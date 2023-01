Royal Canadian Mint (RCM)

ROYAL CANADIAN MINT GEWINNT ZWEI COIN OF THE YEAR AWARDS IN DEN KATEGORIEN „BEST CROWN" UND „BEST CIRCULATION"

Ottawa, On (ots/PRNewswire)

Die Silbermünze „Black and Gold: The Grey Wolf" und die farbige 10-Cent-Umlaufmünze „100th Anniversary of Bluenose" zählen zu den besten der Welt.

Die Royal Canadian Mint fühlt sich geehrt, den Coin of the Year Award in zwei der 10 Kategorien gewonnen zu haben, in denen Münzprägeanstalten aus der ganzen Welt um die Anerkennung im begehrtesten Preisprogramm für herausragende Leistungen in der Münzgestaltung und -herstellung konkurrieren. Die 20-Dollar-Feinsilbermünze 2021 „Black and Gold: The Grey Wolf" wurde zur „Best Crown" gekürt, während die erste farbige 10-Cent-Umlaufmünze der Prägeanstalt, die 2021 zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Bluenose herausgegeben wird, zur „Best Circulation"-Münze gekürt wurde.

„Die Münzanstalt sucht leidenschaftlich nach neuen Wegen, um Kanada auf Münzen zu präsentieren, die ein Höchstmaß an Handwerkskunst, Design und Innovation darstellen", so Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Nicht nur einen, sondern gleich zwei Coin of the Year Awards im selben Jahr zu gewinnen, ist eine großartige Anerkennung dafür, dass unsere Münzen tatsächlich zu den besten ihrer Art gehören und von Sammlern auf der ganzen Welt bewundert werden."

Der Künstler Claude Thivierge fängt die gefürchtete und bewunderte Persönlichkeit des kanadischen Raubtiers in einer Yin-Yang-Darstellung ein, die in einer kontrastreichen Gold- und Schwarzrhodium-Beschichtung auf der 20-Dollar-Feinsilbermünze 2021 „Black and Gold: The Grey Wolf" abgebildet ist. Auch wenn das Eindringen des Menschen seinen Lebensraum verkleinert hat, lebt der majestätische Grauwolf immer noch in hierarchischen Rudeln von sechs bis acht Tieren in weniger besiedelten Teilen Kanadas, von Labrador bis British Columbia sowie im Yukon und in den Nordwest-Territorien.

Das 100-jährige Bestehen der Bluenose im Jahr 2021 gab der Münzanstalt die Gelegenheit, dies gebührend zu feiern. Wir haben das Design der Bluenose mit Hilfe des Meereskünstlers Yves Bérubé aus Nova Scotia neu gestaltet und unserer kleinsten umlaufenden Münze zum ersten Mal Farbe verliehen. Die Bluenose, eine unvergleichliche Seefahrtsikone, die in Lunenburg, Nova Scotia, gebaut wurde, war ein hart arbeitender Fischereischoner, der im International Fishermen's Race fast zwei Jahrzehnte lang konkurrenzlos erfolgreich war. Sie ist bis heute ein Zeugnis für den Einfallsreichtum, die Handwerkskunst und die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Kanadier, die sie entworfen, gebaut und bemannt haben.

Für den jährlichen Wettbewerb um die Münze des Jahres, „Coin of the Year", werden Nominierungen von einem internationalen Konsortium aus Münzvertretern und Numismatikern eingereicht. Die Bewertung erfolgt durch eine internationale Jury aus weltweit führenden Münzbeamten, Medailleuren, Journalisten, Zentralbanken- und Museumsvertretern. Die Gewinner wurden aus 100 Finalisten in zehn Kategorien ausgewählt.

Bilder der neuesten preisgekrönten Münzen der Münzanstalt finden Sie hier .

