VON DER MINE ZUR MINT: DIE ROYAL CANADIAN MINT STELLT IHRE ERSTE, VOLLSTÄNDIG SEGREGIERTE GOLDANLAGEMÜNZE AUS EINER EINZELNEN MINE VOR

Die neueste 1 oz. 99,99 % reine Goldanlagemünze stammt ausschließlich aus der Meliadine-Mine von Agnico Eagle im kanadischen Nunavut-Territorium und ist vollständig rückverfolgbar.

OTTAWA, Ontario, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Als Reaktion auf die steigende Forderung des Marktes nach mehr Transparenz in Bezug auf die Herkunft von Edelmetallen und um seine sich ständig weiterentwickelnden Veredelungsverfahren zu demonstrieren, hat die Mint ihre erste Goldanlagemünze herausgegeben, die vollständig aus einer einzelnen Mine stammt. Die 2022 50 $ 1 Unze 99,99 % reine Maple-Leaf-Anlagemünze aus einer einzigen Quelle besteht vollständig aus Gold, das von Agnico Eagle in seiner Meliadine-Mine in Nunavut (Kanada) extrahiert und von der Mint fachmännisch nach einem strengen Segregationspotokoll verarbeitet wird. Diese besondere Goldanlagemünze wird in Kürze über das Netzwerk der offiziellen Bullionhändler der Mint erhältlich sein.

„Aufgrund der marktführenden Reinheit und Sicherheit ihrer Bullionprodukte setzen Anleger von Edelmetall seit langem ihr Vertrauen in die Royal Canadian Mint. Als LBMA-akkreditierter Good Delivery Refiner können sie sich auch darauf verlassen, dass wir das Gold und Silber, das wir raffinieren, verantwortungsvoll beziehen", sagte Marie Lemay, President und CEO der Royal Canadian Mint. „Durch die Einführung einer neuen Anlagemünze aus Gold, die vollständig von der Meliadine-Mine von Agnico Eagle bezogen wird, zeigen wir dem Markt auch, dass wir Anlagemünzen mit der höchstmöglichen Integrität anbieten können, was garantiert, dass es aus einer einzelnen kanadischen Mine stammt."

„Agnico Eagle ist stolz darauf, ein bevorzugter Partner und eine vertrauenswürdige Quelle für verantwortungsbewusst produziertes Gold für die erste Single-Source-Goldanlagemünze zu sein", sagte Ammar Al-Joundi, President und CEO von Agnico Eagle Mines. „Wir haben eine starke Kultur des verantwortungsvollen Handelns aufgebaut und erschließen seit mehr als 13 Jahren verantwortungsbewusst kanadische Mineralressourcen in Nunavut. Wir streben danach, ein guter Arbeitgeber und ein guter Nachbar zu sein, und wir sind stolz auf den Beitrag, den wir an die lokalen Gemeinschaften und an die Gesellschaft im Allgemeinen leisten. Wir glauben, dass Bergbau, wenn er richtig betrieben wird, zum Aufbau einer besseren Welt beitragen kann."

Die Rückseite der allerersten aus einer einzelnen Quelle gewonnenen reinen Goldmünze zeigt die detaillierte Gravur eines Ahornblatts von Walter Ott, das Markenzeichen der Maple-Leaf-Familie von Anlagemünzen der Mint. Dieses zentrale Design weist eine Anordnung von präzise bearbeiteten Radiallinien auf. Darunter befindet sich ein mikrograviertes Sicherheitszeichen in Form eines Ahornblatts, das mit der Zahl „22" eingraviert ist, die nur unter Vergrößerung sichtbar ist, um das Ausgabejahr der Münze zu bezeichnen. Neben dem Sicherheitszeichen befindet sich das Sonderprägezeichen einer Hand, die einen Globus hält und die Herkunft des Goldes mit 99,99-prozentiger Reinheit symbolisiert. Außerdem ist die Münze durch die Bullion DNATM-Technologie geschützt.

Diese außergewöhnliche Goldanlagemünze ist in einer Verpackung im Kreditkartenstil verpackt, die ein vom Hauptprüfer der Münzanstalt unterzeichnetes Reinheits- und Echtheitszertifikat enthält.

Seit seiner Gründung im Jahr 1957 ist Agnico Eagle mit Sitz in Kanada zum größten kanadischen Goldbergbauunternehmen und zum drittgrößten Goldproduzenten weltweit geworden. Die Meliadine-Mine, die 2019 mit der kommerziellen Produktion begann, ist die zweite Goldmine des Unternehmens im Kivalliq-Distrikt im kanadischen Territorium Nunavut.

Bildmaterial zu dieser neuen Münze und der Meliadine-Mine finden Sie hier.

Mit Ausnahme von limitierten Angeboten in seinen Boutiquen Ottawa und Winnipeg verkauft die Münzanstalt keine Anlagemünzen direkt an die Öffentlichkeit. Diese Praxis steht in Übereinstimmung mit dem Vertriebsmodell, das den weltweit größten Herausgebern von Anlagemünzen ähnlich ist. Interessierte Käufer werden gebeten, sich an einen seriösen Bullionhändler zu wenden, um neue Anlagemünzen zu bestellen.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von besonderen, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

Informationen zu Agnico Eagle

Agnico Eagle ist ein führendes kanadisches Bergbauunternehmen zur Goldförderung mit Produktionsstätten für Edelmetalle in Kanada, Australien, Finnland und Mexiko. Das Unternehmen verfügt über eine Pipeline hochwertiger Explorations- und Erschließungsaktiviten in diesen Ländern sowie in den Vereinigten Staaten und Kolumbien. Agnico Eagle ist ein bevorzugter Partner in der Bergbauindustrie, der weltweit für seine führenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken anerkannt ist. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat kontinuierlich Mehrwert für seine Aktionäre geschaffen und ab 1983 jedes Jahr eine Bardividende ausgezahlt.

