE Category 22-Konnektivität mit integriertem GNSS und eSIM. RM500Q und RM510Q sind ideal geeignet für global genutzte Mobilgeräte, beispielsweise Always Connected PCs (ACPC), industrielle PDAs und mobile Gateways.

Quectels RG500Q und RM500Q 5G Sub-6-GHz-Module werden auf dem MWC19 Barcelona auf Quectels Stand 5C11 und Qualcomms Stand 3E10 vorgeführt.

Die vollständige Pressemitteilung gibt es auf der Quectel-Website: https://www.quectel.com/infocenter/news/459.htm

Informationen zu Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions ist der führende internationale Anbieter von Modulen in den Bereichen 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) und GNSS. Als Experte für die Entwicklung von IoT-Technologie und Anbieter von Mobilfunkmodulen ist Quectel in der Lage, Service aus einer Hand für IoT-Mobilfunkmodule zu bieten. Produkte von Quectel werden in großem Rahmen im Bereich IoT/M2M, u. a. in den Bereichen intelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website und den Auftritten von Quectel auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Qualcomm Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Qualcomm und Snapdragon sind eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated in den USA und anderen Ländern.

