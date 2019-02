Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Quectel und Deutsche Telekom wollen gemeinsam integrierte nuSIM-Lösung entwickeln

-- Quectel hat sich mit Deutsche Telekom verbündet, um eine nuSIM-Lösung für den kostenbewussten IoT-Markt zu entwickeln; Quectel will im zweiten Halbjahr 2019 die ersten nuSIM-Module auf den Markt bringen --

Quectel Wireless Solutions, der führende internationale Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, hat eine Partnerschaft mit Deutsche Telekom zur Entwicklung einer innovativen, integrierten nuSIM-Lösung verkündet, die speziell für kostengünstige Geräte in mobilen IoT-Anwendungen konzipiert ist. Quectel will die ersten nuSIM-Module im zweiten Halbjahr 2019 auf den Markt bringen.

Bei der optimierten integrierten nuSIM-Lösung befindet sich die SIM-Funktion direkt auf dem Modulchip. Eine eigentliche SIM-Karte gibt es nicht. nuSIM ist das perfekte Zusammenspiel von LPWA-Netzwerk und SIM; mit der Lösung können Beteiligte der IoT-Wertschöpfungskette viel Geld, Zeit und Platz sparen. Sie eignet sich besonders gut für IoT-Anwendungsszenarien wie intelligente Verbrauchsmessung, intelligente Wearables und andere vertikale IoT-Segmente, bei denen es auf niedrigen Stromverbrauch und kleine Baugröße ankommt.

Die nuSIM-Lösung führt zu einer dramatischen Vereinfachung des Formats von IoT-Geräten und einer deutlichen Kostenreduzierung bei der zugehörigen SIM-Logistik. Sie bietet einen minimalen Hardware- und Software-Footprint und lässt sich im Rahmen der Modulfertigung mittels einer kleinen verschlüsselten Datei bereitstellen. Darüber hinaus bietet das minimalistische Design optimierte interne Funktionen und Schnittstellen mit überragender Leistungseffizienz. Dies kommt den Anforderungen aufkommender kostenbewusster vertikaler Märkte entgegen und versetzt OEM in die Lage, die Marktreife zu beschleunigen und gleichzeitig Kosten zu sparen.

Bei der bevorstehenden MWC Barcelona 2019 wird die nuSIM-Lösung am Stand der Deutschen Telekom vorgeführt (Stand 3M31, 27. Februar zwischen 13.00 und 13.45 Uhr). Weitere Informationen erhalten Sie auch an Quectels Stand 5C11.

Informationen zu Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions ist der führende internationale Anbieter von Modulen in den Bereichen 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) und GNSS. Als Experte für die Entwicklung von IoT-Technologie und Anbieter von Mobilfunkmodulen ist Quectel in der Lage, Service aus einer Hand für IoT-Mobilfunkmodule zu bieten. Produkte von Quectel werden in großem Rahmen im Bereich IoT/M2M, u. a. in den Bereichen intelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website und den Auftritten von Quectel auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

